„Îl felicit pe Pancu!”. Antrenorul Rapidului a reușit să-l descopere foarte repede pe „noul Borza”!

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Impresarul Rareș Pop a făcut o comparație între Andrei Borza (20 ani) și Robert Sălceanu (22 ani), jucătorul său. De asemenea, a ținut să-l laude pe Daniel Pancu (49 ani) pentru încrederea pe care i-a acordat-o fundașului stânga în acest sezon.

„Noul Borza”, descoperit de Daniel Pancu la Rapid

După primele 7 etape, Rapid ocupă locul 2 în SuperLiga, cu 12 puncte acumulate, cu 2 puncte mai puțin decât liderul Dinamo. În 5 dintre aceste 7 jocuri, inclusiv , Daniel Pancu a mizat pe Robert Sălceanu în flancul stâng al apărării. De altfel, mereu când l-a introdus pe , giuleștenii nu au pierdut.

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De evoluțiile lui Robert Sălceanu este încântat și impresarul său, Rareș Pop. Acesta a ținut să-l laude pe antrenorul Rapidului pentru încrederea pe care i-a insuflat-o jucătorului său și pentru curajul de a-l utiliza pe postul lăsat liber de Andrei Borza. De asemenea, agentul FIFA a ținut să precizeze că, pe lângă jocul solid, fundașul stânga de la clubul alb-vișiniu deține calitățile morale pentru a face obiectul unui transfer important în străinătate.

„Robert este un jucător pe care îl reprezentăm încă de când evolua în Liga 2, la Gloria Buzău. Ulterior a ajuns la Farul, acolo a fost conjunctură mai puțin favorabilă, cel de la Petrolul i-au dat o șansă, a confirmat, iar apoi a venit transferul la Rapid. Și eu m-am uitat cu mare interes la meci. Chiar vreau să-l felicit pe Pancu. A avut curajul să continue cu Sălceanu după plecarea lui Borza.

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El este un profil diferit față de Borza. Este 80% fundaș și 20% jucător ofensiv. În contextul unui joc cu multe contraatacuri, cu mingi lungi, în campionatul intern e mai important ca fundașii laterali să aibă calități defensive. Cu cât va primi mai multă încredere va putea progresa.

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Mă uit la Onea, care este un lider al Rapidului, haide să ne gândim unde era Răzvan Onea la vârsta lui Robert Sălceanu de acum. Dacă îi mai dăm să joace un an și jumătate, unde poate să ajungă acest copil? Asta e întrebarea mea. Este un caracter deosebit, foarte profesionist, are bun-simț. Eu nu vreau să cred că cei cu asemenea calități nu pot ajunge fotbaliști”, a declarat Rareș Pop, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Robert Sălceanu face deja furori în rândul rapidiștilor

Rareș Pop a mărturisit că Robert Sălceanu i-a câștigat deja pe rapidiști. Mai mulți prieteni ai impresarului i-au cerut deja tricoul de joc al fotbalistului de 22 de ani. Pe lângă asta, Pop a precizat că Sălceanu este îndrăgostit de culorile alb-vișinii și că dorește să câștige un trofeu cu Rapidul.

„Chiar în timpul meciului am primit câteva mesaje de la fanii Rapidului, prieteni de-ai mei, care mă rugau să le aduc un tricou cu Robert Sălceanu. Robert iubește Rapidul foarte mult și se simte foarte bine acolo. Își dorește să se lupte pentru un trofeu în acest sezon cu Rapidul”, a mai spus Rareș Pop.

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