Îl cunoaște foarte bine pe Mirel Rădoi și face anunțul: „Nu cred că va pleca la vară de la FCSB!”

Fostul colaborator al lui , Dumitru Dumitriu, actualmente angajat la FRF, crede că asocierea dintre antrenor și clubul bucureștean va fi una de bun augur, mai ales în contextul actual. Rămâne Mirel Rădoi și din vară la FCSB?

Dumitru Dumitriu a fost antrenor în acte în 2015, când Rădoi a avut primul mandat la FCSB și nu deținea licența PRO, iar fostul colaborator al tehnicianului spune că o continuare a sa pe banca tehnică, chiar și din vară, este posibilă.

”Eu cred că revenirea lui la FCSB este un lucru bun din mai multe motive. Primul pentru că el și Gigi Becali sunt rude și asta e un lucru foarte important. Apoi, el a jucat la FCSB și a funcționat destul de bine din punctul meu de vedere. Este un antrenor de calitate. Întoarcerea este benefică atât pentru el cât și pentru club.

La FCSB este o situație în care a apărut o tristețe pentru toți jucătorii, membrii clubului și suporteri. Dar eu cred că el are timpul necesar să creeze o echipă puternică. Mi se pare corect să continue și din vară, de ce n-ar face-o? Este un club serios, cu potențial, fără probleme financiare. Dacă s-a băgat acum eu nu cred că la vară va pleca”, a spus Țiți Dumitriu.

Omul cu care Rădoi a lucrat la FCSB e de părere că Gigi Becali se va băga în alegerea echipei

Cea mai mare întrebare pe care toată lumea și-a pus-o a fost legată de modul în care o să gestioneze situația de la FCSB, dat fiind faptul că în trecut a recunoscut public că făcea primul 11 și echipa de start. Dumitriu spune că și acum, sub tutela lui Rădoi, formația bucureșteană ar putea să fie controlată de omul de afaceri, cel puțin când vorbim de alegerea formației de start.

”Ne-am certat, ne-am împăcat, am uitat. Așa este românul, nu numai în sport. Cred că Mirel lasă de la el. Probabil Gigi nu mai poate să dea telefoane să zică pe cine să schimbe. Probabil că îi va spune doar formația de start. Sunt convins că dacă l-a adus a doua oară la FCSB îl va respecta și-l va lăsa să-și facă meseria”, a mai spus Dumitriu pentru .