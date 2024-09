„Îl copleșește celebritatea că joacă la FCSB. La ora asta nu am timp de el!”. Gigi Becali, veste proastă pentru perla sa de milioane

FCSB a reușit duminică să obțină a doua victorie din actuala ediție de campionat, după ce în fața celor de la UTA ARAD. Ștefănescu a avut o nouă prestație ștearsă și a fost înlocuit la pauză cu David Miculescu.

Gigi Becali: „Lui Ștefănescu îi este frică”

Adus pentru 1.3 milioane de euro de la Sepsi Sfântu Gheorghe, Marius Ștefănescu nu a reușit să confirme încă la campioana României. Deși a debutat cu gol în Supercupa României, câștigată în fața Corvinului, fotbalistul de 26 de ani nu l-a impresionat până în prezent pe finanțatorul Gigi Becali.

Patronul celor de la FCSB a dezvăluit în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI care este adevăratul motiv pentru care, jucătorul cu un gol și o pasă decisivă în SuperLiga, nu s-a impus încă în echipa lui Elias Charalambous.

„Lui Ștefănescu îi este frică. El este emotiv, a venit undeva unde îl copleșește celebritatea, el știe că trebuie să joace aici și când vine mingea la el, emoția îl copleșește și nu găsește soluția ideală. Acolo era foarte lejer și juca, găsea soluția, juca fotbal. Aici vrea să facă mai mult, dar nu trebuie să facă mai mult. Calitatea lui umană îl face să mă răsplătească. El încearcă să facă mai mult, dar nu poate. Nu îi iese dribling, nu dă la poartă, nici nu știe când să dea, are întârziere.

Nu are șut pe poartă, nu vezi? Eu cred că da (n. r. va fi jucătorul la care a sperat), pentru că are și calitate umană, e un om foarte bun și îl va ajuta Dumnezeu, iar calitatea fotbalistică nu i-o ia nimeni. Trebuie să îi dăm încet încet încredere, numai că la ora asta eu nu am timp de el. Gata, se apropie play-off-ul, poți să ratezi play-off-ul. Fotbalul nu te joci cu el. Trebuie să găsim formula ideală în campionat. Dacă și-ar fi revenit Pantea în totalitate, eram fericit.

Vreau să joc cu jucători consacrați, Tavi Popescu, calitatea lui se vede, dar nu este în totalitate revenit. Pentru mine un atacant precum Ștefănescu sau Tavi, el trebuie să dea gol sau pasă de gol sau să creeze situații de gol. Baeten a creat.”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali a confirmat transferul lui Mihai Popescu de la Farul

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Mihai Popescu, una dintre , va juca pentru FCSB. Patronul campioanei României , iar acesta se va lupta pentru titularizare la FCSB cu Joyskim Dawa, Ngezana, Denis Haruț și Vlad Chiricheș.

„L-am luat azi pe Popescu, de la Farul. A semnat 1 an plus 1 an. Am dat 250.000 de euro pe el și lui îi dau 15.000 de euro pe lună. Aveam nevoie de fundaș central. Vin competițiile peste noi.

Mie îmi plăcea de când era la Dinamo. El mi-a scăpat printre degete că nu știam. Nu stăteam eu să văd când e liber Popescu. Dar mi-a plăcut de el când ne-a dat el gol odată cu capul dintr-un corner. Acum vreo 3-4 ani, era la Dinamo.

Și îmi plăcea de el că e războinic, e luptător. Fundașul central trebuie să aibă peste 1,80 m și să fie puternic. Nu e puternic, nu ai ce să faci, la revedere”, a declarat Gigi Becali.

