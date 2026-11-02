Îl vor cu ardoare pe Costel Gâlcă! Salariul regesc promis fostului antrenor de la FCSB și Rapid

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, în vara acestui an. Totuși, perioada de pauză din cariera antrenorului este aproape de a se termina. Gâlcă este dorit în Kazahstan, iar pentru a compensa cu lipsa de atractivitate a destinației, oficialii clubului vor să îl ademenească cu un salariu uriaș.

Costel Gâlcă poate primi un salariu regesc în Kazahstan

Yelimay Semey și-a arătat deja interesul pentru a semna cu tehnicianul român, iar acesta a dat curs negocierilor. Costel Gâlcă ar putea ajunge în campionatul asiatic în schimbul unei sume uriașe. Formația ar fi dispusă să îi ofere un salariu de 400 de mii de euro per an, scrie . În acest moment, negocierile între cele două părți nu au ajuns la un consens.

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Lipsa unui acord imediat al lui Costel Gâlcă i-ar fi convins pe conducătorii clubului să ia în calcul mai multe piste. O altă variantă a lui Yelimay Semey ar fi Rafael Urazbakhtin, antrenorul kazah care . În perioada petrecută de Urazbakhtin la Kairat, a cucerit și două titluri de campion.

Yelimay Semey urmează să ia o decizie în viitorul apropiat. Echipa din Kazahstan are drept obiectiv, pentru sezonul viitor, să obțină calificarea în cupele europene. Pentru a-și îndeplini obiectivul, trupa din Semey ar trebui să încheie stagiunea pe podiumul campionatului.

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Actualul sezon al primei ligi din Kazahstan a ajuns la final. Yelimay Semey, echipa care dorește să semneze cu Gâlcă, a terminat pe locul 6, cu 45 de puncte, ratând calificarea în cupele europene. Totuși, clubul ar putea fi atractiv pentru român datorită istoriei sale bogate. Yelimay a fost de trei ori campioană a Kazahstanului, în 1994, 1995 și 1998.

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5.166 de kilomteri este distanța între București și Semey

Costel Gâlcă a antrenat 11 echipe

Tehnicianul și-a început cariera pe banca celor de la Almeria B. După angajamentul din Spania și cel de la România U17, Costel Gâlcă a ajuns la FCSB, traversând cea mai bună perioadă din postura de antrenor. În sezonul 2014-2015, a devenit singurul tehnician din fotbalul românesc care a reușit ”tripla”: A câștigat, în același sezon, titlul de campion, Cupa României și Cupa Ligii (competiție desființată).

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După despărțirea de ”roș-albaștri”, Costel Gâlcă a mai pregătit pe Espanyol, Al-Taawoun, Al-Fayha, Vejle BK, Al-Hazem, Radomiak, Universitatea Craiova și Rapid. Singurul club la care a mai bifat o performanță notabilă a fost echipa daneză. Alături de Vejle a obținut promovarea în Superligaen.