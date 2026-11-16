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Adus cu surle și trâmbițe, Aymen Boutoutaou (25 de ani) a intrat imediat în dizgrațiile lui Gigi Becali, în ciuda faptului că a fost omul meciului în derby-ul cu Rapid. Fostul mare internațional Ioan Andone (66 de ani) nu a exclus varianta ca jucătorul să plece de la FCSB.

Boutoutaou ar putea pleca de la FCSB din cauza lui Gigi Becali

Deși este , cât și de staff-ul tehnic, Aymen Boutoutaou nu este deloc pe placul lui Gigi Becali. Analizând situația, Ioan Andone a precizat că jucătorul nu este folosit așa cum trebuie și este de părere că fotbalistul s-ar putea despărți de FCSB ținând cont de tratamentul la care este supus.

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”Boutoutaou, interesant jucător. Dar nu îl pun bine în teren. A început Gigi cu gura pe el și gata, s-a terminat. Cred că cineva îi traduce lui Boutoutaou. Ce crede jucătorul ăla? Când vine într-un asemenea campionat și ești tratat așa. Jucătorul a fost interesant de antrenor, de lot, de străinii din lot, câți știu franceza… Să se poată acomoda mai repede. Dar când îl tratezi așa…”, a declarat Andone.

Fostul antrenor de la Dinamo și CFR Cluj a vorbit și despre situația lui Denis Drăguș. El consideră că problemele medicale ale atacantului transferat de Gigi Becali vin de la faptul că a fost forțat prea mult. ”Cazul Drăguș nu a fost gestionat bine. Nu îl forțezi mă. Are o perioadă prea lungă de inactivitate. De antrenat, te antrenezi. Una e sprintul de la meci, alta e la antrenament. E un tip de viteză, imediat se rupe. Nu au gestionat cum trebuie, aici e clar”, a spus Ioan Andone, la emisiunea Fotbal Club de la . Atacantul s-a accidentat din nou în timpul unui antrenament și , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Gigi Becali s-a jucat cu nervii lui Boutoutaou

Aymen Boutoutaou a fost achiziționat de FCSB în această vară de la Sochaux plătind 1,3 milioane de euro. Însă, pe Gigi Becali, incluzând aici salariile în cei trei ani de contract și comisioanele plătite impresarilor.

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Supărat din cauza prestațiilor avute de mijlocașul francez de origine algeriană, patronul ”roș-albaștrilor” a încercat să-l trimită la Universitatea Craiova, la schimb cu Steven Nsimba. , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, iar Becali a anunțat că este , doar pentru a mai recupera din pagubă.

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După doar câteva zile, Gigi Becali s-a răzgândit și lui Boutoutaou. Fotbalistul va mai avea timp până la finalul acestui an să-l convingă pe patron că merită investiția făcută.