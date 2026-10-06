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Îl votează Gigi Becali pe Luca Niculescu prim-ministru? „Nicuşor Dan se joacă cu noi!”

Gigi Becali a vorbit la "Fanatik Superliga" despre nominalizarea pentru funcţia de premier făcută de președintele Nicușor Dan și a explicat în ce condiții ar putea susține viitorul cabinet.
Daniel Spătaru
06.10.2026 | 19:30
Il voteaza Gigi Becali pe Luca Niculescu primministru Nicusor Dan se joaca cu noi
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali vrea ca România să aibă cât mai repede un guvern cu drepturi depline, dar își condiționează votul pentru cabinetul Luca Niculescu Foto: colaj Fanatik
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Desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea viitorului guvern a surprins pe toată lumea, inclusiv clasa politică. Majoritatea partidelor analizează acum dacă să voteze sau nu propunerea făcută de Nicuşor Dan, în timp ce mulţi parlamentari, între care şi Gigi Becali, încearcă să descifreze mutarea făcută de şeful statului.

Gigi Becali, despre votul pentru Guvernul Luca Niculescu

Gigi Becali a dezvăluit la „Fanatik Superliga” care va fi opţiunea sa la votul de învestitură din Parlament al cabinetului Luca Niculescu. Deputatul va urmări linia social-democraţilor, pe care îi consideră cei mai credibili de pe scena politică, în momentul de faţă.

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Spre comparaţie, patronul FCSB a adus în discuţie strategia formulată de Ilie Bolojan, care şi-a condiţionat votul de prezenţa în viitorul guvern a adversarilor săi din PNL.

„Eu votez ce votează PSD-ul. Pentru că sunt singurul partid serios. N-ai văzut ce-a zis Bolojan? Că dom’le, dacă apar pucişti în guvern, noi nu votăm. Tu îţi dai seama cum se demască? Adică ei nu votează dacă intră în guvern vreun pucist din PNL. Ce înseamnă pucist? Adică oamenii nu-s de acord cu el. Cu alte cuvinte el zice: ‘Noi suntem aici nişte găşti de bagabonţi, de mafioţi, care am câştigat acum teritoriul ăsta’. Ei nu ţin cont de ţară, să aibă ţara guvern. Puteau să zică: noi nu votăm. Au zis: nu votăm dacă e vreun pucist. Cu alte cuvinte, se dau singuri în fapt! Ţara asta are nevoie de guvern. Dacă este un pucist valoros tu nu votezi guvernul României?”, a spus Gigi Becali.

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Gigi Becali: „Noi zicem că Nicuşor e copilăros, dar el ne consideră pe noi copii”

Legat de persoana lui Luca Niculescu, Becali nu are neapărat o problemă cu acesta, ci mai degrabă cu cel care l-a nominalizat, preşedintele Nicuşor Dan.

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„Luca Niculescu e un om deştept, dar eu întreb un lucru: mă, ai şi tu ceva la cap? Pentru ce consulţi partidele toată ziua, te joci cu noi! Noi zicem că el e copilăros, dar el ne consideră pe noi copii! El, adică Nicuşor Dan. Adică noi zicem că el e ca un copil, dar de unde, că noi suntem copiii lui.

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Se joacă, se distrează cu noi. Dom’le, stai că facem consultări, iar el pune pe cine vrea. Băi, păi ai ceva la cap şi tu? Voia să-l pună iar pe Tomac! Bă, ai ceva la cap? Dacă Tomac a căzut, cum să mai mi-l bagi pe Tomac? Îţi dai seama ce nebunie e în ţara asta?”, a remarcat Gigi Becali.

De ce nu-şi mai respectă Gigi Becali promisiunea făcută lui Nicuşor Dan

Cât priveşte şansele ca guvernul Luca Niculescu să treacă de votul Parlamentului, este prea devreme pentru Gigi Becali să se pronunţe. Totul depinde de votul social-democraţilor. „Nu ştiu dacă nu trece. PSD-ul este un partid responsabil. Grindeanu nu e un om de-ăla ca Bolojan, disperat după funcţii. Am vorbit şi eu cu el. I-am zis că vreau să avem guvern. Contează la afaceri, bine că nu suntem în junk”, a mai spus Becali, care nu a vorbit însă cu şeful PSD despre votul legat de viitorul guvern.

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Totodată, patronul FCSB a explicat că şirul de nominalizări eşuate ale lui Nicuşor Dan l-a făcut să-şi încalce promisiunea pe care i-a făcut-o preşedintelui. „Îi promisesem lui Nicuşor Dan, marele nostru preşedinte, marele preşedinte mic, că votez ce propune el. Aşa i-am promis când am stat faţă în faţă. Acum, când am văzut că face circul ăsta… El face circăreală cu noi! Copiii, copiii tatii, mai dă şi din mâinile alea… L-a dat pe Tomac, pe Tomac nu-l ştia nimeni, pe Veştea nici atât. Acum l-a dat p-ăsta. Jurnalist, doctorat în jurnalism. Ştie să scrie jurnalism, de unde să ştie el să conducă oameni?”, a mai punctat Gigi Becali, la „Fanatik Superliga”.

Îl votează Gigi Becali pe Luca Niculescu prim-ministru? "Nicuşor Dan se joacă cu noi!"

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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