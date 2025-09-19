Sport

“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni Becali, despre accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu: “S-a speriat şi mă gândesc că după aia a luat cocaina!”

Ce spune Giovanni Becali despre accidentul în care a fost implicat fiul lui Ilie Dumitrescu. “Anturajul distruge tot. Dacă nu îți urmărești copiii, i-ai pierdut”.
Alex Bodnariu
19.09.2025 | 11:52
Il vad pe Ilie la televizor e distrus Copilul a fost crescut in puf Giovanni Becali despre accidentul in care a fost implicat Toto Dumitrescu Sa speriat si ma gandesc ca dupa aia a luat cocaina
EXCLUSIV FANATIK
“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni Becali, despre accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu: “S-a speriat şi mă gândesc că după aia a luat cocaina!”

Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, are mari probleme cu legea. Actorul a fost implicat într-un accident rutier și a plecat de la locul faptei. Ulterior, polițiștii au descoperit că a consumat substanțe interzise și riscă să stea ani buni în spatele gratiilor. Giovanni Becali a vorbit despre cazul său în detaliu.

ADVERTISEMENT

Fiul lui Ilie Dumitrescu riscă închisoare după ce a fugit de la locul accidentului

Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost protagonist într-un accident rutier în București și, în loc să ajute victimele, a fugit de la locul faptei. Câteva zile mai târziu, poliția l-a găsit, iar în urma testelor s-a constatat că a consumat cocaină.

Giovanni Becali: „Să mulțumească lui Dumnezeu că nu a fost mai grav”

Acum, Toto Dumitrescu riscă închisoare de la 2 la 7 ani. Fuga de la locul accidentului se pedepsește serios în România, iar faptele sunt agravate întrucât a consumat și substanțe interzise. Giovanni Becali crede însă că fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi luat cocaina după accident, pentru a se calma.

ADVERTISEMENT

„Îl văd pe Ilie la televizor (N.r. pe Ilie Dumitrescu) , e distrus! Doar în pielea lui să nu fi. E un copil crescut în puf. Un copil făcut cu o nevastă, și ea mare fotomodel al anilor respectivi. Au un băiat și o fată. Îți dai seama. A fost ținut bine. Crescut în puf. Actor, telenovele. Anturajul distruge tot. Dacă nu îți urmărești copiii, i-ai pierdut. De la 15 ani începe anturajul.

Dacă pleci de la locul faptei, e de la 2 la 7 ani. Știau că are probleme cu cocaina. Poate a plecat și, după ce a făcut accidentul, a consumat cocaină. La accident nu are nicio vină. Să mulțumească lui Dumnezeu că nu a fost mai grav. El avea viteză. Putea să intre în plin. Și omorârea era din culpă, dacă era. S-a speriat. Eu stau și mă gândesc că poate după a luat cocaina. Ca să uite. Poate să fie și asta. S-a speriat. Nici nu a văzut ce e acolo.

ADVERTISEMENT
VIDEO Momentul în care o șoferiță din București accidentează mortal un bărbat pe...
Digi24.ro
VIDEO Momentul în care o șoferiță din București accidentează mortal un bărbat pe scuter. Avea permisul suspendat și urcase băută la vol

A văzut că nu sunt morți și a plecat. Probabil a dat telefoane. Probabil taică-su i-a spus să meargă la poliție. Am auzit că a mers pe la vreun prieten: «Ia, trage două linii, să te calmezi». Când a văzut poliția, atunci și-a dat seama că a greșit.

ADVERTISEMENT
VIDEO Gafă în Champions League! Ce s-a auzit de la boxe în tot...
Digisport.ro
VIDEO Gafă în Champions League! Ce s-a auzit de la boxe în tot stadionul: ”S-au încurcat”

Copiii te ridică și te coboară. Dacă ai niște copii educați, ești fericit. Dacă ai bani și ai copii care îți fac doar probleme, ce fericire mai ai? De la 13-14 ani încep. Îl știu de mic pe Toto. Victor a botezat-o pe fata lui Ilie. Ce să faci… Ilie e terminat. Ce să mai… Asta e. Să nu fi în situația lor. Ilie nu cred că știa în ce anturaj era. În lumea cinematografului… întotdeauna e o suspiciune”, a declarat Giovanni Becali în podcastul Don Giovanni.

VARIANTA SOC avansata de Giovanni Becali in cazul ACCIDENTULUI produs de fiul lui Ilie Dumitrescu

Rezultate Liga 2, etapa 7. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și...
Fanatik
Rezultate Liga 2, etapa 7. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet
Lovitură pentru titularul de la FCSB! FIFA a intrat pe fir și a...
Fanatik
Lovitură pentru titularul de la FCSB! FIFA a intrat pe fir și a făcut anunțul
Mihai Stoica, dezvăluire incredibilă! Cât vorbește cu Gigi Becali într-o zi la telefon:...
Fanatik
Mihai Stoica, dezvăluire incredibilă! Cât vorbește cu Gigi Becali într-o zi la telefon: „Ăsta e recordul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Mircea Lucescu a propus un selecționer, Burleanu n-a vrut să audă de așa...
iamsport.ro
Mircea Lucescu a propus un selecționer, Burleanu n-a vrut să audă de așa ceva: 'Oricine, în afară de ăsta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!