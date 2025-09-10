Îl lucrează jucătorii pe Lucescu? Teoria uluitoare despre care au vorbit Șumudică și Gigi Becali în direct. „Eu nu mă sparg” / „Așa am auzit”

România a terminat la egalitate, 2-2, în Cipru și și-a complicat serios șansele de calificare la Campionatul Mondial din 2026, iar Marius Șumudică și Gigi Becali au lăsat să se înțeleagă că sunt

ADVERTISEMENT

Consens Gigi Becali – Marius Șumudică, despre jucătorul lui Mircea Lucescu: „E cel mai bun atacant”

„Drăguș – are dreptate Șumi – este cel mai bun atacant român. Dar aseară, el cu cine să joace. Ce să facă singur? Man, săracul, niciodată n-a jucat așa de slab, mi-a zis Meme. N-avea cu cine să joace, Drăguș e fotbalist, ce să mai…”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, referitor la finul lui Marius Șumudică.

„Nu neapărat că eu sunt nașul lui, dar ieri a făcut unul dintre cele mai bune meciuri de când e la echipa națională. Chiar dacă în alte meciuri nu a avut reușite, luând decizii greșite, Drăguș este unul dintre jucătorii care dă tonul la agresivitate, la pressing și la atitudine! Ceea ce ieri ne-a lipsit. Din păcate, a fost printre singurii care au avut atitudine. Eu nu am văzut echipa națională, de când mă uit la meciuri, așa letargică, fără nerv, fără dorință de victorie, fără dorință de a umple sufletele alea care erau în tribună de bucurie. Felul în care ne-am prezentat în repriza a doua e incalificabil”, a completat Marius Șumudică legat de atacantul lui Mircea Lucescu remarcat de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Îl lucrează jucătorii pe Lucescu? Teorie uluitoare sugerată de Marius Șumudică și Gigi Becali

A urmat un dialog la distanță între . România a ratat, practic, calificarea directă la CM 2026 după ce a remizat 2-2 pe terenul Ciprului. Marius Șumudică și Gigi Becali au lăsat să se înțeleagă că la echipa națională lucrurile sunt mai complicate decât par, iar relația dintre „tricolori” și selecționerul Mircea Lucescu ridică semne de întrebare.

Gigi Becali: Dar cum explici asta, Șumi?

Marius Șumudică: Dănuț Lupu a spus un lucru foarte important: ‘Ori n-au vrut, ori nu pot!’. Și Dănuț știe fotbal.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: Știi ce cred eu, Șumi? Părerea mea – și excludem pe Lucescu, nu vreau să vorbesc de Lucescu – este ce antrenezi, aia joacă jucătorul. Dacă antrenezi pressing agresiv, primești pressing. Dacă antrenezi anduranță, primești anduranță. Și nu mai vreau să vorbesc mai multe, că intru în detalii…

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică: Gigi, știi foarte bine ce se întâmplă. Eu știu foarte bine ce se întâmplă…

Gigi Becali: Și eu știu. Și știu mai demult. Dar nu putem să vorbim.

Marius Șumudică: Știu că ești foarte bine informat. Nici eu nu pot să vorbesc.

Gigi Becali: Știi care e treaba? Toți jucătorii vorbesc, spun asta. Nu înțeleg de ce nu se informează lucrurile astea.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică: Tu ești foarte bine informat și eram ferm convins că tu știi ce se întâmplă.

Gigi Becali și Marius Șumudică au evitat un răspuns direct referitor la jucătorii lui Mircea Lucescu

„Îl lucrează jucătorii pe Lucescu?”, a intervenit moderatorul Horia Ivanovici, pentru a clarifica situația. Însă niciunul dintre invitați nu a dorit să-și asume o poziție clară.

„Lasă vrăjeala, că știi și tu. Vrei să ne spargem noi? Vezi de treaba ta, că eu nu mă sparg!”, i-a răspuns Gigi Becali, complatat de Marius Șumudică: „Nici eu nu mă sparg, Gigi, stai liniștit!”. Iar ultimul cuvânt l-a avut Dănuț Lupu, cel de la care, de altfel, pornise discuția: „Nici eu nu m-am spart!”.