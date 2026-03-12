Sport

Îl cunoaște foarte bine pe Mirel Rădoi și face anunțul: „Nu cred că va pleca la vară de la FCSB!”

Fostul colaborator al lui Mirel Rădoi la FCSB a făcut un anunț surpriză despre antrenorul de 44 de ani. Ce ar urma să se întâmple din vară cu fostul tehnician al Craiovei.
Mihai Alecu
12.03.2026 | 16:00
Ce spune fostul antrenor de la FCSB de revenirea lui Rădoi
Fostul colaborator al lui Mirel Rădoi din primul mandat de la FCSB, Dumitru Dumitriu, actualmente angajat la FRF, crede că asocierea dintre antrenor și clubul bucureștean va fi una de bun augur, mai ales în contextul actual. Rămâne Mirel Rădoi și din vară la FCSB?

Verdictul dat de fostul antrenor de la FCSB după revenirea lui Mirel Rădoi. Continuă Rădoi și din vară?

Dumitru Dumitriu a fost antrenor în acte în 2015, când Rădoi a avut primul mandat la FCSB și nu deținea licența PRO, iar fostul colaborator al tehnicianului spune că o continuare a sa pe banca tehnică, chiar și din vară, este posibilă.

”Eu cred că revenirea lui la FCSB este un lucru bun din mai multe motive. Primul pentru că el și Gigi Becali sunt rude și asta e un lucru foarte important. Apoi, el a jucat la FCSB și a funcționat destul de bine din punctul meu de vedere. Este un antrenor de calitate. Întoarcerea este benefică atât pentru el cât și pentru club.

La FCSB este o situație în care a apărut o tristețe pentru toți jucătorii, membrii clubului și suporteri. Dar eu cred că el are timpul necesar să creeze o echipă puternică. Mi se pare corect să continue și din vară, de ce n-ar face-o? Este un club serios, cu potențial, fără probleme financiare. Dacă s-a băgat acum eu nu cred că la vară va pleca”, a spus Țiți Dumitriu.

Omul cu care Rădoi a lucrat la FCSB e de părere că Gigi Becali se va băga în alegerea echipei

Cea mai mare întrebare pe care toată lumea și-a pus-o a fost legată de modul în care Gigi Becali o să gestioneze situația de la FCSB, dat fiind faptul că în trecut a recunoscut public că făcea primul 11 și echipa de start. Dumitriu spune că și acum, sub tutela lui Rădoi, formația bucureșteană ar putea să fie controlată de omul de afaceri, cel puțin când vorbim de alegerea formației de start.

”Ne-am certat, ne-am împăcat, am uitat. Așa este românul, nu numai în sport. Cred că Mirel lasă de la el. Probabil Gigi nu mai poate să dea telefoane să zică pe cine să schimbe. Probabil că îi va spune doar formația de start. Sunt convins că dacă l-a adus a doua oară la FCSB îl va respecta și-l va lăsa să-și facă meseria”, a mai spus Dumitriu pentru Digi Sport.

