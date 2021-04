Îl mai ții minte pe Costel din La Bloc? Ce face Dragoș Moștenescu de când a părăsit România

Dragoș Moștenescu, actorul cunoscut pentru rolul lui Costel Jurcă din serialul „La Bloc”, este schimbat complet de când a părăsit România în urmă cu mai bine de 4 ani. Artistul nu este singur peste hotare, ci alături de întreaga familie.

Vedeta locuiește în capitala Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din anul 2017. Actorul și-a găsit loc în industria spectacolelor, însă pandemia de coronavirus i-a cam dat planurile peste cap. Așa a ajuns în prezent să facă stand-up comedy, care i-au adus și premii.

Costel Jurcă a renunțat la evenimente în ultima vreme în favoarea unui activități online, lucru pe care l-a dezvăluit pe rețelele de socializare. Actorul Dragoș Moștenescu a compus recent o melodie, care s-a bucurat de un real succes pe plan local.

Cum arată și ce face Costel din La Bloc. S-a mutat la Londra

„Sunt destul de încântat de cântecul meu liric (nu e comic de data asta) «Te voi urmări», fiind interpretat pe Phoenix 98 FM de promotorul meu radio Stewart Pink, căruia îi mulțumesc din toată inima”, a scris Dragoș Moștenescu pe contul de Facebook.

Actorul a plecat în urmă cu patru ani din țara natală, dornic să se afirme și peste hotare. În scurt timp și-a luat soția și cei trei copii, Luca și gemenele, Elena și Ana, despre care artistul spunea în urmă cu ceva vreme că s-au integrat perfect în sistemul educațional londonez.

„Momentan am găsit o piață de comedie foarte bine definită, sunt undeva la 150-200 de cluburi de comedie numai în Londra, unde am intrat și am făcut câte 5-7 minute, iar acum am ajuns la 10-15 minute, deoarece minutele ți se dau pe parcurs.

Sunt o figură cunoscută în țară, dar aici, cu tot backgroundul meu, nu mă știe lumea. Dar am trecut de această etapă și pot spune că, în trei luni, am luat trei premii (n. red. – la stand-up) la trei concursuri de începători, ca să zic așa.



Vara trecută am adus și familia, cu cățel cu tot. Nu trebuie să fii genial ca să îți vină ideea, când stai în casă ca toți ceilalți și nu poți să produci decât pentru online.

Este o mini serie numită «THE MOs (Moșteneștii)» despre o familie mare – a mea – ce trăiește cu toți membrii ei în casă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Tema nu e neapărat legată de situația dramatică de acum, dar speculează conjuncturile.

Da, am avut spectacole cu show-ul meu All Aboard! – o comedie muzicală tip one-man-show, cu pian live pe scenă, spectacol care a fost foarte bine primit de criticii din UK și programat anul trecut pentru 23 de reprezentații la Edinburgh Festival, cel mai mare festival de arte din Europa”, spunea Costel Jurcă în urmă cu câteva luni, scrie libertatea.ro.