Sport

„Îl dau afară pe Bergodi?”. Mesajele pe care fanii lui U Cluj i le-au trimis lui Mitică Dragomir. Exclusiv

Dumitru Dragomir a dezvăluit mesajele pe care le-a primit din partea fanilor de la U Cluj. Fostul şef al Ligii Profesioniste susţine că se vorbeşte despre schimbarea lui Cristiano Bergodi.
Marian Popovici
25.08.2026 | 11:00
Il dau afara pe Bergodi Mesajele pe care fanii lui U Cluj i leau trimis lui Mitica Dragomir Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
„Îl dau afară pe Bergodi?”. Mesajele pe care fanii lui U Cluj i le-au trimis lui Mitică Dragomir. Sursa: colaj Fanatik
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U Cluj a pierdut cu 1-2 confruntarea împotriva lui Dinamo. Echipa lui Cristiano Bergodi suferă al doilea eşec stagional, iar postul antrenorului italian începe să se clatine, deşi a dus echipa în Europa League.

Dumitru Dragomir, despre schimbarea lui Cristiano Bergodi: „De asta cred că e nervos”

Dumitru Dragomir a dezvăluit mesajele pe care le schimbă cu un fan de la U Cluj. Fostul şef al Ligii Profesioniste susţine că în Cluj se vorbeşte despre înlocuirea lui Cristiano Bergodi, omul care a dus U Cluj pe locul 2 în SuperLiga:

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Tot vorbesc cu un suporter de la U Cluj, cu Vlăduţ. E fanul al dracului,  merge peste tot cu ăştia, în străinătate. Mă sună şi mă întreabă: „Tati, spune-ne şi nouă, ce-ai auzit? Îl schimbă pe Bergodi?”. 

I-am spus: „L-aţi dat afară pe Bergodi, nu intraţi în primele şase echipe”. M-a sunat acu vreo patru zile, era cu un grup de fani. Ei stau la noi, la Crystal Palace. De asta cred că e nervos Bergodi”, a spus Dragomir la „Profeţiile lui Mitică”.

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Bergodi, eliminat cu Dinamo!

Cristiano Bergodi a fost eliminat în finalul meciului cu Dinamo, după un conflict cu un fan. Suporterul l-a înjurat pe antrenor din spatele băncii tehnice, iar Bergodi a răbufnit la final, fiind cu greu oprit de forţele de ordine:

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„Dacă m-ar înjura pe mine, i-aş înjura înapoi. Pe mine mă înjurau 55.000 de oameni pe stadion. Dacă n-ai sânge în instalaţie şi nu eşti tare… Eu mergeam în mijlocul lor şi făceam poze cu ei. Dacă n-ai curaj în orice domeniu, n-ai cum să reuşeşti”, a spus Mitică Dragomir.

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„Îl dau afară pe Bergodi?”. Mesajele pe care fanii lui U Cluj i le-au trimis lui Mitică Dragomir

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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