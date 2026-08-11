„Îl veți da vreodată afară pe Meme Stoica de la FCSB?” Gigi Becali a rostit un singur cuvânt, apoi a detaliat! Exclusiv

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Relația de colaborare și prietenie dintre Gigi Becali și Mihai Stoica este una indestructibilă. Cu o mică pauză, cei doi lucrează la FCSB de mai bine de două decenii. Au trecut împreună prin momente de glorie, dar și prin perioade în care performanța sportivă a lipsit. Ce spune patronul roș-albaștrilor despre posibilitatea de a se despărți de Stoica vreodată.

Gigi Becali, răspuns ferm la întrebarea: „Îl veți da vreodată afară pe Meme Stoica de la FCSB?”

FCSB nu traversează deloc cea mai bună formă din istoria sa. Echipa lui Gigi Becali a avut un sezon 2025 – 2026 foarte slab. A ratat în premieră participarea în play-off-ul din SuperLiga, iar începutul actualului sezon, cel puțin în Europa, a fost unul rușinos. Roș-albaștrii au fost eliminați din Conference League după doar două partide. E vorba de „dubla” cu FK Auda (Letonia), încheiată cu un neverosmil 3-7.

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Au început să apară (61 de ani) și au spus că și el ar purta o parte din vina formei modeste a celor de la FCSB. Pe de altă parte, în repetate rânduri, Gigi Becali (68 de ani) a dat asigurări că încrederea sa în managerul general este maximă și nimic nu poate schimba lucrurile.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB a fost întrebat direct dacă, în viitor, indiferent ce se va întâmpla, se va despărți de Mihai Stoica. Becali a rostit un cuvânt care definește totul: „Niciodată!”. Acesta a explicat apoi cum s-a consolidat relația dintre el și MM Stoica. Momentul care a cântărit decisiv.

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„(n.r. Îl veți da vreodată afară pe Meme Stoica de la FCSB?) Niciodată. În primul rând. Și în al doilea rând. Și chiar de nu voi mai avea fotbal, va rămâne prieten pe viață. Pe un om care te iubește, îl cunoști. I-am spus și lui asta. I-am zis lui Mihai: ‘Știi când ai devenit tu prieten cu mine, adevărat?’ A zis: ‘Când?’. I-am spus: ‘Eram la pușcărie și când m-ai văzut acolo la vizită, m-ai îmbrățișat și ai început să plângi.

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Atunci mi-am dat seama că tu cu adevărat mă iubești ca prieten adevărat’. Și atunci, dacă vă aduceți aminte, am scris eu o scrisoare, că omul când e la greu, atunci se cunoaște. Și am scris eu o scrisoare și am zis: ‘Frații mei sunt Meme Stoica și (Laurențiu) Reghecampf’. Și așa este. Așa am câștigat. Și ne-am dus și în Liga Campionilor în anul ăla, primul an”, a spus Gigi Becali.

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Sfatul lui Gigi Becali: „Când întâlnești un om bun, ține-l aproape!”

un sfat general de viață pentru toată lumea. Ideea sa a fost una simplă, dar de mare impact: „Când întâlnești un om bun, ține-l aproape”. Explică faptul că așa s-a întâmplat în cazul său cu Mihai Stoica. Referitor la Meme, Becali a spus că cei doi vor rămâne pe viață prieteni.

„Meme e un prieten adevărat, care va rămân prieten pe viață cu mine (…). E atât de rea lumea de acum, atât de ordinară și atât de lipsită de caracter, încât, când întâlnești un om bun, ține-l, că lumea s-a stricat și nu mai are deloc dragoste. E ordinară și trădează. Așa s-a făcut lumea. Și atunci, când întâlnești un om, apreciază-l. Ăsta-i sfatul meu”, a mai punctat Becali.

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