„Îl suspendă pe Nicuşor Dan?” Dumitru Dragomir știe ultimele „bombe” din politică

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AUR insistă cu suspendarea lui Nicușor Dan din funcția de președinte al României, iar săptămâna trecută a lansat o platformă online despre care spune că urmărește în timp real stadiul acestei inițiative. Despre șanse de reușită ale acestui demers a vorbit și Dumitru Dragomir, în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”.

Mitică Dragomir, verdict despre suspendarea lui Nicușor Dan

Peste 380.000 de cetăţeni susţin iniţiativa AUR, conform datelor disponibile pe platforma suspeND.ro, însă chiar dacă demersul AUR ar ajunge oficial în plenul parlamentului şansele ca Nicuşor Dan să fie suspendat sunt nule, după cum apreciază Mitică Dragomir. „Nicuşor e intangibil!”, consideră „Oracolul de la Bălceşti”.

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Dragomir este convins însă că, în ciuda declaraţiilor publice făcute de politicieni în momentul de faţă, AUR va ajunge în cele din urmă la guvernare. „Până la coadă – nu acum – AUR va fi la conducerea acestei ţări, fie că vrea sau nu vrea Uniunea Europeană.

, reţineţi ce vă spun: AUR va veni la conducerea acestei ţări. Îi văd că se pregătesc de pe acum, îşi iau oameni buni pe care să-i pună miniştri”, este predicţia făcută în direct, la „Profeţiile lui Mitică”.

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Ce spune Mitică Dragomir despre viitoarea guvernare

Totuşi, AUR nu va guverna singur şi va avea un partener de coaliţie, mai spune fostul deputat şi om de fotbal. „PSD-ul va fi obligat, datorită mersului istoric, să se alăture lor”, este opinia lui Dragomir.

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şi de realizările guvernării PSD-PNL de dinainte de alegerile de anul trecut şi a adus în discuţie un paradox. „Ciolacu a mărit pensiile şi salariile, iar cel mai hulit prim-ministru care a fost în ţara asta este Ciolacu”, a spus el.

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„PSD şi PNL n-au fost răi la conducere. S-au spart acum pentru că domnul Bolojan a luat-o ca boitoş, singur pe arătură”, a completat Mitică Dragomir.