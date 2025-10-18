“Îl doare-n pălărie pe George Găman de Universitatea Craiova!”. Declarația care dă foc Băniei

Cu 5 minute înainte de încheierea partidei de la Miercurea Ciuc, George Găman a comis o eroare uriașă care a avantajat-o pe CFR Cluj. Actualul director al Universității Craiova, Pavel Badea, este de părere că ”centralul” ar trebui oprit de la delegări.

Pavel Badea, convins că George Găman nu este interesat de performanțele Universității Craiova

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a , Pavel Badea a lăsat să se înțeleagă că greșeala lui George Găman a fost fără intenție și consideră că arbitrul nu este interesat sub nicio formă de situația Universității Craiova.

”Găman e craiovean, e oltean, nu aș vrea să fiu considerat subiectiv, dar cine muncește greșește. A greșit, așa cum au greșit și alții înaintea lui, așa cum au greșit și alții contra noastră. Dacă se va constata că nu a fost în cea mai bună formă, ar trebui să se odihnească puțin”, a declarat Badea.

”El se cam odihnește. La fiecare etapă pe care o arbitrează, după se odihnește 2-3 meciuri, revine și iar se odihnește. Fanii oltenii îl acuzau pe Găman, olteanul lor, că a tras cu CFR Cluj să câștige meciul, să-i bage în play-off”, a replicat moderatorul Cristi Coste.

”Eu cred că-l doare-n pălărie pe George Găman de Universitatea Craiova. Asta vă spun sincer. Omul a greșit, asta este, trebuie să plătească, așa e în fotbal”, a mărturisit oficialul din Bănie.

Motivul pentru care Universitatea Craiova a primit prea multe cartonașe roșii

Pavel Badea a mers mai departe și a precizat că entuziasmul jucătorilor de la Universitatea Craiova i-a făcut să evolueze cu prea multă determinare în ultimele întâlniri din SuperLiga și așa s-a ajuns la situația de a fi eliminați.

”Jucătorii când greșesc iau cartonaș roșu, și ați văzut că noi în ultimele etape ne-am lipit foarte bine la aceste greșeli. Trei meciuri în care jucând în inferioritate am ajuns de la plus 4 ca puncte în clasament, la minus 1.

Asta arată că acest campionat este foarte echilibrat, că jocul greșeală așteaptă. Noi am greșit din punct de vedere al determinării, poate că am pus mai multă decât trebuia, și am ajuns în situația să fim în 10 contra 11.

La meciul cu Dinamo, acea eliminare a lui Bancu ne-a dus în situația să pierdem meciul, în condițiile în care și jucătorul de la Dinamo merita și el cartonaș roșu. Corect era să fie amândoi eliminați, iar acea lipsă de corectitudine a dus la prejudicierea gravă a echipei noastre”, a spus el, la FANATIK SUPERLIGA.

George Găman, decizii controversate la Csikszereda – CFR Cluj 2-2

În meciul restant din etapa a 5-a a SuperLigii, George Găman a avut . Mai întâi, în minutul 85, el a sancționat un fault în atac inexistent al unui jucător de la Csikszereda în duelul cu portarul de la CFR Cluj și a anulat golul gazdelor. Cei din camera VAR nu au putut interveni, deoarece Găman a fluierat înainte ca mingea să ajungă în poartă.

Apoi, parcă în compensație, în minutele de prelungire a acordat extrem de ușor o lovitură de la 11 metri pentru ciucani, după un duel între Ervin Bakos și Lorenzo Biliboc. Deși în prima fază a lăsat jocul să continue, ”centralul” și-a schimbat decizia după ce a fost chemat să revadă faza la VAR.

Cristi Balaj l-a făcut praf pe George Găman după jocul de la Miercurea Ciuc

Fostul președinte al clubului CFR Cluj, Cristi Balaj, a pus tunurile pe George Găman la FANATIK SUPERLIGA, considerând că de ”centralul” craiovean.

La prima dintre ele consideră că nu a fost fault în atac, dar oricum arbitrul nu ar fi trebuit să oprească jocul pentru că era o fază iminentă de gol și astfel a împiedicat intervenția VAR. La cea de-a doua, este de părere că nu se impunea penalty. Mai mult, Balaj crede că arbitrii din camera VAR nu ar fi trebuit să intervină.