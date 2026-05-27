Îl vor regreta românii pe Bolojan? Ce va însemna un guvern tehnocrat pentru buzunarele noastre. Scenariul analizat la Cotroceni, cu Tomac în frunte: „Măsuri dure, dar necesare”

Un nou scenariu e analizat la Cotroceni cu privire la cum va arăta viitorul guvern. Se poartă discuții în toate partidele și, până în prezent, favorit se pare că rămâne Eugen Tomac pentru desemnarea pe care o va face Nicușor Dan. Ce nu se știe sau, altfel spus, nu s-a ajuns încă la un acord cu privire la cum va arăta guvernul condus de fostul lider al Partidului Mișcarea Populară (PMP): va fi un cabinet politic sau tehnocrat?

Varianta de guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac, tot mai pronunțată în culise

În urma căderii guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, pus la zid de mare parte a societății din cauza tăierilor care au afectat profund categoriile deja defavorizate, politicienii au pornit la drum pentru o nouă variantă de guvernare. Întrebarea care urmează e, însă, alta: e o garanție că simpla debarcare a lui Ilie Bolojan va înceta cu măsurile de austeritate? Va mai avea de suferit populația de acum înainte, dat fiind că inflația ar putea sări de 11%?

Analistul economic Adrian Negrescu a analizat ce ar însemna pentru țara noastră un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac. În opinia specialistului, măsurile dure nu se vor opri și tocmai de aceea politicienii ar putea cocheta cu această variantă. Toate oalele se vor sparge, în cazul unor noi decizii grele, în capul tehnocraților.

Tehnocrații vs. politicienii. Scenariul unui cabinet format de specialiști, în ochii analistului economic Adrian Negrescu

Negrescu e de părere, însă, că un guvern de tehnocrați, indiferent de cum se numește , se va împiedica de parlamentari în cazul în care va dori să ia decizii curajoase, unele de reformă reală. „Un guvern tehnocrat nu va avea nicio șansă să facă reforme în România, în condițiile în care va depinde de decizia politicienilor, de ceea ce votează ei în Parlament. Dacă am avea cei mai buni experți la Palatul Victoria, toate ideile lor legate de reforme s-ar putea bloca într-un Parlament în care reticența la schimbare este fundamentală.

Uitați-vă la toate deciziile luate în ultima vreme care au fost modificate, ciopârțite de către parlamentari și mă refer aici la ordonanțele de urgență care vizează restructurarea statului. Ideea unui guvern tehnocrat e pasarea responsabilității, găsirea unui vinovat de serviciu pentru măsurile dure și necesare pe care statul va trebui să le ia.

Niciun guvern tehnocrat nu va putea veni cu soluții concrete pentru România, în condițiile în care nu va avea susținere în Parlament. În actualele condiții, un guvern tehnocrat va putea doar să administreze finanțele statului, să încerce să reducă evaziunea fiscală prin intermediul deciziilor ANAF, să reglementeze din punct de vedere al funcționării statul român și nimic altceva. Cu privire la reforme, decizia e în pixul parlamentarilor, unde sunt slabe șanse să vedem o restructurare a instituțiilor publice, o reorganizare teritorială a țării, o reformă a companiilor de stat. Sunt lucruri care dor, care ne afectează puternic din punct de vedere financiar și care au mici șanse să fie puse în practică”, a declarat Negrescu, pentru FANATIK.

Guvernare cu ajutorul FMI?

Economistul ne-a mai spus că dacă am apela cu convingere la ideea de guvern tehnocrat, o soluție ar fi colaborarea cu . Analistul susține că FMI nu mai e acel ”bau-bau” de acum 20 de ani, căci și instituția s-a reformat. „Dacă am vrea un guvern tehnocrat, soluția cea mai sănătoasă pentru România ar fi să aducem FMI la București, un FMI care nu mai este acel bau-bau din anii 2000, e un FMI restructurat care ar fi singurul capabil să se impună în fața politicienilor în cadrul unui program de reducere a cheltuielilor, de austeritate pură, cu măsuri dure, dar necesare”, a adăugat Negrescu, pentru FANATIK.

Când va scădea inflația

Cu privire la ce ne așteaptă în lunile următoare, analistul economic este convins că inflația va scădea abia de la toamnă, urmând ca toată vara să strângem încă destul de serios din dinți și din curea. „Inflația va crește semnificativ în lunile următoare. Ar putea ajunge la 13% dacă vom vedea fluctuații semnificative la prețul petrolului. Din punctul meu de vedere, inflația va ajunge la 12% și ceva și va rămâne acolo cel puțin trei luni, urmând ca din septembrie să scadă ca urmare a efectului de bază, nu ca urmare a vreunei decizii guvernamentale. E un calcul matematic care va scoate din ecuație creșterea spectaculoasă a prețului la energie de anul trecut, de 80%, și creșterea TVA.

Astfel că, statistic, inflația va coborî spre 6 și ceva și sper ca și BNR să vină cu o decizie curajoasă de reducere a dobânzii de politică monetară, aflată la momentul de față la 6,5%. Avem nevoie să stimulăm din nou creditarea, să se dezvolte consumul și investițiile”, și-a încheiat Negrescu analiza făcută în exclusivitate pentru FANATIK.