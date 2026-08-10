Îl dă Iftime afară pe Croitoru? Finanțatorul de la FC Botoșani, extrem de dezamăgit: „Prost organizați! În 10 ani n-am văzut așa ceva”

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Valeriu Iftime (66 de ani) a fost extrem de supărat după FC Botoșani – Corvinul Hunedoara 0-0, meci disputat în cursul zilei de luni în cadrul etapei cu numărul 4 din SuperLiga. Finanțatorul clubului moldovean s-a declarat foarte dezamăgit de modul în care echipa antrenată de Marius Croitoru (45 de ani) s-a prezentat la această partidă, în special în plan ofensiv.

Valeriu Iftime, extrem de supărat după FC Botoșani – Corvinul Hunedoara 0-0

De menționat în acest context este că gazdele au evoluat în superioritate numerică pe final de joc, după ce iordanianul Mo Abualnadi a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. „E clar că nu suntem ce trebuie. Așa, fără marile erori, mi se par prea lenți. Prea lenți! Nu știu, mie mi se pare că sunt prost organizați. Îmi pare rău, dar în 10 ani de zile n-am mai văzut așa ceva, adică… Asta-i treaba. Nu batem pe nimeni. Cred că, nu știu, sunt vreo 6-7 meciuri fără victorie acasă. Cu Steaua (n.r. FCSB) sau cu nu știu cine am câștigat ultima oară.

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Ce să vă spun? E dezamăgire, totală dezamăgire! Eu am vrut ca astăzi să facem un meci bun, să atragem și să câștigăm și noi niște puncte, să câștigăm un meci, să dăm bucurie oamenilor. Prea siguri pe ei… Mulți individualiști. Enzo nu e în formă, vai mama mea. I-am tot lăudat pe toți. Buziuc e singurul fotbalist care a pus piciorul, dar s-a lovit și… s-a oprit. Dar celelalte două extreme de la care așteptăm fotbal au fost copii palizi din aceia.

(n.r. Dacă respectivii se gândesc mai degrabă la transferuri) Cred că da, că au avut ocazii să dea goluri, sunt talentați. Nu poți să faci așa ceva! A avut o fază la care, dacă știa să paseze pentru Ofosu era altceva. În rest… Ăsta-i fotbalul. E trist pentru că dacă nu câștigi e dezamăgitor, adică… Mă tot gândeam că era un meci în care să dăm două goluri, trei goluri, să ne bucurăm și noi, un meci… A fost un 0-0, poate fier pe fier…”, a declarat la finalul meciului

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Ce a spus Valeriu Iftime despre Marius Croitoru

Finanțatorul i-a reproșat antrenorului faptul că, cel puțin până în prezent, nu a reușit să îi imprime echipei o forță ofensivă ceva mai mare, mai ales la meciurile jucate pe teren propriu: „Pe tema asta i-am mai certat și în avion. El (n.r. Marius Croitoru) e antrenor, el are de ce să fie pe bancă. Păi dacă ești antrenor și ai calități, joacă! Că spunem că avem echipă bună, bună și uite… Nu mai iau jucători că-s buni ăștia. Păi dacă-s buni, de ce nu joacă?

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Nu știu, mi se pare că e ceva în neregulă la organizare, un pic mai insistenți, mai răi, mai… incisivi. Ne temem și de portar. Ține de minge, eu am stat numărând minutele, cât ține de minge portarul nostru.

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Eu nu înțeleg ce vor! Uneori suntem amorțiți. Nu e răutatea aia a unei echipe care joacă acasă, în care te duci, iei mingea și-i dințezi! În atac, când te uiți la minge sau la Enzo parcă e de sticlă… Foarte, foarte slab atacul! Bun Dumitraș, dar Dumitraș singur nu poate să facă. Am avut și un pic de ghinion. Să fim atenți, au avut două bare periculoase, am avut și noi o bară sau două… Două. Asta e viața. N-am ce să vă spun, e greu. Voiam mai mult, voiam fotbal, voiam să se să se ducă la poartă, să dăm cinci goluri, chiar dacă luam șase, e mai bine decât să fie 0-0. Doamne, n-ai ce vorbi, n-ai ce zice. Vai de mama noastră!”.

Ce a spus Valeriu Iftime despre posibile noi transferuri și despre meciul cu FCSB

Nu în ultimul rând, Iftime a susținut că Marius Croitoru și colaboratorii săi insistă că lotul actual nu mai are nevoie de prea multe îmbunătățiri. Pe de altă parte însă, chiar și în acest context, omul de afaceri a lăsat de înțeles că are totuși așteptări destul de mari de la duelul cu FCSB din deplasare de etapa viitoare: „Păi ce să spună dumnealui (n.r. Marius Croitoru) dacă mai aduc jucători? Păi aduc ce vor ei ca să spună: ‘Acolo avem, acolo avem, acolo avem, avem unul extraordinar, unul e nu știu ce, unul e nu știu cum…’. Și uitați-vă la ce fel de meci fac. Nu spun că avem echipă slabă, dar totuși.

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O repriză la Voluntari, o repriză cu Rapid și o repriză cu… nu știu. Iar astăzi am avut două reprize proaste din toate punctele de vedere. N-am fost o echipă care să poți să… în 10 oameni să te duci peste ei, să încerci mai mult. Îmi pare rău. Îmi pare rău pentru oamenii care au venit la meci, pentru cei care mă înjură… Eu îi înțeleg pe cei care mă înjură, că vad echipa așa. Lasă-ne, tată, că avem și noi treabă acasă! Așa este.

(n.r. Despre meciul cu FCSB) Păi tocmai, că cu FCSB-ul te mobilizezi. N-o să fim mai fotbaliști, dar nu cred că o să ne sperie, adică eu cred că dacă am fi jucat cu FCSB-ul astăzi câștigam, dar… Trebuie să vrei, trebuie mai multă dorință. Oamenii vin la meci, da. Oamenii vin să vadă fotbal, dar au plecat… 80% sunt dezamăgiți așa, cumva. Bine, te indignează rezultatul ăsta după două înfrângeri. Te uiți acolo, tot mă uit că nu mai ieșim din coada clasamentului de la începutul anului.

(n.r. Dacă va purta o discuție cu staff-ul tehnic) Un box cu staff-ul! Nu știu ce să mai vorbesc cu staff-ul. Vorbește Petrea, colegul meu cu staff-ul, eu nu mai vorbesc cu staff-ul. Eu vorbesc cu voi. Staff-ul e în alt limbaj față de mine. Totul e bine, totul e rearanjat… Eu am vrut să văd fotbal, uită-te că n-am văzut fotbal! Dar vouă cum vi s-a părut? Să nu vorbiți doar voi, ca să nu greșesc eu prea mult. Ați văzut fotbal? Ha? Spuneți-mi dumneavoastră. Se pierde din viață. Vai de capul nostru! Păi înseamnă că e rușinos, dacă eu am fost de acord o dată… Măcar nu-mi pare rău de ce-am zis, dar am fost de acord, așa-i?”.