Sport

„Îl țin rezervă ca să-l vândă?”. Dragomir e contrariat de jucătorul care trebuie să fie titular la Rapid

Dumitru Dragomir s-a arătat contrariat, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, de faptul că un jucător e ținut pe banca de rezerve de Costel Gâlcă la Rapid.
Iulian Stoica
18.08.2025 | 21:50
Il tin rezerva ca sal vanda Dragomir e contrariat de jucatorul care trebuie sa fie titular la Rapid
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir, surprins de absența unui jucător în primul 11 la Rapid. Sursă foto: Colaj Fanatik

Derby-ul dintre Rapid și FCSB a fost unul extrem de spectaculos. Oaspeții au marcat primele două goluri ale întâlnirii, prin Mihai Lixandru și Daniel Bîrligea, însă scorul s-a terminat la egalitate, 2-2, Elvir Koljic reușind să marcheze o dublă pentru giuleșteni. Ce spune Dumitru Dragomir despre acest duel.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir: „Alex Dobre și Andrei Borza sunt cei mai buni jucători de la Rapid”

În cadrul „Profețiilor lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a transmis că Alexandru Dobre și Andrei Borza sunt de departe cei mai buni jucători de care dispune Costel Gâlcă în acest sezon.

Deși Alex Dobre a avut o evoluție ștearsă în meciul cu FCSB, Dumitru Dragomir a ținut să puncteze că are o viteză bună și că poate face oricând pasul într-un campionat mai puternic decât SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cum ți s-a părut Dobre?) Este de departe cel mai bun jucător de la Rapid, nu are concurent! El și Borza sunt. El, Borza și Borza cu el sunt cei mai buni jucători de la Rapid. Sunt fotbaliști ce pot să joace și în alte campionate. Are viteză bună Dobre, lovește și cu stângul mingea”, a declarat Dumitru Dragomir.

„Nu înțeleg de ce nu îl bagă în poartă pe Aioani”

În continuarea emisiunii „Profețiile lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a transmis că nu înțelege de ce este folosit Franz Stolz, portar împrumutat de la Genoa, în detrimentul lui Marian Aioani.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

„Oracolul din Bălcești” susține că Marian Aioani are o valoarea mult mai mare decât colegul său austriac. Mitică Dragomir bănuiește că portarul român ar avea oferte, iar acesta ar fi motivul pentru care este doar pe banca de rezerve.

ADVERTISEMENT
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește...
Digisport.ro
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii

„Nu înțeleg de ce Rapid nu îl bagă în poartă pe Aioani. Vor să îl vândă sau ceva? De ce nu îl bagă? (n.r. – Nu e bun Stolz?) Mai lăsați-mă cu Stolz! E sub Aioani cu mult. Nu ne băgăm noi aici”, a completat Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, primele concluzii după Rapid - FCSB 2-2

Gigi Becali nu s-a mai abținut când a auzit că Nețoiu candidează la...
Fanatik
Gigi Becali nu s-a mai abținut când a auzit că Nețoiu candidează la Primăria Capitalei. „Îl fac ăștia praf!”, apoi a râs zeci de secunde!
Cristi Chivu, sub lupa Reuters înainte de startul sezonului de Serie A: „Inter...
Fanatik
Cristi Chivu, sub lupa Reuters înainte de startul sezonului de Serie A: „Inter caută revanșa, dar pariază pe un începător”
”Dacă se făcea minunea de 3-2, vineri te bătea Metaloglobus!”. Declarație virală după...
Fanatik
”Dacă se făcea minunea de 3-2, vineri te bătea Metaloglobus!”. Declarație virală după derby-ul Rapid – FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Mircea Sandu a spus după 30 de ani de ce l-a dat afară...
iamsport.ro
Mircea Sandu a spus după 30 de ani de ce l-a dat afară pe Cornel Dinu de la națională: 'Cred că am luat decizia corectă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!