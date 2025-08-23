“Îl vedeam pe Ceauşescu şi de două-trei ori pe zi!”. Gigi Neţoiu povesteşte amănunte neştiute din viaţa dictatorului

Cunoscut după Revoluţie ca om de fotbal, afacerist şi om politic, ofiţer de securitate. El a absolvit Şcoala de Ofiţeri în 1982, iar de la absolvire şi până la Revoluţie a fost unul dintre ofiţerii care se ocupa de securitatea acestuia în vizitele pe care le efectua în Capitală.

„Ceauşescu stătea la birou până la 10 seara”

Din poziţia unui om care a stat atât de aproape de Nicolae Ceauşescu, despre acesta.

„L-am cunoscut foarte pe bine pe Nicolae Ceauşescu. Din 1985 până în 1989 îl vedeam şi de două-trei ori pe zi. Avea un program strict. Se trezea în jur de ora 7, la ora 8 fără 10, cel târziu 8, pleca la birou. Stătea până seara, la 9-10. În timpul zilei mergea pe șantier la Casa Poporului, în piețe, începuse să se deplaseze la obiectivele care erau începute.

Avea doi câini, Corbu şi încă o căţeluşă, pe care îi plimba. Erau doi labradori, care tot timpul stăteau în maşină cu el, ei pe bancheta din spate. Eram patru-cinci ofiţeri care asiguram securitatea pentru deplasările la obiectivele din Bucureşti. Stăteam și la o jumătate de metru, și la un metru, și la doi metri de el”, a povestit Gigi Neţoiu în cadrul emisiunii Fanatik SuperLiga.

În cei patru ani în care a stat zilnic aproape de Nicolae Ceauşescu nu s-a întâmplat să atenteze cineva la viaţa acestuia, dar marea problemă erau mulţimile de oameni care încercau să ajungă la acesta, pentru a-şi spune păsurile.

„De obicei foarte multă lume voia să-i dea scrisori. Noi aveam ordin pe linie militară să nu-i lăsăm. El, când îi vedea, îi chema şi lua scrisorile, foarte multe scrisori. De obicei, când ieşeam în spaţii pubşlice, primea 8-10 scrisori. Foarte multe dintre ele s-au şi rezolvat. Probleme cu copiii, cu casele, cu ce era atunci”, a povestit Gigi Neţoiu.

„Cea mai multă valută venea din lumea arabă”

Fostul finanţator al lui Dinamo şi Universităţii Craiova a oferit şi o explicaţie pentru penuria de alimente de pe piaţa românească, la sfârşitul anilor ’80. „O spun în premieră acum: în 1982 am intrat la Şcoala de Ofiţeri, în primul an am învăţat că Al Treilea Război Mondial va fi războiul economic. El avea toate informaţiile astea. Ca drept dovadă el a strâns cu reaua, greșit din punctul meu de vedere. Adică putea să lase mâncarea și lucrurile accesibile, cum au făcut sârbii.

În perioada aia era lupta între Vest și Est. De fapt, înțelegerea care a fost între Regan și Gorbaciov. În perioada aia țările democrate erau foarte puține și produceau mai mult decât consumau. Dacă nu se spăgea blocul comunist atunci, eu spun că picau țările democratice, pentru că intraseră în recesiune. Noi știam din 1982 că următorul război va fi războiul economic”, a mai spus Neţoiu, la Fanatik SuperLiga.

Cât despre relaţiile economice, el a confirmat că, dintre toate ţările europene, România avea cea mai bună relație cu lumea arabă. „Erau perioade când Yasser Arafat venea în România şi de două ori pe lună. Cele mai mari exporturi şi cea mai multă valută de acolo am luat-o, din lumea arabă. Ceauşescu avut o inteligență nativă extraordinară de mare”, este concluzia lui Gigi Neţoiu.