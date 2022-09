Ileana Ciuculete ar fi împlinit 70 de ani! Fiul ei, Mugurel, în lacrimi: ”Mi-e dor de ea ca om, ca mamă, ca artist”

Una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară, Ileana Ciuculete, s-a născut pe 20 septembrie 1952. Vedeta folclorului românesc s-a stins însă din viață acum cinci ani, iar Mugurel Sfetcu, fiul artistei, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre momentele petrecute alături de mama sa.

20 septembrie 2022, ziua în care Ileana Ciuculete ar fi împlinit 70 de ani. Fiul regretatei artiste face dezvăluiri neștiute

Mugurel Sfetcu a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, în ziua în care mama sa ar fi împlinit 70 de ani, despre amintirile pe care le are alături de artistă și recunoaște că ziua de astăzi, 20 septembrie, este una grea pentru el, cel puțin în ultimii cinci ani.

”Înainte de a pleca ea la București, când eram copii, de ziua mamei, o sărbătoream acasă. Era foarte frumos, chiar plăcut. Nu făcea neapărat ceva deosebit, eram doar noi, în familie, între prieteni, dar ne simțeam foarte bine. Nu organiza petreceri fastuoase, dar noi ne simțeam foarte bine”, povestește Mugurel Sfetcu.

Și, zâmbind nostalgic, bărbatul își amintește că, fiind copil, nu avea bani, de cele mai multe ori, pentru a-i cumpăra câte un cadou mamei sale. Cu toate acestea, de fiecare dată, de ziua ei de naștere, Ileana CIuculete era surprinsă de cei doi fii, Mugurel și Cristi, cu daruri care mai de care mai frumoase, simbolice.

”Noi, cum eram copii, îi aduceam cadouri simbolice, mici. O floare, ceva de genul. Și după ce s-au mai răcit relațiile, de ziua ei aveam grijă să o felicităm”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Mugurel Sfetcu.

Mugurel Sfetcu, despre Ileana Ciuculete: ”Am amintiri neprețuite”

Sincer, Mugurel Sfetcu recunoaște că, spre sfârșitul vieții Ilenei Ciuculete, relația dintre artistă și copiii ei se răcise. ”De fapt, de ce să nu fiu sincer, la început a fost bine și când era cu Cornel (Cornel Galeș, cel de-al doilea soț al regretatei cântărețe Ileana Ciuculete, n. red.), doar după, în ultimii ani s-a schimbat el.

Vorbeam constant cu mama, chiar dacă noi (Mugurel și Cristian, fi artistei, n. red.) eram la Craiova și ei erau la București. Țineam legătura, totuși era mama noastră”, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, bărbatul.

Acum însă, recunoaște el, și-ar fi dorit să aibă mai mult timp împreună. Să poată, și în acest an, să îi dea un telefon, să o felicite. Poate chiar să o vadă, să o strângă în brațe. Dar, din păcate, Ileana Ciuculete s-a prăpădit pe 14 martie 2017, iar acum tot ce poate face Mugurel este să înalțe o rugăciune în memoria ei.

”Mi-e foarte dor de ea. Și când îi aud cântecele e și mai greu. Mi-e dor de ea ca om, ca mamă, ca artist. Ea era o femeie foarte bună, cu un suflet minunat. Singura chestie, se știe, nu prea are rost să o discutăm (conflictele cauzate de relația Ilenei Ciuculete cu Cornel Galeș, n. red.). Dar l-am iertat și pe el, Dumnezeu să îl ierte și El. Ce a fost, a fost. Nici acum nu înțeleg de ce a procedat așa, dar aia e”, ne-a mai spus Mugurel Sfetcu.

Care este cea mai de preț amintire cu Ileana Ciuculete: ”Nu ne lipsea nimic”

În exclusivitate pentru FANATIK, Mugurel Sfetcu a dezvăluit care este cea mai de preț amintire pe care o are alături de mama sa, Ileana Ciuculete. Și mărturisește el, momentul în care artista, ca o mamă, i-a alinat suferințele i-a rămas, pentru totdeauna, întipărit în minte.

”Am multe amintiri neprețuite cu mama. Dar cea mai de preț este de când eram la școala generală. Stăteam la București, acolo am făcut clasele generale. M-am îmbolnăvit, nu mai știu ce aveam, eram ori răcit, ori făcusem ceva insolație.

Și am fost la un concurs de atletism și mi-a fost foarte rău după. Când am ajuns acasă, m-a văzut și, așa cum face doar o mamă, m-a îngrijit. A stat numai lângă mine, m-a îngrijit și m-am făcut bine. Ea era o mamă tare grijulie”, ne-a spus Mugurel Sfetcu.

În altă ordine de idei, recunoaște el, în perioada copilăriei lor, Ileana Ciculete a avut grijă să facă tot ce i-a stat în putință pentru ca fiii săi să nu îi simtă lipsa sau să ducă nevoia vreunui lucru.

”Mă răsfăța și pe mine, și pe Cristi. Nu ne lipsea nimic, mai ales în perioada în care am stat împreună, până să fie cu Cornel. De fapt, până prin 2005 a avut mare grijă de noi… Ne făcea toate poftele, dacă noi ne doream ceva – chiar dacă nu putea fix în acel moment – primeam. Nu aveam nici pretenții exagerate, dar nu ne-a lipsit nimic și ne dădea tot ce voiam.

Din păcate, relația noastră s-a răcit în ultimii 15 ani. Ea s-a răcit și cu rudele, a cam încheiat cu toată lumea socotelile. Se vedea că se schimbase ceva, dar pentru noi tot mama cea iubită a rămas”, ne-a mai spus Mugurel Sfetcu.

Cum s-a finalizat telenovela moștenirii Ilenei Ciuculete

Relația dintre Ileana Ciuculete și fiii săi devenise, la un moment dat, critică. Apoi, artista s-a stins din viață, după o boală grea, iar cei doi copii ai ei, Mugurel și Cristi, au început un surd război în justiție cu Cornel Galeș, pentru moștenirea lăsată de cântăreață. Apoi, Galeș, înainte de o sentință definitivă, a pierit într-un accident cumplit de mașină, în Spania.

De atunci, cei . Doar că suma pe care trebuiau să o încaseze fusese investită de Cornel Galeș într-un apartament. Din nou, noi procese și, din nou, câștig de cauză.

Anul acesta însă, în sfârșit, Mugurel și Cristi Sfetcu au reușit să intre în posesia moștenirii ce li se cuvenea, iar fiica lui Cornel Galeș, Claudia, a refuzat să preia drepturile succesorale ale celui de-al doilea soț al Ilenei Ciuculete.

”Nu o executăm silit pe Claudia (fiica lui Cornel Galeș, n. red.) S-a rezolvat totul, ea a refuzat succesiunea. Noi suntem în relații bune, chiar foarte bune cu Claudia. Nu a avut nicio vină în situația aceea. Ea, dacă accepta succesiunea, cum Cornel avea datorii și în alte părți, prelua tot.

Dar noi am făcut în așa fel încât să fie bine, să nu o afecteze pe ea. Are totuși și ea o familie, are copil și, vă dați seama, nu aș fi putut să fac asta. Executorul a vândut apartamentul și noi ne-am recuperat toată suma, așa cum a decis și instanța”, ne-a spus, în exclusivitate, Mugurel Sfetcu, fiul regretatei Ileana Ciuculete.

Ileana Ciuculete își ascundea vârsta

Ileana Ciuculete, mai ales după ce l-a cunoscut pe Cornel Galeș, bărbatul care a iubit-o și de care era îndrăgostită, într-un exces de cochetărie a început să își ascundă vârsta. Cum Cornel Galeș era mai tânăr cu câțiva ani decât ea, probabil cântăreața se temea de ”gura lumii”, cea care, uneori, judecă diferențele de vârstă dintr-un cuplu.

Iar dacă, în momentul în care a încetat din viață, pe 14 martie 2017, despre Ileana Ciuculete se știa că are 59 de ani, adevărul era altul. Avea, la acea vreme, 65 de ani, lucru aflat, public, din inscripția de pe monumentul funerar din Cimitirul Străulești 2, acolo unde a fost înmormântată.

din cauza unei afecțiuni hepatice grave, ținută secretă.