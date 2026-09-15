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Lamine Yamal și Kylian Mbappe sunt considerați doi dintre marii favoriți la câștigarea Balonului de Aur în acest an. Cei doi fotbaliști nu au ezitat să-și susțină cauza și fiecare consideră că merită să primească marele trofeu.

Lamine Yamal și Kylian Mbappe se văd câștigătorii Balonului de Aur

Într-un interviu acordat fostului mare atacant Jorge Valdano pentru canalul Movistar+, Lamine Yamal a mărturisit că se vede câștigătorul Balonului de Aur după ce a cucerit titlul mondial cu Spania și a ieșit campion în La Liga cu Barcelona.

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”Cui i-aș acorda Balonul de Aur? Celui mai bun jucător din lume. Cui îl vor acorda ei? E o poveste lungă. Cred sincer că l-aș merita anul acesta, pentru ceea ce am câștigat. După părerea mea, Mbappe și cu mine suntem cei mai buni doi jucători din lume.

Este foarte clar, iar toți cei care urmăresc meciurile știu asta. Este evident că am avut un sezon excepțional, dar nu voi implora pe nimeni să-mi dea acest premiu”, a declarat Yamal, cu privire la Balonul de Aur 2026.

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"Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo". ‼️ 𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒀𝒂𝒎𝒂𝒍, en exclusiva en . — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes)

Motivele pentru care Mbappe e favorit

La rândul său, Kylian Mbappe este convins de faptul că ar merita Balonul de Aur 2026, în ciuda faptului că nu a câștigat niciun trofeu. El a reamintit că a fost golgheter în La Liga, Champions League și la Cupa Mondială.

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”Cred că pot câștiga anul acesta. Este unul dintre obiectivele mele, și unul pe termen scurt. Oamenii spun că nu am câștigat un trofeu, dar este un premiu individual… Nu a existat niciun jucător mai bun decât mine.

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Să marchez atâtea goluri în competițiile majore, unde sunt toți marii jucători, și bineînțeles la Cupa Mondială, cel mai mare eveniment, este fantastic”, a spus atacantul francez, conform .

Dembele știe de unde se va alege câștigătorul

Ousmane Dembele, câștigătorul de anul trecut, este convins că premiul ar trebui să revină unui jucător de la PSG, după ce francezii au reușit performanța de a se impune pentru a doua oară consecutiv Champions League.

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”Întotdeauna am fost în spatele clasei și am muncit din greu. De-a lungul carierei mele, n-am scos un cuvânt, am muncit incredibil de mult. Nu am fost niciodată alesul, dar am muncit din greu și anul trecut am fost răsplătit după un an fantastic cu PSG.

Și anul acesta vom vedea cum merge, fără presiune, o luăm ușor. Nu cred că acest trofeu este imprevizibil. Cred că va rămâne în mâinile unui jucător de la PSG”, a afirmat Dembele.

Noua achiziție Fanatik va vota la Balonul de Aur

Gala în care se va acorda Balonul de Aur 2026 va avea loc pe 26 octombrie, la Londra. Evenimentul a fost mutat în acest an de la Paris, pentru a-i aduce un , internaționalul englez Stanley Matthews.

Premiul va fi acordat în urma unui vot la care vor participa 100 de jurnaliști din întreaga lume, printre care și Emanuel Roșu, cel care .

În urmă cu o săptămână, revista France Football, care se ocupă de decernarea Balonului de Aur, a anunțat pentru trofeul din 2026. Pe lângă Yamal, Mbappe și Dembele, alți jucători cotați cu șanse sunt Leo Messi, Rodri, Harry Kane sau Khvicha Kvaratskhelia.