Sport

„Îl luați pe Meleke?”. Mihai Rotaru, răspuns direct despre următorul transfer al Universității Craiova. „Rădoi îl adusese la Al Batteh”. Exclusiv

Universitatea Craiova continuă achizițiile în mercato de vară. Ce a spus Mihai Rotaru despre transferul fundașului Ulrich Meleke.
Mihai Dragomir
15.08.2025 | 11:21
Il luati pe Meleke Mihai Rotaru raspuns direct despre urmatorul transfer al Universitatii Craiova Radoi il adusese la Al Batteh Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ulrich Meleke, dorit de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League după 6-4 la general cu Spartak Trnava. Oltenii nu se opresc din transferuri și vor să mai aducă un jucător.

ADVERTISEMENT

Ulrich Meleke, la Universitatea Craiova?

După ce FANATIK a anunțat în exclusivitate despărțirea fundașului Basilio Ndong de Universitatea Craiova, oltenii sunt gata să aducă un nou apărător. FANATIK a aflat că Mirel Rădoi îl vrea pe fostul său elev de la Al Batteh, Ulrich Meleke.

„Îl luați pe Meleke? Mirel îl adusese la Al Batteh!”, a fost întrebarea ridicată de moderatorul Horia Ivanovici. „Habar nu am ce face staff-ul. Dacă ei consideră că ne poate ajuta, atunci… Nu mai pot să vorbesc acum, mă urc în avion”, a fost răspunsul lui Mihai Rotaru la emisiunea „DON Giovanni”.

ADVERTISEMENT

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE!

”Mă gândeam la săracul de Rotaru! E în fibrilații la meciurile astea”. Giovanni...
Fanatik
”Mă gândeam la săracul de Rotaru! E în fibrilații la meciurile astea”. Giovanni Becali s-a speriat la thrillerul Trnava – Craiova
Live video Liga 2, etapa 3. Gol rapid în FC Bihor – CSC...
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 3. Gol rapid în FC Bihor – CSC Dumbrăvița, primul meci al rundei
Gigi Becali i-a schimbat postul lui Dennis Politic pentru derby-ul Rapid – FCSB
Fanatik
Gigi Becali i-a schimbat postul lui Dennis Politic pentru derby-ul Rapid – FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
S-au speriat de Craiova? Cei de la Bașakșehir au trimis o cerere către...
iamsport.ro
S-au speriat de Craiova? Cei de la Bașakșehir au trimis o cerere către Federația din Turcia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!