Iker Casillas a fost jefuit de propria menajeră! Femeia plănuia să părăsească țara cu aproximativ 200.000 de euro

Iker Casillas s-a alăturat unei liste lungi de actuali și foști sportivi care au fost victimele furturilor din propriile case. În cazul său, casa sa nu a fost spartă de necunoscuți, ci chiar menajera, care lucra de mai multă vreme pentru el, i-a furat fostului fotbalist cinci ceasuri de valoare foarte mare.

Iker Casillas, jefuit de propria menajeră! Cum a procedat femeia care era cât pe ce să scape

Legenda Spaniei și a lui Real Madrid a depus o plângere la poliție pe data de 16 octombrie, iar după doar cinci zile organele de lege au arestat deja doi suspecți, un bărbat și o femeie. Ei au fost surprinși de poliție chiar în timp ce voiau să părăsească țara.

Conform poliției, doar două dintre cele cinci ceasuri au fost recuperate, iar ancheta va continua cu scopul găsirii celorlalte trei bijuterii ce valorau în total, împreună cu cele două deja găsite, 200.000 de euro. Femeia ce lucra ca menajeră pentru Iker Casillas nu a pus în aplicare acest plan fără să gândească înainte, ea a înlocuit piesele originale cu replici pentru a avea timp să scape basma curată, însă, din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat.

Deși poliția nu a vrut să dea detalii despre identitatea victimei, mai multe instituții de presă din Spania susțin că este vorba despre Iker Casillas, fost campion mondial și european cu Spania și un nume uriaș pe Bernabeu.

Alte cazuri celebre în care locuințele fotbaliștilor au fost jefuite

singura diferență este că, în cazul portarului, infractorii nu au intrat prin efracție. În 2022, în timp ce evolua pentru FC Barcelona, Hoții au intrat peste el, i-au amenințat familia cu arma, și i-au furat bijuterii valoroase, nu înainte ca atacantul gabonez să primească o lovitură puternică și să se aleagă cu o fractură de mandibulă.

În 2021, în timp ce Angel Di Maria juca pentru PSG, el a fost scos în timpul unui meci cu Nantes după ce s-a auzit că un grup de infractori i-ar fi intrat în casă, în timp ce familia sa se afla în locuință. Nimeni nu a pățit nimic, însă hoții au furat bijuterii în valoare de jumătate de milion de euro.

Dele Alli, una dintre marile speranțe ale fotbalului englez în anul 2020, pe când juca la Tottenham, a fost agresat fizic de doi bărbați mascați ce au pătruns în locuința sa din Londra. Cei doi au furat ceasuri de lux și alte bijuterii, iar acest incident a creat un val uriaș de reacții al jucătorilor din Premier League, care au început să opteze tot mai mult pentru firme de securitate personală.