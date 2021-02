Îl mai ții minte pe Dan Bordeianu? Uite ce mai face și unde trăiește fostul Adelei Popescu

Îl mai ții minte pe Dan Bordeianu? Fostul iubit al Adelei Popescu s-a retras din viața publică de multă vreme și a renunțat la zgomotul orașului.

Dan Bordeianu este unul dintre actorii faimoși ai țării noastre. Celebritatea acestuia a culminat după rolul din telenovela „Numai iubirea”, unde a cunoscut-o pe Adela Popescu. Cei doi aveau să trăiască o frumoasă poveste de dragoste.

Viața s-a schimbat pentru amândoi. După ce au luat-o pe căi separate, cei doi au optat pentru stiluri de viață diferite. Adela este o prezență constantă pe micile ecrane, în timp ce Dan a ales să se retragă la țară.

Dan Bordeianu, în vârstă de 44 de ani, locuiește în comuna Brănești din județul Ilfov. El a ales că restaureze casa lăsată moștenire de tatăl său și să se mute acolo împreună cu familia.

Actorul este căsătorit cu Teodora din 2015. Cei doi sunt împreună de aproximativ nouă ani și au o fetiță, Maria: „îmi pla­ce casa noastră de la Brăneşti. A fost ini­ţial cons­truită de tata, între 1980 şi 1990. Încet, piatră cu piatră”.

„Tata s-a stins în 1997, dar eu am refuzat să o vindem, chiar dacă sora mea şi ma­ma parcă asta vo­iau. Simţeam că rămăsesem bărbatul din fa­milie, că trebuia să am grijă de ele, dar nu am vrut să vând”, a povestit el pentru Viva.

„Cu banii de student am început să reno­vez casa, iar când lucram în televiziune, chiar mi-a mers mai bine şi am putut să o pun la punct. Apoi am hotărât să mă mut în ea, am mărit-o treptat, m-am jucat cu arhitectura, cu designul, iar azi încă tot nu mă satur să mă uit în jur şi să mă minunez. Îmi place. Sunt foarte norocos”, a adăugat acesta.

Pe timpul pandemiei s-a ocupat cu treburile gospodăriei, meșterind la locuință. În ultimii ani, el a ales să-și trăiască viața alături de familie, iar aparițiile la televizor au fost destul de rare.

Și cu fosta sa iubită, Adela Popescu are o familie fericită. Vedeta este căsătorită cu Radu Vâlcan, alături de care are doi băieți. Blondina este însărcinată și o să aducă pe lume tot un băiețel.

