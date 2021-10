Arsenie Todiraș trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani. Iubita sa este o cunoscută cântăreață din Rusia, Mianna.

De-a lungul timpului, artistul a postat o mulțime de fotografii alături de aceasta fie de concerte, fie din viața personală.

Arsenie a dezvăluit într-un interviu recent că în curând va face pasul cel mare. Este decis să-și ceară iubita în căsătorie.

ADVERTISEMENT

Îl mai ții minte pe Arsenium de la O-Zone? Ce schimbare importantă va avea loc în viața sa

, Arsenie a decis să plece să cânte în Rusia. Acolo a întâlnit-o pe iubita sa Mianna, iar cei doi formează un cuplu de mai mulți ani. Bruneta este o cunoscută cântăreață, iar cei doi formează un cuplu și pe scenă. În urmă cu ceva timp cântărețul spunea despre iubita sa că este frumoasă foc, deșteaptă și cântă extrem de bine. Cei doi locuiesc împreună la Moscova.

Arsenie recunoaște că a fost destul de ocupat cu cariera, dar a venit timpul să se ocupe mai mult și de viața sa personală. Este decis ca în cel mai scurt timp

ADVERTISEMENT

“Noi suntem ca și căsătoriți, lucram mult împreună, mergem la concerte și nu am avut timp sa ne ocupam de asta, dar acum a venit timpul.

Iubita mea este plecată acum în Moscova pentru a-și face viză ca să putem merge la concert în Germania”, a spus artistul în cadrul emisiunii Showbiz Report de la

ADVERTISEMENT

Cine îl va ajuta să cumpere inelul

Artistul spune că va fi un moment special, iar destinația aleasă va fi și ea una pe măsură. Nunta va avea loc pe o insulă și nu vor fi foarte mulți invitați.

Nu a vrut însă să dea mai multe amănunte pentru a nu strica surpriza.

“Încă nu am cerut-o în căsătorie, dar urmează. O să fie ceva frumos, dar nu vreau să dezvălui unde va fi. Poate să fie în Grecia sau în altă locație. Nu am cumpărat inelul, sunt câteva variante. Am o cunoștință care mi-a spus ca o să mă ajute la alegerea inelului”, a mai spus cântărețul.

ADVERTISEMENT

Arsenie și iubita sa își doresc cel puțin doi copii, dar deocamdată nu este un moment potrivit a mai dezvăluit acesta.