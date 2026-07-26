Îi paște o nouă sancțiune?! Steagul Ținutului Secuiesc, în tribune la Csikszereda – FCSB. Cum a fost mascat pe transmisia TV. Foto

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Csikszereda ar putea avea probleme după meciul cu FCSB. La primul joc de pe teren propriu din noul sezon al Superligii României, suporterii echipei din Miercurea Ciuc au afișat în tribune steagul Ținutului Secuiesc. În trecut, clubul a fost bun de plată din cauza aceluiași steag.

Probleme pentru Csikszereda! Suporterii au ignorat apelul conducerii și au afișat din nou steagul Ținutului Secuiesc

Acesta are un fundal albastru, o bandă aurie și conține un soare și o semilună. De-a lungul anilor, simbolul a fost asociat și cu revendicările privind autonomia teritorială a regiunii.

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, regulamentele interzic afișarea în tribune a mesajelor, bannerelor și simbolurilor cu caracter politic, extremist, discriminatoriu sau care pot incita la ură ori separatism. Din acest motiv, în trecut, Comisia de Disciplină a aplicat sancțiuni cluburilor ai căror suporteri au afișat astfel de simboluri.

La meciul cu FCSB, din etapa a doua a Superligii României, suporterii ciucani au afișat din nou acest steag, amplasat lângă cel al Ungariei. În transmisiunea live a partidei, soarele și semiluna nu s-au putut distinge din cauza culorilor, însă în fotografii se poate observa clar că este vorba despre steagul Ținutului Secuiesc.

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Conducerea a cerut să nu mai fie afișat, dar fanii au ignorat apelul! Csikszereda riscă o nouă sancțiune

Csikszereda a mai fost amendată în trecut pentru prezența acestui steag în tribune. Sancțiunile au fost aplicate în urma rapoartelor întocmite de observatorii FRF și de arbitrul partidei, iar clubul a fost obligat să achite amenzi care au afectat bugetul. În prezent, ciucanii se află într-o situație de incertitudine, după ce

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Președintele Zoltan Szondy, sătul de amenzile repetate încasate de club, a convocat în sezonul trecut o ședință la care au participat și suporterii. Fanilor li s-a cerut să nu mai afișeze steagul Ținutului Secuiesc la meciurile din Superligă, pentru ca echipa să nu mai primească sancțiuni. Se pare însă că îndemnurile sale nu au avut rezultatul dorit.