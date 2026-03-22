Ikast – Gloria Bistrița, live video în turul play-off-ului Champions League la handbal feminin. Româncele caută calificarea în sferturi

EHF Champions League Feminin continuă cu faza de play-off. După finalul grupelor, echipele clasate între locurile 3 și 6 joacă acum tur-retur pentru calificarea în sferturi. Vezi pe Fanatik.ro pe cine și când întâlnește Gloria Bistrița, reprezentanta României.
Gloria Bistriţa a încheiat pe locul 4 în grupa A şi va lupta în play-off contra danezelor de la Ikast, un duel echilibrat pentru sferturi. Câștigătoarea acestei confruntări tur-retur este aşteptată ulterior de către Brest, câştigătoarea grupei din care a făcut parte CSM Bucureşti.
Bistrițenele vin după un rezultat foarte bun. Mai exact, Gloria Bistrița a reușit să învingă CSM București în etapa cu numărul 18 din liga națională de handbal feminin cu scorul 21-18, după ce a avut avans încă din primul minut al confruntării.
În ceea ce privește participarea în cupele europene, ultima dată când Gloria Bistriţa atingea Final Four-ul din European League se întâmpla în anul 2024, când reușea această performanță alături de o altă reprezentantă românească, Dunărea Brăila.
Gloria Bistriţa va juca în play-off-ul din Liga Campionilor la handbal feminin pe 22, respectiv 29 martie. CSM Bucureşti va juca în sferturile de finală abia peste două luni, în finalul lunii aprilie. Iată cum arată programul complet din faza de play-off:
Sâmbăta, 21 martie
Duminică, 22 martie
Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv încă 4 ani de zile, până în 2030, pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Dar și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay.
Pentru a viziona direct de pe platforma oficială, accesați EHF TV. Meciul dintre Ikast și Gloria Bistrița va fi transmis, duminică, 22 martie, de la ora 17:oo, de posturile TV Digi Sport 2 și Prima Sport 1.
Clasarea finală pe primele două locuri din grupe a fost extrem de importantă, întrucât formațiile care au încheiat această fază astfel s-au calificat direct în sferturile de finală. Echipele clasate de la locul 3 la locul 6 vor juca acum într-un play-off (optimi) pentru a-și câștiga locul în sferturi.
Ultimele două clasate vor fi eliminate și pierd orice șansă de a mai ajunge în Final Four. Iată cum a arătat clasamentul grupelor din EHF Champions League la handbal feminin:
Pariorii pot da lovitura din nou cu ocazia play-off-ului din EHF Liga Campionilor feminin. Casele de pariuri o văd „favorită” pe Ikast să câștige această confruntare, cu o cotă de 1.95 la victorie. Un eventual succes al Gloriei Bistrița are o cotă de 2.42, în timp ce remiza a primit o cotă de 7.50.
