Sport

Îi paște o nouă sancțiune?! Steagul Ținutului Secuiesc, în tribune la Csikszereda – FCSB. Cum a fost mascat pe transmisia TV. Foto

Csikszereda ar putea avea din nou probleme după meciul cu FCSB. Suporterii au afișat în tribune steagul Ținutului Secuiesc, simbol pentru care clubul a mai fost sancționat în trecut.
Alex Bodnariu
26.07.2026 | 21:55
Ii paste o noua sanctiune Steagul Tinutului Secuiesc in tribune la Csikszereda FCSB Cum a fost mascat pe transmisia TV Foto
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Probleme pentru Csikszereda! Suporterii au ignorat apelul conducerii și au afișat din nou steagul Ținutului Secuiesc
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Csikszereda ar putea avea probleme după meciul cu FCSB. La primul joc de pe teren propriu din noul sezon al Superligii României, suporterii echipei din Miercurea Ciuc au afișat în tribune steagul Ținutului Secuiesc. În trecut, clubul a fost bun de plată din cauza aceluiași steag.

Probleme pentru Csikszereda! Suporterii au ignorat apelul conducerii și au afișat din nou steagul Ținutului Secuiesc

Steagul Ținutului Secuiesc este simbolul neoficial al comunității maghiare din județele Harghita, Covasna și o parte a județului Mureș. Acesta are un fundal albastru, o bandă aurie și conține un soare și o semilună. De-a lungul anilor, simbolul a fost asociat și cu revendicările privind autonomia teritorială a regiunii.

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În competițiile organizate de FRF și LPF, regulamentele interzic afișarea în tribune a mesajelor, bannerelor și simbolurilor cu caracter politic, extremist, discriminatoriu sau care pot incita la ură ori separatism. Din acest motiv, în trecut, Comisia de Disciplină a aplicat sancțiuni cluburilor ai căror suporteri au afișat astfel de simboluri.

Probleme pentru Csikszereda! Suporterii au ignorat apelul conducerii și au afișat din nou steagul Ținutului Secuiesc. Foto: SportPictures
Probleme pentru Csikszereda! Suporterii au ignorat apelul conducerii și au afișat din nou steagul Ținutului Secuiesc. Foto: SportPictures

La meciul cu FCSB, din etapa a doua a Superligii României, suporterii ciucani au afișat din nou acest steag, amplasat lângă cel al Ungariei. În transmisiunea live a partidei, soarele și semiluna nu s-au putut distinge din cauza culorilor, însă în fotografii se poate observa clar că este vorba despre steagul Ținutului Secuiesc.

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Conducerea a cerut să nu mai fie afișat, dar fanii au ignorat apelul! Csikszereda riscă o nouă sancțiune

Csikszereda a mai fost amendată în trecut pentru prezența acestui steag în tribune. Sancțiunile au fost aplicate în urma rapoartelor întocmite de observatorii FRF și de arbitrul partidei, iar clubul a fost obligat să achite amenzi care au afectat bugetul. În prezent, ciucanii se află într-o situație de incertitudine, după ce fondurile din Ungaria primite sunt puse sub semnul întrebării, după schimbarea prim-ministrului maghiar. 

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Președintele Zoltan Szondy, sătul de amenzile repetate încasate de club, a convocat în sezonul trecut o ședință la care au participat și suporterii. Fanilor li s-a cerut să nu mai afișeze steagul Ținutului Secuiesc la meciurile din Superligă, pentru ca echipa să nu mai primească sancțiuni. Se pare însă că îndemnurile sale nu au avut rezultatul dorit.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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