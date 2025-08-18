„Îl țin rezervă ca să-l vândă?”. Dragomir e contrariat de jucătorul care trebuie să fie titular la Rapid

Derby-ul dintre Rapid și FCSB a fost unul extrem de spectaculos. Oaspeții au marcat primele două goluri ale întâlnirii, prin Mihai Lixandru și Daniel Bîrligea, însă scorul s-a terminat la egalitate, 2-2, Elvir Koljic reușind să marcheze o dublă pentru giuleșteni. Ce spune Dumitru Dragomir despre acest duel.

Dumitru Dragomir: „Alex Dobre și Andrei Borza sunt cei mai buni jucători de la Rapid”

În cadrul „Profețiilor lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a transmis că Alexandru Dobre și Andrei Borza sunt de departe cei mai buni jucători de care dispune Costel Gâlcă în acest sezon.

Dumitru Dragomir a ținut să puncteze că are o viteză bună și că poate face oricând pasul într-un campionat mai puternic decât SuperLiga.

„(n.r. – Cum ți s-a părut Dobre?) Este de departe cel mai bun jucător de la Rapid, nu are concurent! El și Borza sunt. El, Borza și Borza cu el sunt cei mai buni jucători de la Rapid. Sunt fotbaliști ce pot să joace și în alte campionate. Are viteză bună Dobre, lovește și cu stângul mingea”, a declarat Dumitru Dragomir.

„Nu înțeleg de ce nu îl bagă în poartă pe Aioani”

În continuarea emisiunii „Profețiile lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a transmis că nu înțelege de ce este folosit .

„Oracolul din Bălcești” susține că Marian Aioani are o valoarea mult mai mare decât colegul său austriac. Mitică Dragomir bănuiește că portarul român ar avea oferte, iar acesta ar fi motivul pentru care este doar pe banca de rezerve.

„Nu înțeleg de ce Rapid nu îl bagă în poartă pe Aioani. Vor să îl vândă sau ceva? De ce nu îl bagă? (n.r. – Nu e bun Stolz?) Mai lăsați-mă cu Stolz! E sub Aioani cu mult. Nu ne băgăm noi aici”, a completat Dumitru Dragomir.

