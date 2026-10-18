Îl pierde Dinamo pe Alaa Bellaarouch? Andrei Nicolescu, răspuns misterios la Fanatik Superliga

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Dinamo încearcă să-și asigure viitorul lui Alaa Bellaarouch, însă activarea clauzei portarului marocan mai poate aștepta câteva luni. Andrei Nicolescu a explicat, la FANATIK SUPERLIGA, de ce clubul nu a făcut încă pasul decisiv și a transmis că gruparea din Ștefan cel Mare este acoperită din punct de vedere contractual. Președintele dinamovist a oferit și detalii despre modul în care a fost luată decizia de a-i acorda încredere goalkeeperului, despre progresul său și despre rolul pe care l-a avut antrenorul cu portarii în această mutare.

Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo nu a activat încă opțiunea pentru Bellaarouch

Viitorul lui Alaa Bellaarouch la Dinamo rămâne un subiect important pentru conducerea clubului. Portarul marocan a progresat în perioada petrecută în România, iar oficialii dinamoviști iau în calcul activarea clauzei care le-ar permite să continue colaborarea cu acesta. Andrei Nicolescu a recunoscut că Dinamo nu a activat încă opțiunea, explicând că decizia are legătură și cu situația financiară a clubului. Oficialul a transmis, însă, că actele îi oferă lui Dinamo protecția necesară și că momentul decisiv ar putea veni în primăvara anului viitor.

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„Dacă epatam cu banii, acum îi activam clauza lui Bellaarouch. Neepatând cu banii, o vom activa la momentul potrivit, cât mai aproape de momentul la care trebuie să facem asta. Noi suntem acoperiți din punct de vedere al actelor. Undeva în primăvară vom rezolva cu el. E o opțiune pe care am exprimat-o public, trebuie să facem rost de bani”, a declarat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune conducerea lui Dinamo despre viitorul portarului marocan

Dincolo de aspectul financiar, Nicolescu a subliniat că și că evoluțiile sale arată o creștere evidentă. Oficialul consideră că portarul își dorește să ajungă la un nivel superior, lucru firesc pentru un jucător care vede clubul din Ștefan cel Mare ca pe o oportunitate de afirmare. Conducătorul dinamovist a punctat că următorul pas depinde și de prestațiile goalkeeperului, dar a insistat că Dinamo știe ce poate construi în jurul său.

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„Se simte foarte bine aici, progresul lui este cât se poate de clar. Își dorește mult mai mult, normal. Evident că fiecare jucător are o țintă mult mai mare decât Dinamo. Vii aici să performezi și să mergi mai departe. Depinde foarte mult de evoluțiile lui”, a explicat Nicolescu.

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Cum a ajuns Alaa Bellaarouch să primească încrederea lui Dinamo

Andrei Nicolescu a oferit detalii și despre procesul prin care Dinamo a decis să-i acorde încredere portarului marocan. În evaluarea conducerii, un rol important l-a avut relația directă dintre Bellaarouch și antrenorul cu portarii, care a putut analiza mai bine profilul jucătorului și potențialul său de progres.

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„La 1-0, Nichita dă o pasă greșită înapoi, fără să se uite și orice portar din campionatul românesc nu știu dacă era pregătit să intervină. Calculul riscului, apropo de evoluția lui Bellaarouch, am căzut de acord că merge în zona antrenorului cu portarii. Era o conexiune directă acolo, o relație directă pe care noi nu puteam să o analizăm. Orice alt mijloc am fi avut la îndemână nu puteam, așa că pe relația directă a fost o chestiune de încredere”, a spus Nicolescu.

Nicolescu a explicat că decizia de a-i acorda încredere portarului nu a fost luată fără o analiză prealabilă. pentru dezvoltarea sa și a considerat că există premisele necesare pentru ca Bellaarouch să crească în cadrul echipei: „Mai mult, a garantat pentru evoluția lui într-un context pe care noi am analizat că-l putem crea. Sunt momente în care dacă vine cineva și nu discuți cu el, nu analizați împreună, nu ai ce să scoți de la el. Noi știam ce putem să facem pentru el și în contextul ăsta noi am spus că va crește”, a încheiat Andrei Nicolescu.