Îl va ajuta Beijingul pe Vladimir Putin? Ce pierde China dacă trece de partea Rusiei și cât de riscantă e decizia pentru Xi Jinping

Toată lumea urmărește cu interes relațiile dintre China și Rusia, în aceste zile, pentru a vedea dacă Beijingul va ajuta sau nu Moscova în războiul său cu Ucraina. Pentru că o decizie pozitivă la cererea de ajutor – inclusiv militar – a Kremlinului ar însemna crearea unui bloc politico-militar imens, cu două puteri nucleare, una în declin, dar încă de temut în ciuda eșecului din Ucraina, cealaltă în plină ascensiune, cu o populație și economie imense, chiar dacă mai puțin amenințătoare militar, deocamdată. Iar convorbirea dintre președintele SUA, Joe Biden, și cel al Chinei, Xi Jinping, de vineri, prima după mai multe luni, se va concentra, cel mai probabil, pe această chestiune. În încercarea de a convinge Beijingul că e mai profitabil pentru viitorul Chinei să refuze Moscova.

Îl va ajuta Beijingul pe Vladimir Putin?

De când sunt conduse de Xi Jinping și Vladimir Putin, China și Rusia au devenit tot mai izolate față de Occident și tot mai apropiate una de cealaltă. Iar invazia rusească în Ucraina a început imediat după reuniunea celor doi președinți, cu ocazia olimpiadei de iarnă din China, prima întâlnire în persoană de la începutul pandemiei de coronavirus. Atunci, Xi și Putin au vorbit despre o legătură fără limite între țările lor, de o colaborare fără bariere în toate domeniile, și chiar de sprijin în problemele de politică externă, a Rusiei cu și a Chinei cu Taiwanul.

Analiștii politici consideră că această apropiere se bazează pe credința că cele două țări ar fi mai puternice împreună. Pentru Beijing, crede Ryan Hass de la Brookings Institute, relația cu Rusia e importantă întrucât ambele țări se confruntă cu presiunile occidentale. Iar fără Rusia, China ar fi singură în fața unui „occident ostil” care îi obstrucționează dezvoltarea. Dar, atrage atenția Hass, citat de The Guardian, interesele celor două țări nu coincid, iar China are mult mai multe de pierdut decât Rusia, care e doar o putere ce se zbate să-și oprească declinul.

Mai mult, unii analiști au afirmat că Beijingul știa despre intenția Moscovei de a invada Ucraina, chiar dacă nu cunoștea detaliile sau amploare operațiunii. Dar ambasadorul chinez la Washington a respins categoric această idee. El a spus că a afirma despre China că „știa despre, a fost de acord sau chiar a susținut tacit acest război” sunt „dezinformări”.

Poziția intenționat ambiguă a Beijingului

Dar în ziua ulterioară invaziei a apărut primul semn că sprijinul chinez pentru nu este total. Pe 25 februarie, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, China s-a abținut la votul pe rezoluția de condamnare a Kremlinului, dar nu a susținut nici veto-ul opus de Rusia acestei rezoluții. Potrivit lui Courtney J Fung, de la Universitatea Macquarie, spune că Beijingul vrea să-și păstreze imaginea de mare putere responsabilă, deși cu privire la Ucraina comportamentul responsabil se rezumă la probleme umanitare, fără a atinge problema de fond, a atacului.

Și limbajul folosit de liderii chinezi este ambiguu în problema Ucrainei. Atât președintele Xi Jinping, cât și ministrul de externe Wang Yi, evită folosirea termenilor „invazie” sau „război” în declarațiile lor (nu și în discuțiile cu lideri occidentali), preferând să folosească cuvinte precum „situație”, „criză” sau „conflict”. În plus, asemeni Israelului și Turciei (care, totuși, a vândut arme Ucrainei și a închis Bosforul și Dardanelele pentru navele de război rusești), China își dorește o poziție centrală în negocierile de pace ruso-ucrainene.

În acest context, China încearcă să se miște ambiguu între parteneriatul cu Rusia și valul masiv de condamnare a acțiunilor sale la nivel internațional, consideră Paul Haenle, de la Carnegie Endowment for International Peace, citat de . El spune că, în același timp, China își afirmă dorința unor relații bune cu Ucraina și sprijinul pentru suveranitatea sa.

Un oficial chinez a criticat NATO pentru comentariul potrivit căruia China, ca membru în Consiliul de Securitate al ONU, ar trebui să susțină dreptul internațional și să contribuie la încheierea războiului din Ucraina. Criticile au venit după ce secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Beijingul trebuie să condamne în termeni clari invazia Rusiei și să nu o ajute deloc.

Misiunea chineză pe lângă Uniunea Europeană a comparat, în răspunsul pentru Stoltenberg, războiul din Ucraina cu bombardarea accidentală de către forțele NATO a ambasadei Chinei la Belgrad, din 1999, insistând că Occidentul este parțial responsabil de conflictul ruso-ucrainean. „Poporul chinez poate înțelege bine durerea și suferința altei țări, pentru că nu va uita niciodată cine a bombardat ambasada chineză din Iugoslavia”, a spus un reprezentant al misiunii de pe lângă UE.

„Nu avem nevoie de lecții despre dreptate de la cei care au abuzat dreptul internațional… NATO continuă să se extindă … și are nevoie de o reflecție serioasă”, a mai spus oficialul. Iar anterior, oficiali de la Beijing au susținut că invazia rusă în Ucraina reflectă îngrijorări de securitate legitime ale Moscovei față de expansiunea NATO spre est.

Ce a cerut Rusia Chinei

Potrivit informațiilor din surse americane, Kremlinul ar fi cerut Beijingului sprijin economic, pentru a trece mai ușor peste sancțiunile internaționale, dar – cel mai important – echipamente militare. Rusia ar fi cerut, potrvit acelorași surse, drone, vehicule blindate și rachete sol-aer. Evident, informațiile privitoare la cererile Rusiei pentru China de ajutor în domeniul militar au fost respinse vehement de partea chineză.

O altă formă de ajutor pentru armata rusă din Ucraina este reprezentată de pachetele de hrană preambalată și neperisabilă. Astfel de transporturi ar ajuta mult armata Kremlinului, ai cărei soldați rămân adesea fără hrană și au fost văzuți căutând mâncare prin magazinele sau gospodăriile din zonele în care ajung. Așa că, în ciuda faptului că nu e vorba de armament sau muniție, un astfel de ajutor ar fi considerat tot de natură militară.

Dar oficialii americani și-au exprimat deschis temerile că Beijingul a luat deja decizia cu privire la ajutorul economic pentru Rusia și că analizează serios și posibilitatea de a ajuta militar Kremlinul. Iar după întâlnirea SUA-China de șapte ore de la Roma, de zilele trecute, partea americană a lăsat să se înțeleagă că diferențele de viziune asupra politicii internaționale sunt profunde. Mai mult, SUA și-au anunțat aliații din Europa că, dacă Beijingul va alege să ajute Rusia, ar trebui să-și reconsidere total politica față de China.

Temerile privind decizia Chinei de a ajuta se bazează mai ales pe deciziile anterioare ale Beijingului cu privire la dosare spinoase, precum cele legate de Iran sau Coreea de Nord. Bonnie Glaser, de la German Marshall Fund, consideră că este puțin probabil ca Xi Jinping să renunțe la relația privilegiată cu Vladimir Putin în favoarea unui Occident pe care îl consideră în declin. Mai mult, spune acesta, este foarte probabil ca Beijingul să găsească diverse căi de a ajuta Rusia să treacă peste sancțiuni, fără a le viola în mod direct și că aceasta a fost politica Chinei și privitoare la Coreea de Nord sau Iran.

Cu toate acestea, China nu are niciun interes să ajute militar Rusia, spune Wen-Ti Sung, profesor de științe politice la Australian National University. Adică, spune el, prioritățile Chinei sunt, în ordine, să păstreze stabilitatea internațională, să se asigure că Rusia va evita prăbușirea sub povara sancțiunilor internaționale și să evite să fie văzută ca țara care a sprijinit agresiunea Kremlinului. Analistul crede că Beijingul va sprijini, retoric, Moscova, dar va respecta majoritatea sancțiunilor. În plus, crede Wen-Ti Sung, China va evita să ofere sprijin militar Moscovei, pentru că acesta ar avea un impact redus asupra rezultatelor războiului, dar ar afecta grav relațiile internaționale ale Beijingului.

Situație complicată și în Partidul Comunist Chinez

De asemenea, o sursă chineză citată de CNN a afirmat că Partidul Comunist Chinez nu are o opinie unitară cu privire la ajutorul cerut de Rusia, iar alți oficial au declarat că temerile legate de sancțiuni economice limitează apetitul liderilor chinezi de a ajuta militar Rusia. „Există o reală îngrijorare cu privire la consecințele unui astfel de ajutor acordat Rusiei asupra relațiilor economice cu Occidentul”, a spus un alt oficial chinez.

Nici poziția în care se află președintele Xi Jinping nu este deloc de invidiat. După ce, cu puțin timp înainte de invazia a apărut alături de Putin pentru a vorbi despre „parteneriatul fără limite” dintre cele două țări, Xi Jinping pare că a fost luat prin surprindere de atacul declanșat de Rusia. Atât de mult încât China nu și-a evacuat cetățenii din Ucraina la timp, deși exact politica chineză față de Rusia face ca aceștia să nu fie bine văzuți de ucraineni. Și, mai mult, președintele chinez are un an dificil, în care se luptă pentru un nou mandat în fruntea partidului și statului, iar poziția îi este șubrezită atât de recentul val de infectări cu coronavirus, cât și de situația din Ucraina.

Serviciile de informații militare americane cred că Xi Jinping a fost pur și simplu prins cu garda jos de izbucnirea războiului, și asta pentru că a fost mințit de Kremlin cu privire la adevăratele sale intenții. Și asta în condițiile în care anul acesta avea nevoie de liniște și, eventual, de creștere economică. Pentru că, după 30 de ani de creștere semnificativă, economia chineză a încetinit foarte mult, așa că orice fel de sancțiuni economice contra Chinei ar înrăutăți și mai mult situația și ar micșora sansele lui Xi Jinping de a fi reales pentru un al treilea mandat.

„Situația a devenit imposibilă pentru China, pentru că este nevoită să decidă dacă va sprijini organismele internaționale sau se va plasa contra lor”, consideră Victor Shih, profesor la Școala de Politici GLobale și Strategie a University of California San Diego, citat de . El adaugă că invazia Rusiei în Ucraina s-a transformat într-o problemă majoră pentru Beijing, atât economic, cât și diplomatic. Iar aici specialistul vede două riscuri: primul, mai mic, este ca acele companii prin care se va desfășura un eventual ajutor pentru Rusia vor dispărea de pe piața internațională din cauza sancțiunilor, iar al doilea, mai mare, ar fi pierderea directă a unor piețe din SUA și Europa.