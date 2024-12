Antrenorul formației de lângă Podul Grant a fost ofertat de FC Damac, echipa internaționalilor români Nicolae Stanciu și Florin Niță, însă nu a dat curs și a preferat să rămână în Giulești, pentru a ajuta Rapidul să facă pași mari în îndeplinirea obiectivelor propuse. Unul dintre foștii conducători rapidiști a avut doar cuvinte de laudă la adresa celui poreclit “Șumi” pentru gestul făcut.

„Îl felicit pe Șumi, bravo lui!”. Marius Șumudică, lăudat de fostul șef al Rapidului pentru că a refuzat milioanele de euro de la Damac

Așa cum a declarat în exclusivitate pentru FANATIK, , de la Damac și va continua pe banca giuleștenilor.

Grigore Sichitiu, fostul președinte al Rapidului, a fost invitat în cadrul emisiunii Suflet de rapidist, moderată de legendarul atacant Robert Niță, să vorbească despre ultimele noutăți ale fotbalului autohton.

Unul dintre subiectele abordate a fost și alegerea lui Șumi de a rămâne antrenor în Giulești, decizie extrem de apreciată de către fostul oficial implicat la formația bucureșteană în anii ’90.

“Îl felicit pe Șumi, eu am făcut greșeala că l-am adus de la Sportul la Rapid (n.r. – râde) și îl felicit pentru că el s-a decis ca să renunțe la Damac și să rămână la Rapid.

Bravo lui, în comparativ cu un alt antrenor care a fost la Rapid, domnul Mutu care ne-a lăsat cu ochii-n soare plecând în marele fotbal din Azerbaidjan, vă dați seama și pentru asta Șumi a renunțat la o grămadă de bani ca să-și respecte promisiunea de suflet. Bravo lui Șumi!

El care e mai glumeț, iată că acolo unde simte cu toată ființa lui că e locul lui a renunțat la o chestie la care nu știu cine ar fi renunțat la banii ăștia ca să rămână, mai ales într-o situație în care nu se știe că ei au 28 de puncte, Sepsi 29, deci nu știe dacă într-adevăr prinde primele 6.

Eu îl apreciez pentru stabilitate și pentru profunzimea deciziei pe care a luat-o, ăsta e un lucru cu totul și cu totul aparte. Nu cred că s-a pripit pentru că ar fi însemnat să dărâme tot ce a spus până acum despre Rapid”, a spus Grigore Sichitiu.

“Trebuie să-l vedem pe Șumi un om cu totul și cu totul aparte!”

Sichitiu, om implicat la clubul alb-vișiniu înaintea venirii lui George Copos, a mai recunoscut că Șumudică s-a dovedit a fi un rapidist pur-sânge și loial culorilor sub care a scris istorie.

De asemenea, tehnicianul condus de Dan Șucu, , ar fi dezavantajat înaintea confruntării cu Dinamo București din cadrul SuperLigii.

“Dacă te consideri rapidist și dacă ești virusat așa cum spun eu, că nu se poate să scapi de virusul ăsta, atunci rezistă și dacă reziști, înseamnă că reziști la tentația banilor, că celelalte mai pot fi discutate, dar când e vorba de bani, iată că noi acum trebuie să-l vedem pe Șumi un om cu totul și cu totul aparte, respectând ceea ce a spus până acum, și pentru asta e de felicitat.

Trecând la problemele fotbalistice, el are un dezavantaj, pentru că meciul cu CFR este înainte de meciul cu Dinamo. Apoi, are un alt dezavantaj, pentru că Dinamo a jucat ieri și el joacă azi, deci o zi în plus de odihnă.

Deci el cum va face? Pentru că în Giulești nu acceptă nimeni să pierzi un meci, pentru el e mai important meciul cu Dinamo decât cel cu CFR. Dar ce faci cu sufletiștii? Pentru că trebuie să-i convingi că într-adevăr renunți și faci o echipă care să te ducă în primele 6. Și așa ar trebui să gândească“, a conchis Grigore Sichitiu.

