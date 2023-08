Ilan și Alina Laufer, primele declarații după cumplitul accident

Alina și Ilan Laufer a făcut primele declarații după accidentul de mașină pe care l-au avut sâmbătă, în municipiul Câmpina. În mașina condusă de Ilan Laufer, se aflau și cei doi copii ai lor.

Toată familia Laufer, transportată la spital

Ilan Laufer (40 de ani), fostul ministru al Mediului de afaceri, împreună cu soția sa, Alina (40 de ani) și cei doi copii minori, au suferit un grav , sâmbătă, în Câmpina, pe bulevardul Carol I.

ADVERTISEMENT

Potrivit poliției, „din primele cercetări, a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 40 de ani (Ilan Laufer), în timp ce se afla la volanul unui autoturism, pentru a evita coliziunea cu un alt autoturism, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un copac din afara părții carosbile, ulterior, intrând în coliziune și cu autoturismul mai sus menționat condus de un bărbat în vârstă de 53 de ani”.

Primele declarații ale Alinei

Ambii conducători auto au fost testați cu , rezultatul fiind în ambele cazuri negativ. În urma accidentului, Ilan Laufer, Alina Laufer și cei doi copii au fost transportați la Spitalul Bagdasar Arseni din București. La o zi după acest incident, Alina Laufer a făcut primele declarații.

ADVERTISEMENT

„Da, da, am avut accident, a trecut. Cel mic are piramida nazală fracturată și, mă rog, pe mine și pe Ilan ne-au lovit foarte tare centurile. (…) Cam asta e ideea, eu nu am traumatism lombar. În zona pieptului mă doare pe mine și la picior. Suntem încă la spital, trebuie să stăm internați 24 de ore după accident.”, a declarat Alina, potrivit .

„Mititelul a fost cel mai rău accidentat”

Tot a doua zi după accident, Ilan Laufer a adus mulțumiri, pe contul său Facebook, personalului medical care îi îngrijește. Totodată fostul ministru le-a mulțumit și urmăritorilor pentru mesajele de susținere, precizând că, din păcate, băiatul lor a suferit răni și fracturi.

ADVERTISEMENT

„Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de susținere și pentru rugăciunile direcționate către sănătatea familiei mele, au contat enorm! Azi am primit o veste extraordinară de la doctori, Nathaniel se află în afara oricărui pericol. Mititelul a fost cel mai rau accidentat dintre noi toți, a suferit fracturi la nivelul feței și lovituri grave la cap.

Noi am ‘scapat’ cu sternul si câteva coaste fisurate si contuzionate, lovituri la mâini și la picioare, dar suntem cât se poate de ok, după un asemenea accident. Mulțumesc personalului de pe ambulanță și celor din spital care au grijă de mine și de familia mea. Vouă vă mulțumesc încă o dată că îi sunteți alături!”, se arată în postarea fostului ministru.

„Dumnezeu are grijă de noi”

La 16 august, ziua în care a împlinit 40 de ani, Ilan Laufer scria pe contul său Facebook, fără să poată prevedea ce i se va întâmpla nu cu mult timp după:

ADVERTISEMENT

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt împlinit, fericit, binecuvântat și că nu îmi lipseste absolut nimic. Am o familie pe care o iubesc și care mă iubește, copiii mei sunt sănătoși și cresc toți mari și voinici. Suntem sănătoși și Dumnezeu are grijă de noi. Nu pot să îmi doresc altceva mai mult. Voua dragi prieteni vă mulțumesc că sunteți mereu alături de mine și îmi dați energie și voie bună. Vă îmbrațișez pe toți și vă mulțumesc pentru toate gândurile bune”

Ilan Laufer (născut în 1983) a deținut portofoliul de ministru pentru afaceri comerț și antreprenoriat, în cabinetul Mihai Tudose, în perioada 29 iunie 2017-29 ianuarie 2018.