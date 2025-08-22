„Il Luce” n-a văzut Aberdeen – FCSB: „N-am Voyo! Acum am auzit prima dată şi m-am trezit cu ei. E inadmisibil”

Mircea Lucescu (80 de ani) nu a putut urmări partida Aberdeen – FCSB 2-2. , iar selecționerul României nu este abonat la platforma de streaming a celor de la Pro TV.

Meciul dintre Aberdeen și FCSB a stârnit noi controverse printre microbiști. Partida a fost difuzată pe .

„Meciul Stelei nu l-am văzut. Unde? Nu am Voyo și nu am cont. Am pus pe altcineva să vadă și să îmi zică ce s-a întâmplat. O să îi văd joi la meciul retur.

(n.r. – De ce nu v-ați făcut cont?) La care Voyo? Acum am aflat de Voyo ăsta. Pâna acum nu exista. Dintr-odată m-am trezit cu Voyo. Când joacă o echipă precum FCSB, care reprezintă fotbalul românesc, cu o tradiție, nu poți să nu dai meciul pe un canal de televiziune care se poate vedea în toată țara.

E inadmisibil! Din punctul de vedere e inadmisibil! (n.r. – E 24 de lei abonamentul) O să îmi fac un abonament”, a transmis selecționerul României.

Selecționerul României are încredere în șansele roș-albaștrilor la calificare

După 2-2 la Aberdeen, FCSB pornește cu prima șansă la calificarea pe tabolul principal din UEFA Europa League. Reeturul este programat joi, 28 august, de la ora 21:30. Duelul se va disputa pe Arena Națională.

„Sunt mulțumit și am speranțe pentru meciul retur. Diferența e mare din punct de vedere tehnic într noi și scoțieni.

Dacă nu ne angajăm în jocul lor și nu le dăm mingea, au probleme. Din punct de vedere tehnic le suntem superiori. Am înțeles că echipa s-a organizat bine, mai ales după ce a rămas în inferioritate numerică. A fost bine. Astăzi o să mă informez mai bine”, a declarat Mircea Lucescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

