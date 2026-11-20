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Mihai Stoica (61 de ani) este liber după despărțirea de FCSB. În ultimii 16 ani, Meme a fost conducător la clubul lui Gigi Becali, pe care l-a condus și în perioada 2002-2007. Acum, chiar dacă e așteptat înapoi la gruparea roș-albastră, MM Stoica are oferte și de la alte echipe din SuperLiga.

Mihai Stoica e dorit la FC Botoșani de Valeriu Iftime

Implicat de peste trei decenii în fotbalul românesc, Mihai Stoica este cel mai galonat conducător de după Revoluție. Unul dintre oamenii care îl apreciază enorm pe fostul președinte al C.A. de la FCSB este Valeriu Iftime. Iftime s-ar bucura enorm dacă Meme ar ajunge în conducerea lui FC Botoșani.

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Valeriu Iftime a vorbit și despre posibilitatea numirii unui conducător la gruparea din Moldova. Cap de listă e nimeni altul decât

„(n.r. – Mihai Stoica se gândea să aducă norvegieni la FCSB) Nu zice rău. Ce zice el, zice bine. Mihai Stoica este un om de fotbal foarte valoros. Bineînțeles că mi l-aș fi dorit la Botoșani. Dar nu vine el la Botoșani. Nu e de Botoșani. Noi suntem de nivelul 3”, a declarat Valeriu Iftime, la .

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Mihai Stoica a plecat la Londra

După despărțirea de FCSB, Mihai Stoica a profitat de timpul liber pentru a petrece câteva zile de relaxare alături de fiica sa, Teodora. Fostul oficial al roș-albaștrilor a plecat în vacanță la Londra. Meme și Teodora au apărut într-un videoclip publicat pe Instagram, într-o postare comună, în care sunt surprinși plimbându-se pe străzile capitalei Angliei. Imaginile au fost însoțite de un mesaj amuzant, în care Teodora a dezvăluit că se află deja la a treia vizită în Londra din acest an.

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Performanțele lui Mihai Stoica la FCSB

Pe parcursul colaborării sale cu gruparea finanțată de Gigi Becali, Mihai Stoica a câștigat șapte titluri de campion al României cu FCSB (două dintre acestea fiind obținute în perioada în care se afla în spatele gratiilor), două Cupe ale României, trei Supercupe ale României și două trofee ale Cupei Ligii.

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Ce oferte mai are MM Stoica

După plecarea de la FCSB, Mihai Stoica nu duce lipsă de oferte. Fostul președinte al C.A. de la roș-albaștri a dezvăluit că deja are d . „Nu este o retragere definitivă din fotbal, dar ce pot spune cu certitudine este că nu am cum, în România, să lucrez în cadrul altui club. Două oferte am primit ieri, deja le am. În niciun caz de la Dinamo și Rapid, au fost două oferte de la cluburi din prima ligă și am spus clar că nu pot, simplu. Nu dau detalii, dar mi-a zis că în vară mă convinge. Nu, nu are cum să mă convingă, pentru că nu mă văd în altă parte.

Dacă ar fi un club cu care FCSB să nu aibă rivalitate, n-ar fi probleme, dar nu am energia să plec din București. Fac 62 de ani…poate carcasa nu arată rău, dar motorul, la momentul ăsta, are nevoie de reparații capitale. Dacă ești observator delegat la un meci, faci parte din fotbal. Nu e retragere din fotbal. Am fost întrebat de oameni din străinătate dacă m-ar tenta acolo, departe de casă. Acum nu m-ar tenta deloc, dar nu știi cum poți gândi peste câteva zile. Acum, obiectivul meu este să stau mult cu fata mea. Avem programate plecări, ședințe de workout la gym, ture de Herăstrău”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.