„Îl botez și pe el!” Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1.000.000 de euro

Gigi Becali a făcut spectacol după FCSB – UTA 4-0. Deși nu l-a folosit niciun minut pe Dennis Politic, patronul campioanei știe cum să îl bage în formă pe fotbalistul venit de la Dinamo. Becali a promis că va avea o discuție personală cu Politic.

Ce l-a mulțumit pe Gigi Becali în victoria FCSB, 4-0 cu UTA Arad

Etapa a 14-a din SuperLiga a fost una bună pentru FCSB, care s-a impus cu 4-0 în meciul cu UTA Arad. Campioana en-titre e acum la doar trei puncte de play-off. Jocul l-a mulțumit pe patronul Gigi Becali.

„Acum, îți dai seama, așa au fost și rezultatele și suntem la 3 puncte de play-off. Cu U Cluj jucăm… (n.r. – Vă gândeați că îi încurcă Metaloglobus pe Craiova?) Nu, nu îmi trecea prin cap.

Ieri mi-a plăcut atitudinea. Noi așa am câștigat alea două campionate, așa am făcut performanță europeană. Atitudine, pressing. Când ai pierdut mingea, să o recuperezi imediat. Când e mingea la adversar, toată lumea în pressing să recâștige mingea. Asta mi-a plăcut. Așa se joacă fotbalul, război. Dacă nu e mingea la tine, trebuie să lupți să o câștigi cu orice preț. Când ai pierdut-o, să intri să o recuperezi.

Dacă dăm război, avem jucători valoroși, n-avem cum să pierdem niciun meci. Fii atent, ține cont. Aseară, Șut a fost la 70-80%. Am zis 70% ca să îl încurajez. A jucat slab, așa e. Dar atunci când câștigi 4-0, nu poți să îl mai paradești pe un jucător. A pierdut o minge în tușă, îl schimbam, dacă nu era 2-0”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cine sunt jucătorii criticați de Gigi Becali după FCSB – UTA 4-0

În ciuda rezultatului, cea mai categorică victorie din acest sezon, și a jocului prestat, Gigi Becali a avut și doi „clienți”.

„Lixandru s-a pitit. Eu te văd! Băi, Lixandrule, te pitești de joc? Ajunge mingea la tine și nu te comentează comentatorul? Ala trebuie să zică ‘Lixandru, Lixandru, Șut, Șut. Mingea la Șut, a primit Șut, mingea mai departe la Lixandru’. Trebuie să aud numele tău! ‘Lixandru, Lixandru recuperează’. Păi, bă, dacă nu aud numele tău, înseamnă că tu te-ai pitit pe undeva. Dar eu te văd! Păi nu l-am văzut eu pe Lixandru că s-a pitit?

Olaru, ați văzut cât îl apreciez, și cât îl aștept și am răbdare. A pierdut o minge aproape de careu, a tărăgănat-o p-acolo el… Bă, pasează, bă! Ai 7 inși în poziții de pas. De ce te complici să o pierzi? Că îl schimbam și pe el la pauză. Nu ai voie să pierzi mingea acolo.

La ora asta nu există jucători intangibili. Singurul e Olaru, dar nu că e intangibil. Am nevoie de el. E jucător decisiv. Îl las, de ce, nu că e intangibil. Că vreau să îl refac, să îl revitalizez. La FCSB nu există milă.

(n.r. – Singurul intangibil e Târnovanu?) Bă, Târnovanu, să știi ceva. I-am spus de atâtea ori. Nu mai da mingea. Tu nu ai corecție de pas. Nu ești specialist. Nu mai pasa în tușă, că ori o dai în aut, ori o dai pe presiune de la adversar și pierdem mingea și vine pe contraatac. El tot nu înțelege. Dă-o în față! Aseară a dat o minge spre Cisotti, s-a dus în aut. I-am zis lui Meme să nu mai facă asta că îl schimb și îl fac de râs.

(n.r. – O să îl schimbați la pauză?) Mi-e frică. Alta e când schimbi din 10 unul și alta e când schimbi din 1 în 1. Cu 1 poți să distrugi toată căruța. Din 10 roți schimbi una care nu e bună, dar merg restul de 9. Dar așa dacă se rupe huluba s-a dus căruța. Dar să fie și el atent să nu mă enerveze că până la urmă nu mai țin cont”, a adăugat patronul campioanei en-titre.

Ce se întâmplă cu Politic la FCSB

Dennis Politic a fost rezervă neutilizată în FCSB – UTA 4-0. Cu toate acestea, fotbalistul pe care Gigi Becali a plătit 970.000 de euro către Dinamo, plus Alexandru Musi, . Politic le-a transmis că va începe să se roage pentru a intra în grațiile lui Gigi Becali.

„Știi ce trebuie să facă? O să îi spun eu lui dacă vrea. Dar îi spun numai lui. Dacă vrea să joace bine… Îl botez ca pe George (n.r. – Popescu). Hai, lasă, că o să îi zic eu lui. Rugăciunea pe care o are el, rugăciunea la care se roagă el, e ca și cum s-ar ruga la pom sau piatră”, a conchis Gigi Becali.