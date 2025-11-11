„Îl dau pe 300.000 de euro, ca pe Ștefănescu”. Gigi Becali l-a „interzis” pe Dennis Politic să revină la Dinamo! „Trebuie să-i paradesc”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dennis Politic nu a arătat foarte bine de la venirea sa la FCSB, deși a înscris un gol fabulos cu CFR Cluj încă de la debut. Fostul căpitan al lui Dinamo nu s-a putut impune, iar soarta sa aseamănă tot mai mult cu cea a lui Marius Ștefănescu. Gigi Becali îi va mai da câteva șanse, urmând să-l vândă pentru un preț foarte mic în caz contrar. Varianta Dinamo este exclusă. Atacantul și-a mai spălat din păcate după golul cu Hermannstadt, scor 3-3, în etapa a 16-a din SuperLiga.

Ce se întâmplă cu Dennis Politic la FCSB. Gigi Becali vrea să-l vândă pe 300.000 de euro

Gigi Becali a avut mari speranțe în Dennis Politic atunci când a decis să plătească aproximativ 1 milion de euro plus Alex Musi, cel mai promițător fotbalist al campioanei, în schimbul căpitanului de la Dinamo, însă atacantul în vârstă de 26 de ani este departe de ceea ce aștepta patronul echipei din partea sa.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat că dacă nu va confirma în următoarea perioadă, este foarte posibil ca el să părăsească clubul la fel cum a făcut-o și Marius Ștefănescu în trecut:

„Ăla merge pe teren (n.r. – Politic), nici măcar nu aleargă. Am dat 2.000.000 de euro pe el, îți dai seama? Mie nu-mi pare rău, trebuie să mai iei și țepe până o nimerești. L-am luat pe Bîrligea, care e superclasă. Politic la Dinamo era numărul unu. (n.r. – E țeapă la banii pe care i-ați dat) Așa cred și eu.

Dacă nu, îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu și asta este. (n.r. – Îi dați la Dinamo) Nu la Dinamo. La Dinamo nu-l mai dau. Cum să le dau? Nu-i întăresc. Au prins cheag, nu vezi? Lasă-i în pace! Trebuie să-i paradesc iar, să revină acolo unde le este locul”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Dennis Politic poate urma astfel parcursul lui Marius Ștefănescu

Asemenea lui Marius Ștefănescu, Dennis Politic a venit cu surle și trâmbițe la FCSB pentru o sumă consistentă. Dacă pentru transferul starului lui Sepsi s-au plătit 1,3 milioane de euro, pentru mutarea lui Politic au fost nevoie atât de bani, cât și de tânărul atacant Alex Musi.

Din păcate pentru campioana României, La fel ca în cazul lui Ștefănescu, Gigi Becali ar putea fi dispus să renunțe la atacant, fără regrete, pentru o sumă infimă de bani.

După ce a părăsit-o pe FCSB, care i-a plătit campioanei României 300.000 de euro în schimbul său. Din nefericire, dacă la FCSB atacantul era introdus câte o repriză, la formația din „Țara Semilunii” nu a bifat niciodată mai mult de 35 de minute pe teren în Superlig, fiind rezervă în toate meciurile turcilor de până acum.