Sport

„Il Boss. Numero uno!”. Topul patronilor miliardari cu care a lucrat Giovanni Becali

Bogdan Mariș
17.10.2026 | 21:50
Il Boss Numero uno Topul patronilor miliardari cu care a lucrat Giovanni Becali
EXCLUSIV FANATIK
Topul patronilor miliardari cu care a lucrat Giovanni Becali (74 de ani). FOTO: colaj Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre patronii cu care a lucrat pe parcursul carierei de impresar. Povești fabuloase cu Silvio Berlusconi și Massimo Moratti.
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Giovanni Becali (74 de ani) a lucrat cu foarte multe cluburi uriașe din Europa pe parcursul carierei. Impresarul a vorbit la GIOVANNI SHOW despre patronii cu care a colaborat de-a lungul timpului, precum Silvio Berlusconi, Massimo Moratti sau Roman Abramovich.

Topul patronilor miliardari cu care a lucrat Giovanni Becali

Giovanni Becali l-a scos în evidență pe Silvio Berlusconi drept cel mai mare patron cu care a lucrat. „Abramovich avea bani, era hoț, era deștept. Cel mai tare a fost Berlusconi. Patron, premier, a format un partid din fotbal și din ce a făcut el la Milano. Pe mine când m-a primit cu Contra sau cu Răducioiu, la club, a venit cu Galliani, cu Braida. Zicea tot timpul ‘Il Boss. Numero uno’. Venea cu elicoperul la bază.

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Petreceri, tot ce vrei. Nu mi-a făcut niciodată vreo surpriză. Am mâncat la un restaurant frumos, unde mâncau milaniștii. Milaniștii au restaurantul lor, interiștii al lor. Un alt patron care m-a impresionat a fost Moratti, dar și Faruk Suren, președintele clubului Galatasaray. Berlusconi îmi zicea ‘Numero uno di Romania’. Nu pot să povestesc toate, dar mă simțeam bine. Când ieși cu Berlusconi…”, a spus acesta la emisiunea GIOVANNI SHOW, moderată de Horia Ivanovici.

Giovanni Becali, poveste extraordinară cu Massimo Moratti

Impresarul a vorbit despre o vizită memorabilă în România a fostului președinte de la Inter, Massimo Moratti. „Să-l ai pe Moratti invitat aici, am stat cu el, cu bodyguard-ul lui și cu fratele meu la o masă. A doua zi, mă pregăteam să-l duc la aeroport, am adus la o masă niște campioni, Hagi, Popescu, Dumitrescu.

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Când am terminat, l-am dus spre aeroport, mi-a mulțumit că i-am făcut o mare surpriză, a spus că a fost o mare plăcere să stea în compania acestor jucători uriași. Când, de fapt, ei ar fi trebuit să fie fericiți că au mâncat prânzul în compania lui Massimo Moratti”, a declarat Giovanni Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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