„Îi vom plăti salariul în următoarele 6 luni”. Laszlo Dioszegi, anunț bombă despre scandalul momentului la Sepsi: „Nu cred nici 1 la sută!”

Laszlo Dioszegi nu se gândește să îi taie salariu lui Cosmin Matei la Sepsi OSK, chiar și după suspendarea pentru dopaj. Patronul formației din Sfântu Gheorghe îl crede nevinovat pe fostul mijlocaș de la Dinamo București.

Laszlo Dioszegi, anunț bombă despre scandalul momentului la Sepsi: „Nu cred nici 1 la sută! „Îi vom plăti salariul în următoarele 6 luni”

cu Metilhexanamina, un stimulent ce sporește abilitățile fizice pe termen scurt, la începutul anului 2024. ANAD l-a suspendat pe fotbalistul celor de la Sepsi OSK pentru șase luni.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul trecut pe la se bucură de susținerea celor din conducerea de la Sfântu Gheorghe. Laszlo Dioszegi a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că Matei își va primi salariul întreg în următoarele șase luni.

Emisiunea poate fi urmărită live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri. Show-ul poate fi urmărit în premieră și pe pagina oficială de Youtube, de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

„Matei rămâne acasă, o să facă antrenamente individuale acasă pentru că nu are voie să vină la stadion. Îi vom plăti salariul în următoarele 6 luni, noi suntem lângă jucători la greu și la bine. Niciun jucător nu are peste 10.000 de euro, între 8.000 și 9.000 de euro are salariu.

Așa mi se pare normal, când un om are un necaz trebuie să fie alături prietenii lângă el. Nu mi se pare corect să fim lângă el numai când dă goluri. Toți suntem lângă el, sperăm să se reducă pedeapsa la recurs sau la apel, atunci îl așteptăm să revină lângă noi”, a spus Laszlo Dioszegi.

ADVERTISEMENT

„Peste patru luni poate să revină la antrenamente”

„Peste patru luni poate să revină la antrenamente și când începe campionatul poate să joace. În primele patru luni nu are voie nici măcar să calce pe stadion. Are voie să se antreneze acasă, știm ce înseamnă antrenamentele individuale, dar tot e mai bine decât nimic.

El are voință și o să facă antrenamente bune, nu o să rămână în urmă cu pregătirea. E foarte amărât, vezi un om care minte sau unul care spune adevărul. Matei spune adevărul, deci nu a avut nicio vină. Mâine mănânci un hotdog și dacă are o substanță care nu este agreată încep prostiile.

ADVERTISEMENT

Nu cred că i se face o nedreptate, pentru că legile sunt legi. Un lucru pot să spun clar, nu cred nici 1 la sută că a luat ceva voit. S-au făcut verificări, performanțele lui nu s-au îmbunătățit în meciul în care a fost prins”, a mai spus patronul de la Sepsi.

Ce se întâmplă cu Cosmin Matei după suspendarea pentru dopaj