“Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, documentarul despre viața lui Adrian Mutu. Cristi Borcea, prezent la marea lansare: „Viața bate filmul la el”. Video

ADVERTISEMENT

”Il Fenomeno – Povestea unui superstar” aduce în prim-plan o incursiune în viața lui Adrian Mutu, dezvăluind fanilor momentele care i-au marcat cariera unuia dintre cei mai mari fotbaliști români. Documentarul este lansat marți seară.

Cristi Borcea, bun prieten cu Adrian Mutu, nu putea lipsi de la lansare. Îmbrăcat la patru ace, fostul acționar al lui Dinamo a fost, tot timpul, cu zâmbetul pe buze.

ADVERTISEMENT

“Am așteptat, oricât ar dura filmul, părerea mea că viața bate filmul la el. Patru ore am înțeles că este filmul, oricum a comprimat foarte mult. Multe peripeții cu Mutu, merita un film, pentru că a fost genial, atât în viața de zi cu zi, cât și ca fotbalist”, a spus Cristian Borcea.

În continuare, Cristi Borcea și-a adus aminte de perioada când Adrian Mutu a ajuns la Dinamo, club de unde avea să ajungă în fotbalul mare, la Inter.

ADVERTISEMENT

“A avut o poveste… L-a adus Gigi Nețoiu (n.r. la Dinamo) și după aceea am făcut noi opțiune de cumpărare după jumătate de an. Ne-am dat seama de capacitatea lui și aveam în față Vlădoiu cu Mihalcea. Dăduseră 40 de goluri. Dar se vedea talentul și genialitatea lui de atunci, de mic”, și-a amintit Cristi Borcea.

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei, Adrian Mutu a evoluat, în străinătate, la echipe de top. Juventus, Chelsea, Fiorentina sau Parma sunt doar câteva dintre formațiile pe care “Brilianul” le are în CV. Cu ocazia lansării documentarului despre viața sa, fostul atacant și-a expus și câteva dintre ticouri, care au putut fi admirate la intrare.

De semnalat că tricoul reprezentativei României a fost pus separat de cele ale echipelor pentru care a evoluat peste hotare, semn că Adrian Mutu îl prețuiește cel mai mult.

ADVERTISEMENT

Se lansează documentarul despre viața lui Adrian Mutu

Lansarea poveștii lui Adrian Mutu va avea loc marți, 2 decembrie, de la ora 18:00, la Băneasa, iar la eveniment sunt așteptați peste 500 de invitați. În aceeași zi, primul episod al seriei va fi pe Voyo. Restul miniseriei va fi difuzat pe platforma de streaming, câte un episod în fiecare zi de marți.

, fiecare din cele patru episoade urmând să aibă în jur de 45 de minute. Începând cu luna ianuarie a anului viitor, documentarul va fi difuzat și pe postul Pro TV, în prime-time.

Documentarul a fost filmat timp de 18 luni în România, Italia și Anglia și are ca scop prezentarea omului Adrian Mutu așa cum este el în realitate, nu așa cum a fost perceput de public din numeroasele povești.

Cine a realizat documentarul despre viața lui Mutu

, cunoscut pentru documentarele dedicate echipei naționale – ”În inima Naționalei – Din vestiar până în Germania” (2024) și ”Generația de Suflet” (2025) – și promite o experiență emoționantă, intensă, plină de revelații și momente unice.

”Nu este un film doar despre fotbal. Este o experiență, o incursiune în viața unui om urmărit de glorie, alegeri și consecințe. Am construit documentarul cu ritmul unui thriller și intensitatea unei confesiuni, fără cosmetizări, fără protecție, fără mască. Este povestea unui destin care accelerează, se frânge, explodează și se reconstruiește.

O poveste despre cădere și revenire, despre valoare, vulnerabilitate și lupta pe care o duci, în primul rând, cu tine însuți. Pentru mine, ‘Il Fenomeno – Povestea unui superstar’ nu este doar un film. Este un adevăr rostit pe cameră. Un adevăr care respiră, apasă și rămâne”, a declarat Remus Achim.

Ce nume mari apar în documentar

Povestea emoționantă a vieții lui Adrian Mutu este spusă în mare parte chiar de fostul fotbalist, însă în documentar apar și persoanele dragi din viața sa. Soția sa Sandra vorbește despre omul din spatele imaginii, iar sora sa Laura oferă detalii neștiute din prima parte a vieții ”Briliantului”.

În film vor apărea și copii lui Mutu, care vor arăta legătura strânsă care au creat-o cu celebrul lor tată, dar și Spiridon, tatăl lui Adrian, care povestește cu emoție primii pași în fotbal ai fiului său.

Așa cum îi stă bine unei producții de gală, în ”Il Fenomeno – Povestea unui superstar” apar și nume mar din lumea fotbalului. Gică Hagi, Cosmin Contra, Gabi Tamaș, Ciprian Marica, Răzvan Raț, Adrian Neaga, Victor Pițurcă, Cesare Prandelli, Francesco Totti, Wesley Sneijder, Marco Matterazzi, Adriano, Luca Toni sau Zlatan Ibrahimovic au vorbit despre Mutu, completând imaginea fostului internațional român.