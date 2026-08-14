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„Îl suspendă pe Nicuşor Dan?” Dumitru Dragomir știe ultimele „bombe” din politică

Mitică Dragomir a comentat inițiativa AUR de suspendare a președintelui României şi a făcut o serie de afirmații surprinzătoare despre scena politică de la Bucureşti.
Daniel Spătaru
14.08.2026 | 05:50
Il suspenda pe Nicusor Dan Dumitru Dragomir stie ultimele bombe din politica
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir a vorbit despre şansele iniţiativei AUR de a-l suspenda pe Nicuşor Dan Foto: colaj Fanatik
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AUR insistă cu suspendarea lui Nicușor Dan din funcția de președinte al României, iar săptămâna trecută a lansat o platformă online despre care spune că urmărește în timp real stadiul acestei inițiative. Despre șanse de reușită ale acestui demers a vorbit și Dumitru Dragomir, în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”.

Mitică Dragomir, verdict despre suspendarea lui Nicușor Dan

Peste 380.000 de cetăţeni susţin iniţiativa AUR, conform datelor disponibile pe platforma suspeND.ro, însă chiar dacă demersul AUR ar ajunge oficial în plenul parlamentului şansele ca Nicuşor Dan să fie suspendat sunt nule, după cum apreciază Mitică Dragomir. „Nicuşor e intangibil!”, consideră „Oracolul de la Bălceşti”.

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Dragomir este convins însă că, în ciuda declaraţiilor publice făcute de politicieni în momentul de faţă, AUR va ajunge în cele din urmă la guvernare. „Până la coadă – nu acum – AUR va fi la conducerea acestei ţări, fie că vrea sau nu vrea Uniunea Europeană.

Este o previziune a lui Mitică Dragomir, reţineţi ce vă spun: AUR va veni la conducerea acestei ţări. Îi văd că se pregătesc de pe acum, îşi iau oameni buni pe care să-i pună miniştri”, este predicţia făcută în direct, la „Profeţiile lui Mitică”.

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Ce spune Mitică Dragomir despre viitoarea guvernare

Totuşi, AUR nu va guverna singur şi va avea un partener de coaliţie, mai spune fostul deputat şi om de fotbal. „PSD-ul va fi obligat, datorită mersului istoric, să se alăture lor”, este opinia lui Dragomir.

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Fostul şef al LPF a mai vorbit şi de realizările guvernării PSD-PNL de dinainte de alegerile de anul trecut şi a adus în discuţie un paradox. „Ciolacu a mărit pensiile şi salariile, iar cel mai hulit prim-ministru care a fost în ţara asta este Ciolacu”, a spus el.

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„PSD şi PNL n-au fost răi la conducere. S-au spart acum pentru că domnul Bolojan a luat-o ca boitoş, singur pe arătură”, a completat Mitică Dragomir.

"Îl suspendă pe Nicușor Dan?" Dumitru Dragomir știe ultimele "bombe" din politică

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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