Îl pregăteşte UEFA pentru finală?! Ovidiu Haţegan, record în actualul sezon al Ligii Campionilor

Ovidiu Haţegan va arbitra meciul Manchester United – Istanbul Başakşehir, partidă programată în etapa a 4-a din grupele Ligii Campionilor. FANATIK îţi prezintă ce record a stabilit arbitrul român în actualul sezon, dar şi precedentul care îl poate face să viseze la o finală de UEFA Champions League.

România nu are echipă în grupele UEFA Champions League, dar merge cu doi arbitri. Ovidiu Haţegan şi Istvan Kovacs au prins meciuri în grupele Ligii Campionilor, iar primul a stabilit un record pentru actualul sezon. Arbitrul arădean a fost la centru în fiecare etapă din actualul sezon, fiind singurul care a bifat această performanţă.

De altfel, Ovidiu Haţegan şi-a egalat numărul de prezenţe în faza grupelor, tot patru meciuri arbitrate şi în sezonul 2018-2019. Acum, arădeanul are şansa să-şi depăşească recordul, având posibilitatea să mai fie chemat în ultimele două etape.

Ovidiu Haţegan, la al patrulea meci în grupele Ligii Campionilor. Record în actualul sezon

Sezonul 2020-2021 din grupele Ligii Campionilor a început, pentru Ovidiu Haţegan, cu meciul Dinamo Kiev – Juventus 0-2. Chiar dacă i-a reproşat felul în care a judecat o fază din timpul meciului, Mircea Lucescu a lăudat prestaţia arădeanului.

“Poate că nu era nevoie să fluiere la faultul asupra lui Verbici. ‘Centralul’ a lăsat jocul să continue. Oricum, arbitrajul s-a ridicat la nivelul Ligii Campionilor”, a spus Mircea Lucescu la finalul meciului.

A urmat meciul Atletico Madrid – RB Salzburg 3-2, o altă partidă în care Ovidiu Haţegan a avut o prestaţie bună. În etapa a 3-a din faza grupelor, arădeanul a fost la centru în Atalanta – Liverpool 0-5, când s-a remarcat după un cartonaş galben arătat lui Jurgen Klopp.

Daniele Orsato, arbitrul finalei din 2020, parcurs asemănător în grupe

Ovidiu Haţegan poate să viseze o finală de UEFA Champions League, ceea ce ar însemna o mare performanţă pentru arbitrajul din România. Arădeanul a devenit un arbitru cu mare experienţă în Liga Campionilor, competiţie în care a arbitrat 35 de meciuri.

Pentru finala sezonului 2019-2020, UEFA l-a ales pe Daniele Orsato pentru finala PSG – Bayern Munchen 0-1. Anterior, italianul mai arbitrase cinci meciuri în stagiunea precedentă, patru dintre acestea fiind în grupele Ligii Campionilor.

Au trecut două ani de la debutul în grupele Ligii Campionilor

Pe 6 decembrie 2011, Ovidiu Haţegan a debutat ca arbitru în grupele Ligii Campionilor, fiind la centru în APOEL – Şahtior Doneţk 0-2. Un an mai târziu, pe 7 noiembrie 2012, arădeanul a bifat al doilea meci în cea mai importantă competiţie continentală, după ce a arbitrat Bayern Munchen – Lille 6-1.

Cele mai tari meciuri arbitrate de Ovidiu Haţegan în Liga Campionilor

Benfica – Atletico Madrid 1-2 (grupele UCL, sezonul 2015-2016)

Barcelona – Inter 2-0 (grupele UCL, sezonul 2018-2019)

Juventus – Manchester United 1-2 (grupele UCL, sezonul 2018-2019)

Borussia Dortmund – Barcelona 0-0 (grupele UCL, sezonul 2019-2020)

Valencia – Atalanta 3-4 (optimile de finală, sezonul 2019-2020)

Bayern Munchen – Chelsea 4-1 (optimile de finală, sezonul 2019-2020)

Doi români au ajuns în marea finală

Nicolae Rainea a fost primul arbitru român care a prins o finală de Cupa Campionilor Europeni/Liga Campionilor. “Centralul” a împărţit dreptatea în Hamburg – Juventus 1-0, ultimul act al CCE din sezonul 1982-1983. Anterior, Rainea mai bifase finale în Cupa UEFA (1978), Supercupa Europei (1978) şi Campionatul European (1980).

12 mai târziu, în 1995, Ion Crăciunescu a arbitrat finala Ajax – AC Milan 1-0. “Am primit nota 8, adică foarte bine. m-a ajutat mult meciul pentru că eu eram în piuneze cu piciorul! Aşa am bifat toate fazele din Liga Campionilor, doar semifinale nu, pentru că dacă arbitrai în semifinale, nu erai delegat la finală. În acel an, am ieşit al doilea arbitru din lume după Sandor Puhl, cu un an înainte fusesem pe locul 9”, a declarat recent fostul mare arbitru.