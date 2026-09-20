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U Cluj a avut un început de sezon cu suișuri și coborâșuri. Ardelenii vor să revină pe panta ascendentă pe care s-au aflat în ultimele sezoane, iar pentru asta au nevoie de un lot valid. Antrenorul Cristiano Bergodi a anunțat întăriri înainte de derby-ul cu CFR.

Cine revine la U Cluj înainte de derby-ul cu CFR

După din etapa a 10-a, U Cluj se va bucura de pauza competițională, prilej de a se antrena și mai bine, dar și de a recupera din jucătorii accidentați. Cristiano Bergodi a anunțat că Jug Stanojev, , va fi apt la duelul cu CFR Cluj din runda a 11-a. „Șepcile Roșii” speră să îl mai poată recupera și pe Noah Loosli.

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„După pauza competițională îl recuperăm cel mai probabil pe Jug Stanojev și vom vedea dacă vom reuși și cu Noah Loosli. A intrat și Capradossi puține minute, la fel și Gheorghiță (cu Oțelul, scor 3-0). Toți cei care au intrat au făcut-o bine, sunt mulțumit. Avem nevoie de toți jucătorii.

Trebuie să avem mai mult încredere în calitățile pe care le avem, pentru că eu sunt sigur că se poate face din nou un campionat bun. Pentru moment, obiectivul trebuie să rămână să intrăm în play-off, iar acum am micșorat puțin diferența dintre noi și primele locuri. Avem și o restanță, un meci important, unde sperăm că vom lua puncte”, a spus antrenorul Cristiano Bergodi, în cadrul unei conferințe de presă.

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CV-ul lui Jug Stanojev, fotbalistul care a impresionat la U Cluj

Jug Stanojev (27 de ani) a ajuns la U Cluj la începutul acestui an. El a jucat la Kairat Almaty, campioana Kazahstanului, unde a ajuns în 2024. Alături de kazahi, Stanojev a câștigat două titluri de campion în Kazahstan și o Supercupă. De asemenea, el a contribuit și la calificarea echipei lui în Liga Campionilor, competiție în care a avut ocazia de a bifa cinci partide din faza grupei împotriva celor de la Sporting Lisabona, Real Madrid, FC Copenhaga, Olympiacos și Club Brugge.

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Ultima apariție a sârbului din acest sezon pentru U Cluj a fost cu Dinamo (1-2), pe 22 august. El a strâns 8 meciuri în actuala stagiune, după ce bifase alte 20 în sezonul trecut.

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