Îl vrea plecat de la Tottenham! Atac exploziv după umilința cu Atletico Madrid: „Un impostor!”

Atletico Madrid – Tottenham, din manșa tur a optimilor UEFA Champions League, s-a terminat în favoarea ibericilor, scor 5-2. Londonezii nu au avut nicio șansă în duelul din capitala Spaniei, iar o legendă a clubului îl vrea plecat pe Igor Tudor.

Îl vrea plecat pe Igor Tudor după Atletico Madrid – Tottenham 5-2

Partida dintre Atletico Madrid și Tottenham a avut o singură echipă la timonă. Ibericii au punctat de trei ori în primul sfert de oră, fapt ce l-a împins pe . Intrat în minutul 16, Vicario a încasat, la rându-i, două goluri.

Aflat la al patrulea meci pe banca lui Tottenham, Igor Tudor are un bilanț horror! Mai exact, antrenorul croat nu a reușit să obțină nici măcar un rezultat de egalitate, londonezii suferind doar înfrângeri sub comanda sa.

Instalat pe banca lui Spurs în 14 februarie, Igor Tudor este deja cerut să plece. Paul Robinson, fost portar la Tottenham și naționala Angliei, a declarat în presa britanică faptul că antrenorul croat nu își are locul la echipă, strategia abordată de Tudor fiind nepotrivită în contextul actual.

„Igor Tudor nu este omul potrivit și nu este la locul potrivit. Ai nevoie de cineva care să-i însoțească pe jucători și să nu-i critice. Nu ai nevoie ca jucătorii să se întoarcă împotriva ta. Trebuie să scoți ce e mai bun din ceea ce ai în față, iar Igor Tudor nu a făcut asta”, a declarat Paul Robinson, fost portar al angliei, la .

Jamie O’Hara, atac dur la adresa lui Igor Tudor

În asentiment cu Paul Robinson este și Jamie O’Hara. Fostul mijlocaș de la Tottenham l-a numit pe Igor Tudor „impostor” și îl acuză de faptul că l-a folosit pe Kinsky într-un meci de important. O’Hara susține că antrenorul croat ar trebui dat afară de către conducerea lui Spurs.

„Sunt absolut jenat că sunt fan Spurs. Mi-e rușine să fiu asociat cu acest club de fotbal. Este pur și simplu o rușine. Antrenorul este un impostor. Trebuie să plece, să fie dat afară la pauză. Este o prestație rușinoasă din partea jucătorilor.

Tactica este de neconceput. Să te așezi în 3-4-3 împotriva lui Atletico Madrid este jenant. Nu putem juca în acel sistem. El spune că e vorba despre experimente. Nu poți experimenta în Liga Campionilor, jucând 3-4-3 și alegându-l pe Kinsky”, a declarat Jamie O’Hara, conform .

Serie neagră pentru Tottenham și Radu Drăgușin

Cu Radu Drăgușin rezervă în ultimele două meciuri, Tottenham a încasat nu mai puțin de opt goluri, trei de la Crystal Palace și . Deși conducerea spera că aducerea lui Igor Tudor va redresa corabia, acest lucru nu s-a întâmplat.

Înfrângerea cu Atletico Madrid a intrat în istorie. Este pentru prima dată când Tottenham pierde șase meciuri consecutive în toate competițiile. Ca și eliminați din Champions League, londonezii tremură serios pentru salvarea în Premier League.

Tottenham are 11 meciuri consecutive fără succes în cel mai puternic campionat din lume și se află doar pe locul 16, la doar un punct de West Ham, „ciocănarii” ocupând ultimul loc care duce direct în Championship.