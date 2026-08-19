„Îl compătimesc pe Baciu! Nu știa dacă e victoria lui”. Fostul coleg de la Steaua nu l-a menajat pe antrenorul FCSB

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Victoria obținută de FCSB în fața lui FC Botoșani nu a reușit să șteargă tensiunile acumulate în ultima perioadă la gruparea roș-albastră. Bucuria de la final a venit la pachet cu reacții dure la adresa suporterilor, iar atmosfera din vestiar pare să fie departe de liniștea așteptată la o echipă cu pretenții. În acest context, Vivi Răchită a analizat la FANATIK SUPERLIGA situația de la FCSB și a avut un discurs critic la adresa lui Marius Baciu. Fostul coleg al tehnicianului consideră că antrenorul nu are autoritatea necesară în vestiar și a remarcat inclusiv reacția acestuia după succesul cu Botoșani.

Vivi Răchită, fără menajamente pentru Marius Baciu: „Nu știam dacă se bucură sau nu”

Vivi Răchită consideră că una dintre marile probleme ale FCSB-ului este lipsa unui lider puternic în vestiar. În opinia sa, jucătorii au ajuns să simtă că fiecare poate face ce dorește, în condițiile în care autoritatea antrenorului nu pare să fie suficient de puternică.

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Fostul fundaș a povestit și momentul în care l-a urmărit pe Marius Baciu la finalul partidei cu Botoșani și spune că nu și-a putut da seama dacă tehnicianul se bucura cu adevărat pentru victoria echipei sale. Răchită a remarcat și atitudinea lui Octavian Popescu, dar și descătușarea lui Daniel Bîrligea, care a marcat ambele goluri ale FCSB-ului.

„Totul pleacă de la faptul că, în vestiar, nu au un jupân. Ei consideră că jupânul este la Palat, ei sunt singuri în vestiar și fiecare face ce vrea. A fost și această eliminare cu Auda care i-a dat peste cap, apoi conflictul cu suporterii, se uită la emisiuni, citesc și văd și ei că sunt la o echipă cu pretenții mari. Chiar mă uitam la Baciu aseară, la fostul meu coleg și nu știam dacă se bucură sau nu. Nu știa dacă e vitoria lui sau nu e victoria lui.

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Octavian Popescu l-a cam zeflemit, așa, s-a dus la vestiar, iar jucătorii nu sunt fraieri. L-a oprit Baciu pe Tavi, i-a dat una așa, bărbătește și Tavi a plecat direct la vestiar. Vestiarul resimte tot ce mișcă. Alții spun că jucătorii români de fotbal n-au școală, carte, dar nu e așa. Cei din vestiar sunt deștepți, simt când ceva nu e ok și se comportă ca atare. L-am văzut pe Bîrligea cu bucuria, parcă se juca finala Ligii Campionilor. Așa s-a descătușat, acum, cu cele două goluri, a ținut în el pentru că a fost criticat mereu. Totuși, mi se pare prea mult, a câștigat doar cu Botoșani. Echipa de anul acesta a lui FCSB mi se pare mai slabă decât cea de anul trecut. Nu ai Olaru, Șut, Târnovanu în poartă“, a declarat Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Adrian Ilie, despre gestul lui Tavi Popescu: „Mucles, că sunt fotbalist”

. Emisiunea FANATIK SUPERLIGA a început cu , după răbufnirea atacantului de la FCSB. Adrian Ilie spune că Tavi ar trebui să îşi vadă mai mult de joc:

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„Ştii ce înseamnă asta în traducere? Mucles, că sunt fotbalist. Până în momentul de faţă este jucător de fotbal. Următorul meci o să îi mai dea Gigi 11 minute, un minut mai mult. Este supărat că nu joacă, dar ar trebui să facă mai mult ca să fie titular. Cred că doi jucători trebuie să înceapă ca titulari la FCSB: Bîrligea şi Joao Paulo.

În afară de goluri, Bîrligea nu a avut o prestaţie foarte bună, dar este om de gol. Mie îmi place de el. Tavi Popescu e supărat că nu joacă. Ca să facă gestul ăsta (n.r. cu degetul la gură) trebuie să facă mult mai mult pe teren”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.