„Îl văd la FCSB!” Nicolae Mitea l-a propus direct în primul 11 al lui Gigi Becali: „ADN de fotbalist”

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Guțea a intrat în atenția mai multor oameni din fotbal după evoluția sa din meciul cu FCSB, de luni seară, iar prestațiile tânărului au alimentat discuțiile despre o posibilă viitoare mutare la FCSB. Nicolae Mitea a fost categoric și a afirmat că îl vede pe jucător în echipa lui Gigi Becali, apreciindu-i tehnica, inițiativa și calitățile individuale. Adrian Ilie a evidențiat, la rândul său, potențialul fotbalistului, dar consideră că acesta ar trebui să joace constant la FC Voluntari înainte de a face pasul către un club cu presiunea FCSB. Andrei Vochin a adus în discuție și vârsta lotului bucureștean, argumentând că echipa are nevoie de jucători tineri.

Nicolae Mitea îl vede pe Guțea la FCSB: „Are ADN de fotbalist”

Nicolae Mitea a vorbit în termeni laudativi despre Guțea și a transmis că . Fostul internațional a remarcat în special modul în care acesta își creează ocazii și execuția reușită la gol, considerând că prestația sa a fost una convingătoare. Mitea a mers chiar mai departe și a afirmat că, raportat la forma de joc a roș-albaștrilor, Guțea ar putea reprezenta o soluție pentru echipa lui Gigi Becali.

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„Îmi place de Guțea. Poate ajunge la FCSB, are potențial. Are dorința de a-și crea ocazii multe. La gol a luat-o singur și s-a dus spre gol, a dat un gol imparabil, zic eu. Are potențial, ADN de fotbalist și a avut un meci bun, mi-a plăcut. În momentul de față e jucător de FCSB, la cum joacă FCSB în momentul de față”, a spus Nicolae Mitea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Ilie îi recomandă lui Guțea să aibă continuitate la FC Voluntari

Adrian Ilie a avut o abordare diferită în privința unei . Fostul internațional a remarcat calitățile tehnice ale lui Guțea, dar consideră că, la 19 ani, cel mai important lucru pentru tânărul fotbalist este să joace meci de meci și să acumuleze experiență. Acesta a evidențiat coordonarea jucătorului, capacitatea de a folosi ambele picioare și modul în care a construit faza golului. În opinia lui Adrian Ilie, o mutare prematură la FCSB ar putea să-i limiteze minutele de joc, dacă nu ar reuși să prindă un loc în echipa de start.

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„Guțea e interesant ca jucător. Are calitate bună, stângul, dreptul, conduce bine. L-am urmărit și ieri la acțiunea cu golul. Are și fizic bun, aleargă foarte bine, are calitățile necesare pentru a fi fotbalist. Nu-l văd la FCSB acum, dar e important că joacă la Voluntari și are meci de meci acum. Dacă ar merge la FCSB, poate ar sta pe bancă. Are 19 ani, deci e chiar bine. Mă bucură că joacă și o face bine”, a punctat Adrian Ilie.

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Fostul atacant a insistat că Guțea are nevoie de timp pentru a-și dezvolta jocul și pentru a confirma pe termen lung. Continuitatea ar putea fi esențială pentru progresul său, mai ales în această etapă a carierei: „Hai să aibă continuitate un an de zile și o să crească. Are calitate bună, de mult n-am văzut o coordonare mai ales la marcarea golului, să dribleze cu dreptul, preia, mai face un pas, o mută pe stângul și tot așa”, a mai spus Adrian Ilie.

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Andrei Vochin atrage atenția asupra vârstei lotului FCSB: „E musai să aduci sânge proaspăt”

Andrei Vochin a susținut ideea că FCSB ar putea avea nevoie de jucători tineri, făcând referire la media de vârstă a echipei folosite de roș-albaștri în partida recentă. În analiza sa, Vochin a explicat că vârsta lotului ar putea deveni un subiect important pe parcursul sezonului și că promovarea unor fotbaliști tineri ar putea aduce un plus de energie echipei.

„Aseară au dat gol Guțea, apoi Stoian, din centrarea lui Pădurariu. FCSB a intrat aseară pe teren cu o echipă cu medie de vârstă de 29,4 ani. La începutul play-off-ului, această echipă a lui FCSB va avea o medie de vârstă de aproape 30 de ani. Atunci, eu aș vedea un Guțea la FCSB în momentul ăsta, pentru că e musai să aduci sânge proaspăt”, a spus Andrei Vochin.

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Acesta a făcut referire și la prestația lui Garita, apreciind efortul depus de atacant, chiar dacă a remarcat că jucătorul părea să fi ajuns la finalul resurselor fizic: „Reghe nu va putea să facă treabă bună cu Crețu, Garita. L-ați văzut pe Garita cum a ieșit? Ziceai că a venit din Siberia, de la război. El a dat tot ce a putut, se vedea că a alergat bine, a făcut un meci bun”, a adăugat Andrei Vochin.