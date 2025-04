Îl va susţine PSD pe Victor Ponta într-un eventual tur 2 fără Crin Antonescu? Verdictul deputatului Daniel Zamfir, la Testul Puterii

Invitat la Testul Puterii cu Denise Rifai, deputatul PSD Daniel Zamfir a vorbit despre posibilitatea ca membri ai partidului să își arate susținerea față de candidatul independent și fost lider al formațiunii politice Victor Ponta.

Îl susţine PSD pe Victor Ponta într-un tur 2 fără Crin Antonescu?

Convins că , el a răspuns la fel de vehement la întrebarea lui Denise Rifai privind posibilitatea ca PSD să îl susțină în cazul în care ajunge în lupta finală pentru Cotroceni.

„Nu știu, îmi cereți să spun ceva în care nu cred nici 0,1%. N-are cum să intre. Cu cine credeți că ar putea intra? La câte vorbe de ocară a spus Victor Ponta despre PSD? Despre cât sunt de hoți, despre cât e de prăbușită economia…”, a răspuns Zamfir, menționând și că i-ar veni foarte greu să voteze cu Victor Ponta în turul doi și cu atât mai puțin cu Nicușor Dan, astfel că ar prefera, mai degrabă, să își anuleze votul.

„Eu știu cine e Victor Ponta. Și știți care este cel mai mare dezavantaj al lui? Foarte mulți colegi de partid știu ce caracter are Victor Ponta. Foarte mulți colegi de partid și-aduc aminte cum împreună cu statul de drept, statul paralel, el nu e un sistemului? Dar el cu doamna Kovesi și cu domnul Maior își băga la pușcărie colegi de partid. Oamenii ăia sunt în viață și sunt încă în PSD și sunt în funcții importante. Așadar știu foarte bine ce ar însemna Victor Ponta. Victor Ponta președinte înseamnă restaurație. Restaurația regimului Kovesi. De tristă amintire. Nu există vreo șansă să intre în turul doi”, a mai spus politicianul la Testul Puterii, emisiune ce poate fi vizionată și pe Facebook și .

Câte procente obţine Victor Ponta la alegeri, în viziunea deputatului PSD Daniel Zamfir

Rugat să comenteze faptul că Victor Ponta, fost premier și candidat independent la prezidențiale, ar putea primi multe voturi din partea electoratului și chiar și a membrilor PSD și faptul că ar putea fi fragmentată, Daniel Zamfir a răspuns că nu crede ca fostul șef al formațiuni să obțină un scor format din două cifre.

„A fost la început, într-adevăr, o discuție între membrii PSD, și-ar fi dorit un candidat propriu. S-au convins cu toții că candidatul PSD nu are nicio șansă să ia președinția României. Una e dorința, alta este puterința. Am demonstrat că nu putem să dăm președinte României noi PSD. Ca atare am rămas cu această convingere că un candidat comun, acesta fiind Crin Antonescu, care are suficient de multe elemente și în discurs și în convingeri social-democrate. O să vedeți că după alegeri Victor Ponta nu va lua un scor cu două procente. N-am nicio îndoială că electoratul PSD va înțelege că asta e soluția pentru România”.

Zamfir a fost întrebat apoi și cu cine crede că va face Victor Ponta o înțelegere pentru turul doi al prezidențialelor.

„Nu mă pot gândi pentru că sunt convins că nu va intra în turul doi. Cine vrea să-l voteze suveraniștii? Victor Ponta este suveranist? Victor Ponta este PSD-ist? Păi până să îi întindă o mână Marcel Ciolacu și l-a luat în Parlament…”, a răspuns deputatul.