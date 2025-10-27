Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Îl botez și pe el!” Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1.000.000 de euro

Decizie uluitoare luată de Gigi Becali la FCSB. Latifundiarul din Pipera a descoperit o modalitate inedită pentru a îl resuscita pe fotbalistul pe care a plătit aproximativ 1.000.000 de euro
Cristian Măciucă
27.10.2025 | 16:33
Il botez si pe el Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1000000 de euro
EXCLUSIV FANATIK
„Îl botez și pe el!" Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1.000.000 de euro.
Gigi Becali a făcut spectacol după FCSB – UTA 4-0. Deși nu l-a folosit niciun minut pe Dennis Politic, patronul campioanei știe cum să îl bage în formă pe fotbalistul venit de la Dinamo. Becali a promis că va avea o discuție personală cu Politic.

Ce l-a mulțumit pe Gigi Becali în victoria FCSB, 4-0 cu UTA Arad

Etapa a 14-a din SuperLiga a fost una bună pentru FCSB, care s-a impus cu 4-0 în meciul cu UTA Arad. Campioana en-titre e acum la doar trei puncte de play-off. Jocul l-a mulțumit pe patronul Gigi Becali.

„Acum, îți dai seama, așa au fost și rezultatele și suntem la 3 puncte de play-off. Cu U Cluj jucăm… (n.r. – Vă gândeați că îi încurcă Metaloglobus pe Craiova?) Nu, nu îmi trecea prin cap.

Ieri mi-a plăcut atitudinea. Noi așa am câștigat alea două campionate, așa am făcut performanță europeană. Atitudine, pressing. Când ai pierdut mingea, să o recuperezi imediat. Când e mingea la adversar, toată lumea în pressing să recâștige mingea. Asta mi-a plăcut. Așa se joacă fotbalul, război. Dacă nu e mingea la tine, trebuie să lupți să o câștigi cu orice preț. Când ai pierdut-o, să intri să o recuperezi.

Dacă dăm război, avem jucători valoroși, n-avem cum să pierdem niciun meci. Fii atent, ține cont. Aseară, Șut a fost la 70-80%. Am zis 70% ca să îl încurajez. A jucat slab, așa e. Dar atunci când câștigi 4-0, nu poți să îl mai paradești pe un jucător. A pierdut o minge în tușă, îl schimbam, dacă nu era 2-0”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cine sunt jucătorii criticați de Gigi Becali după FCSB – UTA 4-0

În ciuda rezultatului, cea mai categorică victorie din acest sezon, și a jocului prestat, Gigi Becali a avut și doi „clienți”. Latifundiarul din Pipera i-a criticat pe cei doi mijlocași centrali, Adrian Șut și Mihai Lixandru. 

„Lixandru s-a pitit. Eu te văd! Băi, Lixandrule, te pitești de joc? Ajunge mingea la tine și nu te comentează comentatorul? Ala trebuie să zică ‘Lixandru, Lixandru, Șut, Șut. Mingea la Șut, a primit Șut, mingea mai departe la Lixandru’. Trebuie să aud numele tău! ‘Lixandru, Lixandru recuperează’. Păi, bă, dacă nu aud numele tău, înseamnă că tu te-ai pitit pe undeva. Dar eu te văd! Păi nu l-am văzut eu pe Lixandru că s-a pitit? 

Olaru, ați văzut cât îl apreciez, și cât îl aștept și am răbdare. A pierdut o minge aproape de careu, a tărăgănat-o p-acolo el… Bă, pasează, bă! Ai 7 inși în poziții de pas. De ce te complici să o pierzi? Că îl schimbam și pe el la pauză. Nu ai voie să pierzi mingea acolo.

La ora asta nu există jucători intangibili. Singurul e Olaru, dar nu că e intangibil. Am nevoie de el. E jucător decisiv. Îl las, de ce, nu că e intangibil. Că vreau să îl refac, să îl revitalizez. La FCSB nu există milă.

(n.r. – Singurul intangibil e Târnovanu?) Bă, Târnovanu, să știi ceva. I-am spus de atâtea ori. Nu mai da mingea. Tu nu ai corecție de pas. Nu ești specialist. Nu mai pasa în tușă, că ori o dai în aut, ori o dai pe presiune de la adversar și pierdem mingea și vine pe contraatac. El tot nu înțelege. Dă-o în față! Aseară a dat o minge spre Cisotti, s-a dus în aut. I-am zis lui Meme să nu mai facă asta că îl schimb și îl fac de râs.

(n.r. – O să îl schimbați la pauză?) Mi-e frică. Alta e când schimbi din 10 unul și alta e când schimbi din 1 în 1. Cu 1 poți să distrugi toată căruța. Din 10 roți schimbi una care nu e bună, dar merg restul de 9. Dar așa dacă se rupe huluba s-a dus căruța. Dar să fie și el atent să nu mă enerveze că până la urmă nu mai țin cont”, a adăugat patronul campioanei en-titre.

Ce se întâmplă cu Politic la FCSB

Dennis Politic a fost rezervă neutilizată în FCSB – UTA 4-0. Cu toate acestea, fotbalistul pe care Gigi Becali a plătit 970.000 de euro către Dinamo, plus Alexandru Musi, a avut un dialog savuros cu fanii campioanei. Politic le-a transmis că va începe să se roage pentru a intra în grațiile lui Gigi Becali.

„Știi ce trebuie să facă? O să îi spun eu lui dacă vrea. Dar îi spun numai lui. Dacă vrea să joace bine… Îl botez ca pe George (n.r. – Popescu). Hai, lasă, că o să îi zic eu lui. Rugăciunea pe care o are el, rugăciunea la care se roagă el, e ca și cum s-ar ruga la pom sau piatră”, a conchis Gigi Becali.

ANUNTUL DEVASTATOR al lui Gigi Becali pentru jucatorii de la FCSB. CINE E INTANGIBIL?

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
