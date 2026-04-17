Sport

„Il Luce” nu l-a uitat! Cum l-a ajutat Mircea Lucescu pe jucătorul de la FCSB în cel mai greu moment al carierei

Dezvăluiri emoționante. Jucătorul de la FCSB a depășit poate cea mai complicată perioadă a carierei cu ajutorul lui Mircea Lucescu. „Va rămâne tot timpul în sufletul meu”.
Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
17.04.2026 | 09:30
ULTIMA ORĂ
Cât de mult l-a ajutat Mircea Lucescu pe Mihai Popescu. Dezvăluirile fundașului de la FCSB
ADVERTISEMENT

Mihai Popescu s-a refăcut miraculos după accidentarea suferită în toamnă la echipa națională și așteaptă o nouă convocare la prima reprezentativă. Joi, fundașul de la FCSB a fost prezent la Muzeul Fotbalului, acolo unde a fost expusă colecția impresionantă de tricouri ale fostului selecționer Mircea Lucescu.

Revine în forță! Mihai Popescu trage tare pentru convocarea la națională

Il Luce a fost cel care l-a debutat pe Mihai Popescu la echipa națională. Fundașul de la FCSB a făcut meciuri bune, însă a fost și ghinionist. Și-a rupt ligamentele încrucișate într-un meci din preliminariile pentru Cupa Mondială și a stat luni la rând pe bară.

ADVERTISEMENT

Stoperul s-a refăcut și acum încearcă să ajungă la forma care l-a dus până la echipa națională. Fundașul central trage tare în acest final de sezon, întrucât FCSB încă este în cărți pentru calificarea în cupele europene prin intermediul barajului din Superliga României.

Prezent la Muzeul Fotbalului, Mihai Popescu a vorbit despre impactul pe care Mircea Lucescu l-a avut în cariera sa. Fundașul a precizat că, după ce s-a accidentat, selecționerul vorbea cu el săptămânal și îi dădea sfaturi, lucru care l-a ajutat enorm.

ADVERTISEMENT
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă...
Digi24.ro
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)

„Sincer, datorită acestei accidentări, am apucat să vorbesc mai mult cu domnul Lucescu. M-a sunat în fiecare săptămână. Am ținut mult mai mult legătura. A fost cumva un lucru bun. Am primit o mulțime de sfaturi. M-a făcut să rămân pozitiv. Va rămâne tot timpul în sufletul meu. M-a debutat la națională. Nu am apucat să îi mulțumesc îndeajuns. Mi-a spus mereu să am încredere în calitățile mele.

ADVERTISEMENT
FOTO O Jurnalistă celebră și un antrenor uriaș, filmați pe ascuns împreună! Ambii...
Digisport.ro
FOTO O Jurnalistă celebră și un antrenor uriaș, filmați pe ascuns împreună! Ambii sunt căsătoriți

Am văzut zvonurile în presă. Vom vedea cine va fi selecționer. Eu trebuie să îmi fac treaba pe teren. Nu contează dacă va fi domnul Hagi sau altcineva. Eu trebuie să ajung la forma dinaintea accidentării”, a declarat Mihai Popescu.

ADVERTISEMENT

Revista Fanatik 775! Povestea nefardată a lui Lorenzo Biliboc, „umbra” lui Hagi la...
Fanatik
Revista Fanatik 775! Povestea nefardată a lui Lorenzo Biliboc, „umbra” lui Hagi la Istanbul sau puterea banilor în SuperLiga
Donald Trump s-a decis: schimbare majoră în privința unei importante competiții sportive. Se...
Fanatik
Donald Trump s-a decis: schimbare majoră în privința unei importante competiții sportive. Se va întâmpla în iunie
Încă o lovitură dată de Sorana Cîrstea, în ultimul an al carierei profesioniste
Fanatik
Încă o lovitură dată de Sorana Cîrstea, în ultimul an al carierei profesioniste
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fotbalistul Generației de Aur, suspendat 6 luni de Mircea Lucescu pentru că a...
iamsport.ro
Fotbalistul Generației de Aur, suspendat 6 luni de Mircea Lucescu pentru că a luat o boală cu transmitere sexuală
