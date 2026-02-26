Sport
Iisus Hristos, „prezent” la Belgrad! Scenografia serii în cupele europene

Imaginea serii din Europa League vine de la Steaua Roșie Belgrad - Lille. Suporterii gazdelor au pregătit o scenografie în care a fost prezentat chipul lui Iisus Hristos.
Iulian Stoica
27.02.2026 | 00:42
Iisus Hristos prezent la Belgrad Scenografia serii in cupele europene
Scenografie superbă cu chipul lui Iisus Hristos în Steaua Roșie Belgrad - Lille. Foto: Colaj Fanatik
Play-off-ul UEFA Europa League a ajuns la final, iar formațiile calificate așteaptă să își afle oponenții din optimi. Partida dintre Steaua Roșie Belgrad – Lille a furat toate privirile, suporterii gazdelor pregătind o scenografie impresionantă.

Iisus Hristos, „prezent” la Belgrad! Scenografia serii în Steaua Roșie Belgrad – Lille

Fanii lui Steaua Roșie Belgrad au oferit cea mai frumoasă scenografie din play-off-ul UEFA Europa League. Suporterii sârbi au imortalizat perfect chipul lui Iisus Hristos pe stadionul Rajko Mitić.

Mai exact, înainte ca partida dintre Steaua Roșie Belgrad și Lille să înceapă, fanii aflați în peluză au scos la iveală o scenografie fără egal. Chipul lui Iisus Hristos a fost arătat după o mobilizare excelentă din partea celor care au asistat la meci.

Chipul Mântuitorului a avut și un mesaj menit să le ofere încredere jucătorilor pregătiți de Dejan Stanković: „Fie ca credința noastră să te conducă spre victorie!”.

Din nefericire pentru sârbi, scenografia pregătită nu a adus noroc. Deși a câștigat manșa tur, scor 1-0, Steaua Roșie Belgrad a cedat pe teren propriu, scor 0-2. Lille a punctat prin Giroud, ca ulterior să dea lovitura în prelungiri prin Ngoy.

Scenografie superbă pregătită de suporteri în Steaua Roșie Belgrad - Lille.
Scenografie superbă pregătită de suporteri în Steaua Roșie Belgrad – Lille. Foto: X

FCSB a pierdut în fața sârbilor

FCSB a evoluat pe Rajko Mitić în actualul sezon din UEFA Europa League. Campioana României s-a deplasat în Serbia pentru partida cu Steaua Roșie Belgrad, din etapa a 5-a din „Faza Ligii”.

Deși a evoluat în superioritate numerică încă din minutul 27, FCSB nu a reușit să se întoarcă cu puncte din țara vecină. Steaua Roșie Belgrad s-a impus cu scorul de 1-0, unica reușită a partidei fiind semnată de Bruno Duarte, în minutul 50.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Acum la punctele de presă!