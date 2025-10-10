„Îi rupem!”. Mihai Stoica a dezvăluit premoniția și mesajele către Gigi Becali înainte de FCSB – U Craiova 1-0

Mihai Stoica a avut o presimțire fabuloasă înainte de derby-ul de pe Arena Națională dintre FCSB și Universitatea Craiova. Managerul general al FCSB a ghicit scorul corect, dar și jucătorul ce va decide partida. Cu toate că el a simțit că Alexandru Stoian va marca,

Mihai Stoica a presimțit scorul din FCSB – Craiova și jucătorul decisiv. Ce mesaje a schimbat cu Gigi Becali înaintea derby-ului

Înaintea derby-ului de pe Arena Națională, Mihai Stoica a fost foarte optimist cu privire la rezultatul echipei sale, deși nu a arătat acest lucru în spațiul public. La o săptămână distanță de Mihai Stoica a dezvăluit, în direct la emisiunea „MM la FANATIK”, ce a vorbit cu Gigi Becali înaintea partidei:

„Noi vom juca cu apărător U21, chiar dacă Stoian nu e rău. El a scos penalty-ul. Tot le spuneam tuturor: 1-0, gol Stoian. Pe cuvântul meu de onoare, o să-ți arăt mesajele. Nu a fost gol Stoian, dar aproape. Ora 10:10 dimineața: Îi rupem! 1-0, gol Stoian. Mesajul este la 10:10, asta însemna 1-0 pauză, 1-0 final. Ce să vezi că așa a fost. Uneori așa se nimerește. Câteodată simți.

Primisem o informație. S-a discutat tot timpul dacă va putea sau nu va putea începe jocul Șut. Sâmbătă, ultima discuție cu el a fost că nu va începe meciul. Nu se simțea 100%. Am zis că ăsta e joc de 100%. Gigi a zis să jucăm cu Cisotti și Tănase mijlocași centrali, iar noi am sărit. Nu putem să facem asta. Foarte multă lume consideră că dacă ai jucători ofensivi, ești o echipă ofensivă. Fals! Ofensiv ești când poziția medie a echipei este foarte apropiată de poarta adversă”, a explicat oficialul campioanei la emisiunea „MM la FANATIK”.

Mihai Stoica a explicat ce înseamnă un mijloc ofensiv cu exemple de fotbaliști din istoria Stelei și FCSB. Cine au fost nominalizații săi

Mihai Stoica este de părere că un mijlocaș ce ajută echipa să fie ofensivă nu este neapărat un fotbalist pe care îl pui din poziția de număr 10 într-una de număr 6, ci alte lucruri stau la baza unei linii mediene ce produce faze ofensive pentru jucătorii din atac.

„Noi am fost foarte ofensivi cu Bourceanu și Pintilii sau Lixandru și Șut. Mai de mult, am fost ofensivi cu Rădoi și Paraschiv. A plecat Bourceanu, a venit Sânmărtean și toată lumea a zis că vom juca ofensiv, n-am mai fost așa ofensivi pentru că nu am mai avut aceeași forță de pressing. Asta nu se înțelege. Steaua a fost mare cu Tudorel Stoica și Loți Boloni, care ambii erau jucători cu mari valențe defensive. Steaua a fost uriașă atunci și era super ofensivă.

Dacă nu joacă Șut, fac ca voi, jucăm cu Baba și Tănase, nu sunt dictator, așa a zis Gigi. În momentul în care Șut a zis că joacă, am primit energie. Câteodată simți. Nu o spui oficial, nu o spui în emisiuni, dar în particular o spui. În mod normal, dacă Tănase nu schimbă colțul și marchează golul doi, se pot întâmpla și mai multe”, a mai spus Mihai Stoica.

Pe cine va folosi FCSB pentru regula U21

Deși Alexandru Stoian a arătat foarte bine, decizia campioanei en titre este aceea de a juca doar în apărare cu jucători sub vârstă. Tocmai de aceea, odată cu revenirea lui Ionuț Cercel, Alex Stoian va sări, momentan, din schemă:

„Vom juca cu fundaș. Cercel este bine, a avut niște probleme lombare. În momentul în care ai probleme lombare, poți să simți o durere sau amorțeală pe membrele inferioare. Dacă ai problemă la spate nu te doare doar spatele”, a mai explicat președintele CA de la FCSB, în cadrul emisiunii „MM la FANATIK”.