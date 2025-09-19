“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni Becali, despre accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu: “S-a speriat şi mă gândesc că după aia a luat cocaina!”

Actorul a fost implicat într-un accident rutier și a plecat de la locul faptei. Ulterior, polițiștii au descoperit că a consumat substanțe interzise și riscă să stea ani buni în spatele gratiilor. Giovanni Becali a vorbit despre cazul său în detaliu.

ADVERTISEMENT

Fiul lui Ilie Dumitrescu riscă închisoare după ce a fugit de la locul accidentului

și, în loc să ajute victimele, a fugit de la locul faptei. Câteva zile mai târziu, poliția l-a găsit, iar în urma testelor s-a constatat că a consumat cocaină.

Giovanni Becali: „Să mulțumească lui Dumnezeu că nu a fost mai grav”

Acum, Toto Dumitrescu riscă închisoare de la 2 la 7 ani. Fuga de la locul accidentului se pedepsește serios în România, iar faptele sunt agravate întrucât a consumat și substanțe interzise. Giovanni Becali crede însă că fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi luat cocaina după accident, pentru a se calma.

ADVERTISEMENT

„Îl văd pe Ilie la televizor (N.r. pe Ilie Dumitrescu) , e distrus! Doar în pielea lui să nu fi. E un copil crescut în puf. Un copil făcut cu o nevastă, și ea mare fotomodel al anilor respectivi. Au un băiat și o fată. Îți dai seama. A fost ținut bine. Crescut în puf. Actor, telenovele. Anturajul distruge tot. Dacă nu îți urmărești copiii, i-ai pierdut. De la 15 ani începe anturajul.

Dacă pleci de la locul faptei, e de la 2 la 7 ani. Știau că are probleme cu cocaina. Poate a plecat și, după ce a făcut accidentul, a consumat cocaină. La accident nu are nicio vină. Să mulțumească lui Dumnezeu că nu a fost mai grav. El avea viteză. Putea să intre în plin. Și omorârea era din culpă, dacă era. S-a speriat. Eu stau și mă gândesc că poate după a luat cocaina. Ca să uite. Poate să fie și asta. S-a speriat. Nici nu a văzut ce e acolo.

ADVERTISEMENT

A văzut că nu sunt morți și a plecat. Probabil a dat telefoane. Probabil taică-su i-a spus să meargă la poliție. Am auzit că a mers pe la vreun prieten: «Ia, trage două linii, să te calmezi». Când a văzut poliția, atunci și-a dat seama că a greșit.

ADVERTISEMENT

Copiii te ridică și te coboară. Dacă ai niște copii educați, ești fericit. Dacă ai bani și ai copii care îți fac doar probleme, ce fericire mai ai? De la 13-14 ani încep. Îl știu de mic pe Toto. Victor a botezat-o pe fata lui Ilie. Ce să faci… Ilie e terminat. Ce să mai… Asta e. Să nu fi în situația lor. Ilie nu cred că știa în ce anturaj era. În lumea cinematografului… întotdeauna e o suspiciune”, a declarat Giovanni Becali în podcastul Don Giovanni.