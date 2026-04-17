„Il Luce” nu l-a uitat! Cum l-a ajutat Mircea Lucescu pe jucătorul de la FCSB în cel mai greu moment al carierei

Mihai Popescu s-a refăcut miraculos după accidentarea suferită în toamnă la echipa națională și așteaptă o nouă convocare la prima reprezentativă. Joi, fundașul de la FCSB a fost prezent la Muzeul Fotbalului,

Revine în forță! Mihai Popescu trage tare pentru convocarea la națională

Il Luce a fost cel care l-a debutat pe Mihai Popescu la echipa națională. Fundașul de la FCSB a făcut meciuri bune, însă a fost și ghinionist. Și-a rupt ligamentele încrucișate într-un meci din preliminariile pentru Cupa Mondială și a stat luni la rând pe bară.

Fundașul central trage tare în acest final de sezon, întrucât FCSB încă este în cărți pentru calificarea în cupele europene prin intermediul barajului din Superliga României.

Cât de mult l-a ajutat Mircea Lucescu pe Mihai Popescu. Dezvăluirile fundașului de la FCSB

Prezent la Muzeul Fotbalului, Mihai Popescu a vorbit despre impactul pe care Mircea Lucescu l-a avut în cariera sa. Fundașul a precizat că, după ce s-a accidentat, selecționerul vorbea cu el săptămânal și îi dădea sfaturi, lucru care l-a ajutat enorm.

„Sincer, datorită acestei accidentări, am apucat să vorbesc mai mult cu domnul Lucescu. M-a sunat în fiecare săptămână. Am ținut mult mai mult legătura. A fost cumva un lucru bun. Am primit o mulțime de sfaturi. M-a făcut să rămân pozitiv. Va rămâne tot timpul în sufletul meu. M-a debutat la națională. Nu am apucat să îi mulțumesc îndeajuns. Mi-a spus mereu să am încredere în calitățile mele.

Am văzut zvonurile în presă. Vom vedea cine va fi selecționer. Eu trebuie să îmi fac treaba pe teren. Nu contează dacă va fi domnul Hagi sau altcineva. Eu trebuie să ajung la forma dinaintea accidentării”, a declarat Mihai Popescu.

