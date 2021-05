Îl mai știi pe Mihail, interpretul piesei „Mă ucide ea?” Artistul are probleme serioase

Îl mai știi pe Mihail, interpretul piesei „Mă ucide ea”, care făcea furori în urmă cu câțiva ani? Artistul s-a retras din lumina reflectoarelor și a decis să se izoleze, însă acest lucru i-a adus mai multe probleme, atât de sănătate, cât și financiare.

În 2015, Mihail a ajuns cunoscut datorită unei singure melodii, care se auzea la toate posturile de radio din România. Cântărețul s-a retras în natură, însă decizia nu a fost cea mai bună, lucru pe care l-a realizat de curând.

Pandemia i-a adus probleme financiare și face apel la cei care îi apreciază muzica, pentru că nu vrea să-și lase cariera deoparte. În prezent, artistul face tot posibilul pentru a-și lansa primul său album.

Interpretul celebrei piese lansate în 2015 are încredere că fanii lui îl apreciază și vrea să revină cu forțe proaspete în industria muzicală, dar pentru asta are nevoie de sprijin. Mihail a primit deja ajutor din partea câtprva persoane, după ce a lansat o campanie online, lucru pe care îl apreciază enorm.

„Acesta este adevărul meu acum: sunt în impas şi am nevoie de ajutor. După atâta muncă, pur şi simplu nu pot abandona totul, aşadar caut sprijin printre cei care simt ceva pentru muzica mea.

(…) – Sunt profund mişcat cum în doar câteva zile de campanie (una care va dura până la începutul lui iunie), oamenii deja au început să mă ajute. Este un semn de afecţiune care mă emoționează profund. Deși am lipsit atât de mult, publicul s-a bucurat să audă de mine, s-a bucu­rat că sunt viu, în primul rând.

Dincolo de asta, oamenii îmi trimit me­saje frumoase, căldură, gânduri minunate, afec­ţiune, mă simt încă în­dră­­git şi aşteptat în lu­mea muzicii din Româ­nia. Doamne, și ce mare nevoie aveam să simt dragostea oamenilor, so­li­daritatea lor care-mi spu­ne că nu e în van munca mea, zbuciumul acesta de a crea ceva de care să fiu mândru!”, a declarat Mihail Sandu pentru Formula AS.

Artistul a ținut să sublinieze și faptul că muzica de pe noul său album nu seamănă deloc cu piesa care l-a făcut celebru acum șase ani.

„Este o muzică a maturităţii. Cine se aşteaptă să găsească pe album piese precum ‘Mă ucide ea’ poate că va fi dezamăgit, dar cred că apoi va realiza că această muzică nouă este un pas uriaş către Mihail, muzicianul matur. Un proiect ambiţios, un concept cu aer cinematic. Mi-e greu să înlocuiesc muzica prin cuvintele potrivite care să o explice”, a continuat Mihail.

Mihail, infectat cu coronavirus

Mihail a mai dezvăluit și că s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Din cauza stresului și a oboselii, cântărețul a fost și el infectat cu coronavirus, însă a reușit să treacă peste acest moment.

„Tocmai ce am ieşit din izolarea dată de infec­tarea cu Covid. Am fost foarte atent mereu, dar res­pectarea măsurilor de restricție nu este suficientă. Forma majoră de pază împotriva virusului este și o stare mentală senină. Eu cred că m-am îmbolnăvit pentru că eram obosit și neliniștit, pentru că am pierdut nopţi întregi frământându-mă şi poate că nici nu m-am hrănit cum trebuie.

Este tot mai greu în pandemia asta. După atâta timp în care oamenii au fost ascultători, grijulii cu ei şi cu ceilalţi, acum, la venirea soarelui, parcă devin mai detaşaţi. Nu spun că nu le mai pasă de boală, ci doar că au căpă­tat o anumită imunitate la… panică”, a mai spus Mihail Sandu.