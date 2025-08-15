„Îl luați pe Meleke?”. Mihai Rotaru, răspuns direct despre următorul transfer al Universității Craiova. „Rădoi îl adusese la Al Batteh”. Exclusiv

Oltenii nu se opresc din transferuri și vor să mai aducă un jucător.

ADVERTISEMENT

Ulrich Meleke, la Universitatea Craiova?

După ce , oltenii sunt gata să aducă un nou apărător. FANATIK a aflat că Mirel Rădoi îl vrea pe fostul său elev de la Al Batteh, Ulrich Meleke.

„Îl luați pe Meleke? Mirel îl adusese la Al Batteh!”, a fost întrebarea ridicată de moderatorul Horia Ivanovici. „Habar nu am ce face staff-ul. Dacă ei consideră că ne poate ajuta, atunci… Nu mai pot să vorbesc acum, mă urc în avion”, a fost răspunsul lui Mihai Rotaru la emisiunea „DON Giovanni”.

ADVERTISEMENT

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE!