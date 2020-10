Îl mai ții minte pe Nelu din La Bloc? N-o să îți vină să crezi ce face Mihai Coadă în prezent

Mihai Coadă, actorul care i-a dat viață celebrului “Nelu Curcă” din serialul „La Bloc”, s-a retras din viața publică de ani buni. El a urmat calea bisericii și este acum de nerecunoscut.

Artistul poartă barbă și plete și își petrece mare parte din timp la Mănăstirea Turnu de lângă Ploiești. El spune că nu s-a călugărit, dar că îi face plăcere să se prezinte la slujbe și să facă parte din comunitatea respectivă.

Într-un interviu pentru Click, actorul a vorbit și despre lucrurile care l-au făcut să se retragă din showbiz, dar și despre ultimele proiecte profesionale la care a luat parte în colaborare cu Biserica Ortodoxă Română.

Nelu din La Bloc își petrece timpul la mănăstire

“Nu m-am călugărit, chiar dacă am îmbrăcat rasă la strană. Acum vreo 10 ani, domnul Dan Puric ne-a chemat să cântăm cu corul de la mănastire în spectacolele de la sala Rapsodia, din Bucureşti. Ca să nu apărem pe scenă oricum, ne-au confecţionat rase de la Mănăstire.

Şi atunci am primit canon, ca atunci când suntem la strană să fim îmbrăcaţi în rasă. Aici particip doar la o parte din activităţile mănăstirii, vin la slujbe, duminica şi în sărbătorile religioase. Nu am un nume pentru că nu sunt închinoviat (n.r. – nu a depus jurământul). Dacă aş fi primit măcar statutul de frate sau rasofor, atunci într-adevăr era altceva” a povestit el, adăugând că are o familie numeroasă și surprinsă să vadă diferențele dintre actorul din celebrul serial și omul care își petrece mare parte din timp la mănăstire.

El a mărturisit și cum a ajuns să participe la o piesă religioasă. “Am fost cooptat -într-un spectacol religios, se numeşte “Brâncovenii şi Ivireanu iubire de biserică şi de neam”. E un spectacol făcut integral de Biserica Ortodoxă Română de la producţie până la organizare.

Eu joc rolul sfântului Antim Ivireanu. M-a învrednicit Dumnezeu şi cu binecuvântrea părintelui stareţ, duhovnicul meu, să fac acest rol. Am fost invitaţi la Constanţa de preasfinţitul Teodosie, episcopul Tomisului şi spectacolul a fost transmis în direct pe facebook. Joc alături de actori mari şi buni precum Magda Catone sau Tomi Cristin.”

Actorul a ieșit la pensie în 2012 și a explicat că meseria pe care a avut-o nu a fost deloc una ușoară: „În meseria asta e uzura foarte mare, slăbeşte memoria, vederea, vocea îţi e afectată, având roluri multe în teatru. N-am făcut un control, dar e posibil să fi avut nişte noduli pe coarda vocală.

Mă resimţeam după fiecare spectacol şi mă durea în gât. M-am decis să ies la pensie, însă n-am putut să întrerup activitatea de tot. Am mai continuat cu nişte spectacole vechi ale unor colegi care mă solicitau, pentru elevii la «şcoala altfel», acestea fiind spectacole decente, fără prostioare”

Artistul a încheiat spunând că nu mai păstrează legătura nu nimeni din serialul care l-a consacr, pentru că viața i-a dus în direcții diferite. El a mărturisit și că plecarea unor colegi din show i-a picat rău, nu își găsea locul în noua echipă. În final, a explicat că banii pe care i-a câștigat atunci au reușit să-i rezolve multe dintre problemele financiare și i-au prins bine.