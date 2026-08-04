„Îl dați pe Lukic la FCSB?”. Președintele lui U Cluj a dat răspunsul pe loc. Exclusiv

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Cu toate acestea, Gigi Becali a anunțat oficial că se va „interesa” de atacantul care a înscris la Campionatul Mondial și e dispus să intre în licitație pentru el. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, președintele Universității Cluj, Radu Constantea, a mărturisit că nu ar avea nicio problemă să bată palma cu Becali, însă doar pentru suma corectă.

Universitatea Cluj este dispusă să-l vândă pe Jovo Lukic la FCSB

„Gigi Becali a zis aseară că începând de azi ținta principală va fi Lukic. L-ați da la FCSB dacă vă înțelegeți la FCSB? Sau nu se pune problema”, a ridicat mingea la fileu Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii. Surpinzător, Radu Constantea nu pare să aibă nicio problemă în a întări o contracandidată la primele locuri.

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„Dacă suma este cea pe care noi o așteptăm, nu avem nicio problemă în a discuta cu cei de la FCSB. Sunt discuții cu două echipe, discuții avansate, am primit oferte oficiale. Încă nu suntem mulțumiți de sumele propuse. Și din Arabia Saudită și din zona Golfului”, a mărturisit Constantea.

Cu toate că nu a dorit să dezvăluie exact care este suma minimă de transfer pentru Lukic, Constantea a „dat din casă” și a recunoscut că Universitatea Cluj nu se va mulțumi cu nicio sumă sub 3 milioane. Cât despre suma de transfer de 5 milioane, vehiculată în ultima perioadă, președintele lui ”U” Cluj crede că este ușor exagerată.

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Universitatea Cluj vrea cel puțin 3 milioane de euro pentru Jovo Lukic, indiferent de echipă

Vedem și în funcție de ofertele pe care le avem. Din perspectiva asta suntem departe de a primi această sumă (5 milioane), suntem realiști. Încercăm să primim o sumă cât mai mare, dar ofertele primite sunt destul de departe de această sumă. La o sumă cu 3 în față, discutăm. La o sumă cu 2 în față nu vom accepta.

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, vine după Cupă Mondială. Încercăm să obținem cel mai bun preț posibil, dar să-i oferim și jucătorului o șansă”, a punctat Constantea. În concluzie, transferul lui Lukic la FCSB poate devenit realitate daca Gigi Becali scoate din buzunar cel puțin 3 milioane de euro, dar și dacă va reuși să-l convingă pe Lukic să semneze. „În primul rând trebuie să-și dorească jucătorul, dacă suma e corectă pentru club, repet. Nu zicem nu”, a concluzionat Constantea.

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