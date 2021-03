Îl mai ții minte pe Americanu’ din La Bloc? Uite din ce trăiește Emil Mitrache acum

Americanu’, actorul cunoscut din serialul „La Bloc”, s-a schimbat radical de când nu mai apare pe sticlă. Emil Mitrache o duce foarte greu din punct de vedere financiar, dezvăluind că nu vede nicio soluție în clipa de față.

Artistul nu lucrează, nu mai face nici taximetrie ca în vremurile de odinioară și nu mai are niciun proiect în plan. Vedeta stă acasă cât e ziua de lungă, singurele sale apariții TV fiind cele în care apare făcând reclame la niște purificatoare de aer.

Emil Mitrache nu are niciun venit fix pentru el și pentru familia sa, precizând că singurii bani pe care-i încasează sunt cei din drepturile de autor. Actorul nu se bazează prea mult pe suma respectivă pentru că nu sunt suficienți pentru a supraviețui.

Americanu’ a ajuns de nerecunoscut. Din ce bani trăiește în prezent

Mai mult decât atât, Americanu’ este convins că în curând nu va mai primi niciun venit de la CREDIDAM din drepturile de autor, pandemia de coronavirus făcându-l cel mai probabil să-și îndrepte atenția spre o altă meserie.

„În momentul de față nu merge absolut nimic. În perioada aceasta, nici turismul, nici spectacolele nu merg, nu vedeți ce se întâmplă cu actorii, ba se închide teatrul, ba se deschide, nu se știe nimic, de la o zi la alta.

Acum stau acasă, altă soluție nu am! Taximetrie am mai făcut puțin, dar nu mai merită. Îți trebuie o mașină care să meargă pe gaz, să consume puțin, eu nu am mașina potrivită pentru așa ceva.

Plus că noaptea nu se mai circulă, având în vedere deciziile luate de autorități, deci nici de aici nu mai ies bani. Pe lângă asta și piața este saturată de mașini. Multe persoane au mașini personale și le folosesc.

Primesc bani din drepturi de autor, însă, nu suficienți pe cât ar trebui, chiar am avut și o discuție cu cei de acolo în legătură cu plata lor. Pot să zic că mi-am luat gândul și speranța din banii din drepturile de autor”, a declarat Emil Mitrache, notează cancan.ro.

Cunoscutul artist din serialul „La Bloc” este actor la bază, dar asta nu înseamnă că nu a încercat și alte meserii de-a lungul anilor. Pe lângă taximetrist, vedeta a mai fost agent de asigurări, dar și ghid turistic pentru românii din străinătate.

