„Îl dau afară pe Bergodi?”. Mesajele pe care fanii lui U Cluj i le-au trimis lui Mitică Dragomir. Exclusiv

ADVERTISEMENT

. Echipa lui Cristiano Bergodi suferă al doilea eşec stagional, iar postul antrenorului italian începe să se clatine, deşi a dus echipa în Europa League.

Dumitru Dragomir, despre schimbarea lui Cristiano Bergodi: „De asta cred că e nervos”

Dumitru Dragomir a dezvăluit mesajele pe care le schimbă cu un fan de la U Cluj. Fostul şef al Ligii Profesioniste susţine că în Cluj se vorbeşte despre înlocuirea lui Cristiano Bergodi, omul care a dus U Cluj pe locul 2 în SuperLiga:

ADVERTISEMENT

„Tot vorbesc cu un suporter de la U Cluj, cu Vlăduţ. E fanul al dracului, merge peste tot cu ăştia, în străinătate. Mă sună şi mă întreabă: „Tati, spune-ne şi nouă, ce-ai auzit? Îl schimbă pe Bergodi?”.

I-am spus: „L-aţi dat afară pe Bergodi, nu intraţi în primele şase echipe”. M-a sunat acu vreo patru zile, era cu un grup de fani. Ei stau la noi, la Crystal Palace. De asta cred că e nervos Bergodi”, a spus Dragomir la „Profeţiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Bergodi, eliminat cu Dinamo!

, după un conflict cu un fan. Suporterul l-a înjurat pe antrenor din spatele băncii tehnice, iar Bergodi a răbufnit la final, fiind cu greu oprit de forţele de ordine:

ADVERTISEMENT

„Dacă m-ar înjura pe mine, i-aş înjura înapoi. Pe mine mă înjurau 55.000 de oameni pe stadion. Dacă n-ai sânge în instalaţie şi nu eşti tare… Eu mergeam în mijlocul lor şi făceam poze cu ei. Dacă n-ai curaj în orice domeniu, n-ai cum să reuşeşti”, a spus Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT