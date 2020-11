Iker Casillas, destăinuiri din Infern: „Eram într-o piscină de doi metri, doream să ies, dar nu aveam cum”

Fostul mare portar Iker Casillas a remomorat momentele în care a văzut moartea cu ochii, acesta suferind un infarct la antrenamentele lui FC Porto, în 2019.

Casillas a ajuns la FC Porto în 2015, după ce și-a petrecut înainte toată cariera la Real Madrid, clubul la care s-a afirmat în fotbalul mondial.

Ibericul a debutat în poarta madrilenilor, la echipa de seniori în 1999, devenind titular cert pe Bernabeu din acel moment.

Iker Casillas după ce a văzut moartea cu ochii: “Dacă nu o să mă mai trezesc, asta e!”

“O jumătate de secundă am avut senzația că trebuie să trag mai mult aer. Mi-am dat seama că nu prea pot respira. Mi-a zis că e de la alergie. Apoi a venit aceea senzație ciudată. Ceva îmi apăsa pieptul, și, din nou, nu mai puteam respira. M-am lăsat, ușor, pe gazon, am spus că nu mai pot. Știți, eram precum într-o piscină de doi metri, stăteam pe fundul ei, doream să ies, dar nu aveam cum.

Teama s-a instalat imediat. Îmi lipsea aerul, din ce în ce mai mult. Pe drumul spre spital eu o țineam pe a mea, cu alergia, nu mă gândeam nicio secundă că făcusem infract. Am întrebat-o pe doamna doctor de pe ambulanță dacă o să mă taie, dacă-mi deschid pieptul. Am simțit cateterul și așa, ceva, ca o furnică ce mă gâdila. Când mi-au băgat lichidul de contrast a fost ceva mai dur, i-am spus medicului că nu mai rezist, că mă arde, să se oprească. El m-a liniștit, mi-a spus să stau potolit încă 30 de secunde. Dacă s-ar fi întâmplat cu o zi înainte, când eram acasă? Ce făceam? Corect, poate nu era efort, poate nu se declanșa, dar dacă nu aveam medicul lângă mine?

Din acel moment, niciodată n-am mai dormit pe burtă, cu gura-n jos, cum se spune. Nopțile sunt nasoale, iar un strănut e o adevărată dramă. Doctorul îmi spunea întruna: «Iker, stai liniștit, nu o să mori!» Da, îmi aduc aminte că într-o zi am spus așa: «Mă duc să mă culc, nu mai pot de oboseală!» Și, da, dacă e să nu mă mai trezesc, asta e, dar mă duc să mă culc“, a rememorat Iker Casillas clipele de coșmar prin care a trecut.

Teama de după eveniment i-a încheiat cariera lui Iker Casillas

”Am ieșit să mă plimb 10 minute, așa cum îmi spusese medicul. Am replicat, cum naiba sub un sfert de oră? Ce e aia? Curând mi-am dat seama că avea dreptate. Am obosit imediat, am ajuns acasă sfârșit. Mă simțeam total lipsit de apărare.

Am mers la Madrid, cu doctorul Serratosa. M-a pus să fac un exercițiu simplu, de forță. N-am putut! Ceva din mine îmi cerea să nu forțez, de teamă”, a completat Casillas.

Iker Casillas a intrat definitiv în istoria fotbalului după ce a cucerit Cupa Mondială, de două ori Campionatul European, de trei ori UEFA Champions League. Acesta are și 5 titluri de campion al Spaniei și două Cupe ale Spaniei câștigate cu Real Madrid.

